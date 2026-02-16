Diana Sánchez Barrios denuncia agresiones a comerciantes por parte de operativo en la Cuauhtémoc, CDMX

La diputada del Congreso de la Ciudad de México y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios denunció la agresión del pasado viernes 13 de febrero. Foto: Especial.

Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes y diputada del Congreso de la Ciudad de México, denunció en una conferencia de prensa las agresiones por parte del operativo de elementos de la alcaldía Cuauhtémoc hacia vendedores ambulantes de la demarcación. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de febrero.

La denuncia ocurrió por parte de la legisladora capitalina en una conferencia de prensa este domingo 15 de febrero, donde Barrios dio detalles de lo ocurrido en el operativo, el cual se llevó a cabo en San Cosme.

Cabe destacar que en el lugar estuvo presente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ya que se encontraba en el operativo para desinstalar puestos de comerciantes en los alrededores de la estación San Cosme, ubicada en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Ante esto, Barrios en conferencia de prensa denunció que existió agresión a comerciantes por parte de elementos de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de febrero en San Cosme, zona ubicada en la alcaldía capitalina. Crédito: X/@ @AlessandraRdlv .

La legisladora local indicó que los comerciantes presentaron lesiones, además de robo, amenazas. Detalló que se presentó usurpación de funciones y allanamiento por parte de funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, derivado del operativo, al cual calificó como “violento”.

¿Qué dijo Diana Sánchez Barrios sobre el operativo en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX del viernes 13 de febrero?

Al revelar las lesiones y agresiones que presentaron los comerciantes tras el operativo en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Sánchez Barrios dijo:

“Hoy queda claro que el problema en Cuauhtémoc no es el comercio popular. El problema es la incapacidad de diálogo de una alcaldesa que no conoce el territorio que gobierna, que no entiende la historia de sus barrios y que ha preferido la confrontación antes que la conciliación”, declaró la diputada del Congreso de la Ciudad de México.

Señaló que hasta el momento se han presentado 12 denuncias en total por parte de los comerciantes y se presentarán más, aseveró en la conferencia de prensa.

Imágenes muestran el momento en que la alcaldesa y su equipo se vieron envueltos en las agresiones. Foto: (Captura de pantalla)

Supuesta causa del operativo en la Cuauhtémoc donde terminaron agredidos comerciantes de esta demarcación de la CDMX

A través de un comunicado oficial dado a conocer por parte de los organizadores de la conferencia de prensa de Sánchez Barrios se indicó que los hechos se atribuyen a una posible venganza de la alcaldesa Rojo de la Vega, luego de que se presentara una denuncia en su contra por presunta simulación de procesos de licitación.

Añadió que en estos procedimientos, se habrían otorgado 97 millones de pesos a un solo consorcio empresarial, identificado como Grupo Meor.

La situación también estaría relacionada con la intención de mantener el avance del proceso de gentrificación en la alcaldía Cuauhtémoc, fenómeno que involucra inversiones destinadas a la instalación y expansión de viviendas temporales tipo Airbnb en la zona.

Este contexto ha generado preocupación entre vecinos y organizaciones locales, quienes advierten sobre el impacto social y urbano en la demarcación.

En el operativo estaba presente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Crédito: X( @AlessandraRdlv)