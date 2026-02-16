Beca Rita Cetina 2026: calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre enero-febrero.

Los pagos dirigidos a los beneficiarios del programa se entregarán desde este lunes 16 de febrero y finalizarán el 27 de febrero, tras varios días en los que no se había confirmado la fecha de depósito.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Como tradicionalmente se distribuyen los depósitos, los pagos se irán entregando en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.

Letra C: Martes 17 de febrero 2026.

Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.

Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.

Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.

Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.

Letra S: Jueves 26 de febrero 2026

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

¿De cuánto dinero son los pagos de la Beca Rita Cetina?

Quienes se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante la última convocatoria recibirán en esta ocasión un pago correspondiente a tres bimestres acumulados. Mientras que los beneficiarios de continuidad recibirán lo que normalmente reciben, es decir, 1,900 pesos.

Beca Rita Cetina

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2,600 pesos

3 alumnos | 3,300

Alumnos que recibieron su tarjeta en enero | 5 mil 700 pesos

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.