Lilly Téllez acusa a César Cravioto por “vil golpeador” tras agresión en San Cosme contra Alessandra Rojo de la Vega

Lilly Téllez recuerda la trifulca con César Cravioto en el Senado tras las agresiones en San Cosmo que vivió Alessandra Rojo de la Vega.

La tarde de este 14 de febrero de 2026 la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se pronunció en contra de la agresión de la que fue objeto la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cerca del metro San Cosme tras un operativo para el reordenamiento del comercio en la vía pública.

Lilly Téllez se lanzó contra César Cravioto

A través de su cuenta de X, la legisladora del Senado de la República compartió un video en el que exhibió, nuevamente, al actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Clara Brugada, César Cravioto:

“Tú César Cravioto eres un vil golpeador, seguro estás detrás de agresión a Alessandra Rojo de la Vega. Te recuerdo que te grabé y te exhibí en el Senado dando puñetazos, como gorila. Alessandra necesita protección ante ese mafioso que se va a golpes y los ordena a sus porros”.

Jorge Romero condenó la agresión en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc

El día de ayer, 13 de febrero la alcaldesa afirmó que tanto ella como otros integrantes de su administración sufrieron agresiones físicas y verbales por parte de un grupo de personas en medio del operativo de reordenamiento el cual implicaba el retiro de comerciantes ambulantes de la avenida San Cosme, en la colonia San Rafael.

Lilly Téllez acusa a César Cravioto de estar atrás de la agresión a Alessandra Rojo de la Vega. (Foto: redes sociales/Cuartoscuro)

Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN, utilizó su cuenta en X para expresar que la alcaldesa dispone del respaldo del partido blanquiazul y señaló que a Rojo de la Vega “no la dejan hacer su trabajo”:

“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia y peor aún contra la mujeres. En particular contra una mujer a la que simplemente no le permiten hacer su trabajo… Cuentas con todo nuestro apoyo y respaldo alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Exigimos se dé con los responsables de su cobarde agresión. #NoEstásSolaARV“.

PRI exige respuesta de autoridades

Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, manifestó su apoyo a Rojo de la Vega y a su equipo, definió la agresión sufrida como un acto de cobardía y un “hecho gravísimo”.

En su cuenta de X, el dirigente del tricolor escribió el siguiente mensaje:

“Mi solidaridad total con nuestra alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y con su equipo, que esta noche fueron golpeados cobardemente tras un operativo. Es un hecho gravísimo. Exigimos que las autoridades actúen de inmediato, den con los responsables y apliquen todo el peso de la ley. La Ciudad de México merece orden y respeto”.

Jonathan Márquez, delegado regional del PRI para Ciudad de México, Estado de México y Puebla, exigió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “actúe con celeridad, identifique a los responsables vinculados a organizaciones de comercio informal y aplique todo el peso de la ley”.