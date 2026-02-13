México

Fernando Delgadillo: este será el posible setlist para el concierto en el Parque Naucalli

El evento musical del trovador está programado para realizarse el sábado 14 de febrero en el Estado de México

Guardar
Fernando Degadillo se presentará en
Fernando Degadillo se presentará en el municipio de Naucalpan para ofrecer un concierto en el Parque Naucalli. Foto: Cuartoscuro.

Luego de haber pospuesto la primera fecha del concierto en el Parque Naucalli, en el Estado de México, Fernando Delgadillo ya se prepara para su presentación musical en este sitio del municipio de Naucalpan este próximo sábado 14 de febrero.

Originalmente, el show del trovador se llevaría a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, pero por cuestiones de las condiciones meteorológicas en el municipio mexiquense fue cancelado y la nueva fecha sería en este 2026.

Durante los últimos días, el cantante e intérprete de ‘Hoy ten miedo de mí’ y ‘Carta a Francia’ ha promocionado el evento musical en el Parque Naucalli a través de sus redes sociales oficiales.

Con diferentes referencias al 14 de febrero y lanzando alusiones, Delgadillo invitó al público en general, así como a sus fans, a pasar el ‘Día del Amor y la Amistad’ asistiendo a su esperado concierto.

El evento musical se realizará el sábado 14 de febrero. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial .

Cabe destacar que en este evento musical del Parque Naucalli, Fernando Delgadillo promocionará su más reciente lanzamiento musical ‘Noche de Luciérnagas’ volumen I y II, el cual consta de dos álbumes musicales.

Detalles del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli

Estos son los detalles y datos más importantes del del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

  • Será transmitido en streaming, por lo que se pueden comprar boletos para tener la liga.
  • El concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli será el sábado 14 de febrero a las 20:30.
  • El lugar de presentación será en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en este mismo recinto mexiquense.
  • El evento tan esperado, ya que promocionaría sus dos más recientes álbumes; fue pospuesto del sábado 18 de octubre a la nueva fecha.
  • Febrero 13 es uno de los discos más importantes del cantante y el cual también se grabó hace 25 años en el Parque Naucalli, por lo que la fecha casi coincidirá.
14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 será la nueva fecha del concierto del Parque Naucalli de Fernando Delgadillo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Ante la emoción de los fans y el público que asistirá al concierto en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, se rumora cuál será el posible setlist para el evento musical del trovador mexicano.

Este es el posible setlist del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli, en el Edomex

Ya que Fernando Delgadillo promocionará sus dos más recientes lanzamientos musicales, es decir, sus dos álbumes de ‘Noche de luciérnagas’, el posible setlist del concierto del Parque Naucalli, Edomex, será el siguiente:

  • Carta a Francia
  • Noche sin luciérnagas
  • Presentación “Gitana
  • Gitana
  • Jardín de invierno
  • El regreso
  • Nimbus
  • Entre pairos y derivas
  • Donde la respuesta esté
  • Puede que pueda
  • Desespero

Estas canciones corresponden al primer volumen. En tanto, el segundo constará de las canciones:

  • La canción del caminante
  • Serenata
  • Días de sombrillas
  • Amor de voceador
  • Llovizna
  • El camino
  • Mundo perdido
  • La bañera
  • Llueve
  • Mensajes
  • Hoy hace un buen día
  • Casa sin puertas
El disco de 'Noche de
El disco de 'Noche de Luciérnagas' tiene varias canciones importantes de la carrera del trovador. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Temas Relacionados

Fernando DelgadilloMúsicaTrovaConciertoConcierto en MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoConcierto MéxicoParque NaucalliEdomexEstado de Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

El mediocampista del Atlético de Madrid se suma a la selecta lista de mexicanos que juegan el torneo más prestigioso de clubes en Europa

¿Cuándo será el debut en

Beca Rita Cetina 2026: autoridades notifican este importante aviso sobre el pago a nuevos beneficiarios

El programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: autoridades

En qué estado se pedirá cartilla de vacunación para reinscribirse a la escuela

En algunos niveles escolares se requería dicho documento para estudiar

En qué estado se pedirá

“Tormenta perfecta”: especialista señala los factores que trajeron de vuelta el sarampión a México

Las campañas de inmunización insuficientes y los mitos generaron condiciones para el resurgimiento del virus, advierten en entrevista para Infobae, Rodrigo Romero, epidemiólogo y coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología

“Tormenta perfecta”: especialista señala los

Estos son los automóviles que no pueden circular este viernes 13 de febrero debido a la contingencia ambiental

La autoridad ambiental anunció restricciones vehiculares y excepciones específicas ante los altos niveles de contaminación

Estos son los automóviles que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué los drones de

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

Sentencian a Alexis “N” por ayudar a escapar a exalcalde de Apulco, Zacatecas, ligado al CJNG

Ataque armado contra elementos de seguridad en Chiapas deja un agresor abatido y un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Laura Zapata amenaza con ser

Laura Zapata amenaza con ser “la villana” de La Casa de los Famosos: “Nos vemos adentro”

Muere el rapero mexicano MilkMan tras días hospitalizado y luego de que Belinda pidiera que lo ayudaran

Poncho de Nigris atribuye la salida de Samadhi Zendejas de Supernova Génesis a una estrategia mediática y menciona el auge de Ring Royale

Ángela Aguilar le envía mensaje a Kunno previo al estreno de La Casa de los Famosos Telemundo

Yolanda Andrade revela lo único que desea realizar antes de morir

DEPORTES

¿Cuándo será el debut en

¿Cuándo será el debut en Champios League del mexicano Obed Vargas?

La Liga MX se une con la CONCACAF para rehabilitar el Estadio Cuauhtémoc tras quejas rumbo al Mundial 2026

‘Pollo’ Ortiz le responde a Faitelson sobre polémica de jugadores extranjeros en Chivas

DT del AC Milán confirma que Santi Giménez está cerca de volver

“Siempre era Chivas”: Brian Gutiérrez confiesa que rechazó al América