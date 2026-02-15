México

“Nada por la Fuerza”, Luisa Alcalde se lanza contra operativo de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en San Cosme

La dirigente de Morena acusó practicas autoritarias por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, del PRI y el PAN

Luisa Alcalde aseguró que Alessandra Rojo de la Vega ha intentado reordenar al comercio con el uso de la fuerza.

Luisa María Alcalde publicó la tarde del 14 de febrero de 2026 en su cuenta de X una crítica dirigida hacia el PRI y el PAN, señalando que “siempre han sido autoritarios” y que existen múltiples ejemplos que respaldan su afirmación.

En su mensaje, también se refirió a la actuación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, a quien acusó de considerar que la única manera de ordenar a los comerciantes es mediante la aplicación de “mano dura” e imposiciones.

La dirigente de Morena, citó una frase de Benito Juárez y frecuentemente recordada por Andrés Manuel López Obrador: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

La posición externada por Luisa Alcalde surgen en el contexto de la reciente agresión en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc tras el choque que tuvo con comerciantes en la vía pública en la zona de San Cosme durante un operativo.

Alessandra Rojo de la Vega explica lo sucedido en San Cosme

Alessandra Rojo de la Vega expuso en un video publicado en X su versión sobre los hechos ocurridos en San Cosme, la política subrayó que la violencia no debe dividir a la sociedad y llamó a rechazar la normalización de agresiones según afiliaciones políticas.

“La violencia contra cualquier persona, cualquier servidor público, no debería de dividirnos, debería unirnos”, afirmó Rojo de la Vega. En el video, relató que el equipo de la alcaldía había notificado en dos ocasiones a los comerciantes sobre la necesidad de liberar el espacio y que, la mañana del incidente, se estableció un diálogo con ellos.

Rojo de la Vega señaló que representantes del gobierno de la ciudad informaron a los comerciantes que contaban con permisos para permanecer y les pidieron esperar a personal oficial. Durante la espera, permaneció más de una hora en el lugar.

Imágenes muestran el momento en que la alcaldesa y su equipo se vieron envueltos en las agresiones. Foto: (Captura de pantalla)

La situación se tornó violenta cuando, según Rojo de la Vega, arribó personal vinculado a la diputada Barrios y desató agresiones físicas y verbales contra los funcionarios y su equipo.

La candidata denunció que, pese a solicitar auxilio a patrullas que pasaban, ninguna se detuvo. “Era una vialidad que llevaba más de una hora con gente manifestándose y esto lo ven por las cámaras. Ellos vieron la emboscada”, aseguró. Además, atribuyó la ruptura del diálogo y el inicio de la violencia a la presencia de personas identificadas como parte del grupo de la diputada.

Rojo de la Vega lamentó las lesiones sufridas por miembros de su equipo y reiteró su compromiso de continuar los trabajos de ordenamiento del espacio público. “Nadie debería de vivir esto por servir a la gente y mucho menos por hacer cumplir la ley”, enfatizó.

Alessandra Rojo de la Vega refrenda apoyo a comerciantes

En su mensaje, Alessandra Rojo de la Vega ofreció alternativas laborales formales a los comerciantes afectados, incluyendo acceso a seguridad social, y aseguró que mantiene la disposición para el diálogo. “Hay bolsa de trabajo, hay formalidad, con seguro social. Cuentan conmigo”, expresó.

La candidata criticó la actitud de los líderes que, según su testimonio, arribaron para incitar la confrontación y perjudicaron tanto a las autoridades como a los propios comerciantes. Rojo de la Vega insistió en que la prioridad es garantizar el derecho de tránsito seguro en las banquetas para toda la población, incluyendo personas con movilidad reducida y familias.

Si queremos paz, empecemos por no celebrar la violencia que viven otras personas, vengan de donde vengan y sean del color que sean, aunque no piensen como tú”, concluyó la candidata en su video, reiterando que el trabajo de la alcaldía continuará enfocado en recuperar el orden y la legalidad en el espacio público de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Luisa AlcaldeAlessandra Rojo de la VegaSan CosmeCDMXCuauhtémocPRIPANmexico-noticiasPolítica Mexicana

