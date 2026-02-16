México

Cuáles son los usos medicinales que se puede obtener de la cáscara de piña

Una tradición heredada muestra cómo un simple desecho puede ayudar en la digestión y el bienestar diario

Guardar
Unos hábitos caseros aprovechan fibra
Unos hábitos caseros aprovechan fibra y antioxidantes que pocas personas imaginan

La cáscara de piña, habitualmente desechada tras consumir la pulpa de la fruta, concentra una variedad de compuestos con propiedades potencialmente beneficiosas para la salud.

Diversos usos tradicionales y recientes investigaciones han señalado que este subproducto puede aprovecharse en remedios caseros enfocados en la digestión, la reducción de la inflamación y la desintoxicación del organismo.

Incorporar la cáscara de piña en infusiones, aguas o fermentados abre la puerta a alternativas naturales dentro del cuidado diario.

Las preparaciones sencillas permiten sumar
Las preparaciones sencillas permiten sumar enzimas y nutrientes a tu rutina, siempre con precaución.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los usos medicinales que puede tener la cáscara de piña

La cáscara de piña ha sido utilizada en la medicina tradicional por sus posibles propiedades beneficiosas para la salud. De acuerdo con información del medio especializado Heathline y Medical News Today, entre los principales usos medicinales destacan:

  • Mejora de la digestión: La cáscara de piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. Infusiones o aguas preparadas con la cáscara pueden aliviar molestias digestivas leves.
  • Propiedades antiinflamatorias: La bromelina y otros compuestos presentes en la cáscara pueden ayudar a reducir la inflamación, siendo utilizada en remedios caseros para molestias musculares o articulares.
  • Efecto diurético: El agua de cáscara de piña se emplea tradicionalmente para favorecer la eliminación de líquidos, ayudando a combatir la retención y a depurar el organismo.
  • Apoyo al sistema inmunológico: La cáscara aporta vitamina C y antioxidantes, que pueden fortalecer las defensas naturales del cuerpo.
  • Regulación del tránsito intestinal: Su contenido de fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y puede ser útil en casos de estreñimiento leve.
  • Uso en infusiones y bebidas detox: Se utiliza para preparar infusiones y bebidas que, según la tradición popular, contribuyen a la desintoxicación del cuerpo y a la sensación de bienestar general.
Su uso ayuda a fortalecer
Su uso ayuda a fortalecer las defensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir cáscara de piña para obtener sus usos medicinales

Para aprovechar los posibles beneficios medicinales de la cáscara de piña, se recomienda consumirla de las siguientes formas:

  • Agua de cáscara de piña: Hervir la cáscara bien lavada en un litro o más de agua durante 20 a 30 minutos. Dejar enfriar, colar y beber durante el día. Esta preparación se utiliza para favorecer la digestión, como diurético y para apoyar la eliminación de toxinas.
  • Infusiones: Trocear la cáscara y hervirla con canela, jengibre u otras hierbas. El líquido resultante se consume como té, especialmente para aliviar molestias digestivas o inflamaciones leves.
  • Agregar a jugos o batidos: Después de lavar y hervir la cáscara, se puede licuar con otras frutas para obtener una bebida rica en fibra y antioxidantes.
  • Fermentados caseros (tepache): La cáscara de piña se utiliza tradicionalmente para preparar bebidas fermentadas como el tepache, que aporta probióticos y enzimas beneficiosas para el sistema digestivo.

Recomendaciones importantes:

  • Lavar cuidadosamente la cáscara para eliminar restos de pesticidas o suciedad.
  • Evitar consumir la cáscara cruda sin hervir, ya que puede ser difícil de digerir y contener residuos indeseados.
  • Consultar con un profesional de la salud antes de incorporar la cáscara de piña en caso de enfermedades gastrointestinales, alergias o condiciones médicas particulares.
El té de cáscara de
El té de cáscara de piña es una bebida desintoxicante perfecta para el invierno. Este diurético natural ayuda a eliminar toxinas y mejora el tránsito intestinal, mientras que sus efectos antiinflamatorios te mantienen saludable y cálido. (Kiwilimón)

Estas formas de consumo permiten obtener los posibles beneficios de la cáscara de piña de manera segura y sencilla.

Temas Relacionados

cáscaras de piñanutriciónsaludmexico-noticias

Más Noticias

Senado analiza esta semana autorización para presencia de tropas estadounidenses en México

Legisladores discutirán la presencia temporal de fuerzas especiales de EEUU para entrenamiento con la Sedena

Senado analiza esta semana autorización

Diana Sánchez Barrios denuncia agresiones a comerciantes por parte de operativo en la Cuauhtémoc, CDMX

En el operativo realizado en esta demarcación de la Ciudad de México estuvo presente Alessandra Rojo de la Vega, edil de esta alcaldía

Diana Sánchez Barrios denuncia agresiones

Detienen a dos sujetos y recuperan 200 mil pesos en joyería de oro tras robo a casa de empeño en el Edomex

Las autoridades informaron que los detenidos presuntamente pertenecen a una banda criminal que opera en diversos municipios mexiquenses y la CDMX

Detienen a dos sujetos y

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Entre los vinculados a proceso está “El Flaco”, identificado como líder de la célula

Procesan a 30 integrantes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 30 integrantes de

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

Secretaria de Cultura de México comparte foto con Salma Hayek y afirma que “el cine construye identidad”

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son las actrices y los actores que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026