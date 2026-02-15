México

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

El hombre de 33 años fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica

Autoridades desplegaron un operativo para
Autoridades desplegaron un operativo para dar con el presunto responsable del crimen, luego de ubicarlo. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Como parte de las acciones para identificar y detener a generadores de violencia en la capital del país, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico detuvieron a un hombre posiblemente vinculado con el delito de extorsión en calles de la alcaldía Cuauhtemoc.

La detención se realizó en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de un sujeto que presuntamente exigía dinero en efectivo a comerciantes de la zona, además de ofrecer préstamos con cobros de intereses excesivos. De acuerdo con los reportes, el individuo intimidaba a sus víctimas para obtener pagos periódicos, lo que generó preocupación entre locatarios y vecinos.

Tras recibir las denuncias, uniformados de la SSC implementaron un despliegue operativo y desarrollaron líneas de investigación para ubicar al probable responsable. Como parte de las indagatorias, los policías identificaron la zona de movilidad del hombre en calles de la colonia Juárez, donde presuntamente realizaba sus actividades.

Con apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia, los oficiales lograron localizar al posible implicado en la calle Amberes. Una vez corroborada su identidad con la información obtenida durante la investigación, los efectivos policiales lo interceptaron y actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Durante la revisión preventiva, realizada en apego a los lineamientos de actuación policial, los uniformados hallaron entre sus pertenencias 27 bolsitas que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Foto: (iStock)

Asimismo, le aseguraron 11 tarjetas de papel color blanco con cifras inscritas, que podrían estar relacionadas con registros de cobros, además de una tarjeta de presentación de color rojo.

Ante estos hechos, el hombre, de 33 años de edad, fue detenido en el lugar. Los policías le informaron el motivo de su detención y le leyeron sus derechos constitucionales. Posteriormente, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e iniciar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La autoridad ministerial también analizará los indicios asegurados para establecer si existe relación directa con el delito de extorsión denunciado por comerciantes de la zona, así como para determinar posibles vínculos con otros ilícitos.

La SSC informó que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para combatir delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, particularmente aquellos que impactan de manera directa la economía de pequeños y medianos comerciantes.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y fortalecer los trabajos de prevención, investigación e inteligencia para detener a quienes generen violencia o causen daño a los habitantes de la Ciudad de México.

Asimismo, exhortó a la población a continuar reportando cualquier conducta delictiva a través de los canales oficiales, a fin de contribuir a la construcción de entornos más seguros en las distintas alcaldías de la capital.

