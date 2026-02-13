Fernando Delgadillo: este será el posible setlist para el concierto en el Parque Naucalli

Fernando Degadillo se presentará en el municipio de Naucalpan para ofrecer un concierto en el Parque Naucalli. Foto: Cuartoscuro.

Luego de haber pospuesto la primera fecha del concierto en el Parque Naucalli, en el Estado de México, Fernando Delgadillo ya se prepara para su presentación musical en este sitio del municipio de Naucalpan este próximo sábado 14 de febrero.

Originalmente, el show del trovador se llevaría a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, pero por cuestiones de las condiciones meteorológicas en el municipio mexiquense fue cancelado y la nueva fecha sería en este 2026.

Durante los últimos días, el cantante e intérprete de ‘Hoy ten miedo de mí’ y ‘Carta a Francia’ ha promocionado el evento musical en el Parque Naucalli a través de sus redes sociales oficiales.

Con diferentes referencias al 14 de febrero y lanzando alusiones, Delgadillo invitó al público en general, así como a sus fans, a pasar el ‘Día del Amor y la Amistad’ asistiendo a su esperado concierto.

El evento musical se realizará el sábado 14 de febrero. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial .

Cabe destacar que en este evento musical del Parque Naucalli, Fernando Delgadillo promocionará su más reciente lanzamiento musical ‘Noche de Luciérnagas’ volumen I y II, el cual consta de dos álbumes musicales.

Detalles del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli

Estos son los detalles y datos más importantes del del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Será transmitido en streaming, por lo que se pueden comprar boletos para tener la liga.

El concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli será el sábado 14 de febrero a las 20:30.

El lugar de presentación será en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en este mismo recinto mexiquense.

El evento tan esperado, ya que promocionaría sus dos más recientes álbumes; fue pospuesto del sábado 18 de octubre a la nueva fecha.

Febrero 13 es uno de los discos más importantes del cantante y el cual también se grabó hace 25 años en el Parque Naucalli, por lo que la fecha casi coincidirá.

14 de febrero de 2026 será la nueva fecha del concierto del Parque Naucalli de Fernando Delgadillo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Ante la emoción de los fans y el público que asistirá al concierto en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, se rumora cuál será el posible setlist para el evento musical del trovador mexicano.

Este es el posible setlist del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli, en el Edomex

Ya que Fernando Delgadillo promocionará sus dos más recientes lanzamientos musicales, es decir, sus dos álbumes de ‘Noche de luciérnagas’, el posible setlist del concierto del Parque Naucalli, Edomex, será el siguiente:

Carta a Francia

Noche sin luciérnagas

Presentación “Gitana

Gitana

Jardín de invierno

El regreso

Nimbus

Entre pairos y derivas

Donde la respuesta esté

Puede que pueda

Desespero

Estas canciones corresponden al primer volumen. En tanto, el segundo constará de las canciones:

La canción del caminante

Serenata

Días de sombrillas

Amor de voceador

Llovizna

El camino

Mundo perdido

La bañera

Llueve

Mensajes

Hoy hace un buen día

Casa sin puertas

El disco de 'Noche de Luciérnagas' tiene varias canciones importantes de la carrera del trovador. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.