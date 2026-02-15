México

Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude el apoyo de Sheinbaum al cine mexicano: “Lo que no teníamos era esta presidenta”

La actriz veracruzana subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país

Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude
Entre lágrimas, Salma Hayek aplaude el apoyo de Sheinbaum al cine mexicano: "Lo que no teníamos era esta presidenta"

La actriz y productora mexicana Salma Hayek destacó entre lágrimas el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al cine mexicano durante su intervención en el Palacio Nacional, donde subrayó que “lo que no teníamos era esta presidenta”. 

El acto reunió a figuras clave de la industria cinematográfica, quienes celebraron los nuevos apoyos estatales a la producción audiovisual en el país. La presencia de Hayek marcó un momento de alto impacto para la comunidad artística.

Una emoción compartida en Palacio Nacional: Hayek a Sheinbaum

La noche resultó especialmente significativa para Salma Hayek, quien se dirigió al público visiblemente conmovida. “Espero poder hablar sin llorar”, expresó al iniciar su discurso. La actriz reconoció la importancia de encontrarse frente a colegas y amistades que han marcado su trayectoria profesional.

“Está aquí toda mi comunidad, de la gente con la que empecé, de la gente que me inspiró, la gente que me enseñó, la gente con la que sigo trabajando”, dijo Hayek la mañana de este domingo 15 de febrero.

Una emoción compartida en Palacio
Una emoción compartida en Palacio Nacional: Hayek a Sheinbaum (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La intérprete aprovechó para resaltar el lanzamiento de la segunda temporada de su serie “Hueva para chocolate” y remarcó que nunca ha dejado de producir en México, a pesar de su carrera internacional. “Siempre es un placer regresar. Esta fue mi cuna y ustedes me formaron”, afirmó.

El reto de filmar en México y la falta de incentivos

Durante su intervención, Salma Hayek relató las dificultades que enfrentó para financiar su primer largometraje, el cual describe como “una carta de amor a México”. Explicó que, aunque existieron oportunidades en el extranjero, los incentivos estatales para filmar en el país eran insuficientes. “Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México”, comentó Hayek, aludiendo a la falta de apoyos que sí ofrecen otros países como Australia, República Dominicana, Colombia e Islas Canarias.

La actriz reconoció el esfuerzo de la comunidad cinematográfica y de la secretaria de Cultura, quienes han buscado durante años reforzar los incentivos para la producción nacional. “Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, señaló, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Liderazgo femenino en el impulso al cine

Salma Hayek destacó el papel de las mujeres en el reciente fortalecimiento institucional del cine mexicano. Mencionó el apoyo de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, quienes facilitaron locaciones y ofrecieron orientación durante la filmación. “Me educaron, me guiaron, me enseñaron”, indicó la actriz, mientras agradecía la colaboración de las mandatarias estatales.

En sus palabras, Hayek subrayó la diferencia que representa el liderazgo femenino en la gestión cultural y la promoción de la industria audiovisual. “Nunca, a diferencia de otras veces, sentí un grupo de mujeres que decían: ‘¿Qué hay para México?’”, afirmó.

El reto de filmar en
El reto de filmar en México y la falta de incentivos (IG)

El compromiso de Claudia Sheinbaum y la visión de futuro

Al referirse a la presidenta Claudia SheinbaumSalma Hayek resaltó la perspectiva económica y cultural que la mandataria ha brindado al sector. “La visión de nuestra presidenta, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine”, puntualizó.

La actriz reconoció la importancia de que la narrativa mexicana recupere fuerza, especialmente ante representaciones negativas en el extranjero. “La habilidad de contar más historias que nos representan dentro de las historias y en nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias”, sostuvo.

Añadió que la industria ha sobrevivido y crecido a pesar de la falta de apoyo oficial, pero que con el nuevo impulso estatal “nadie puede competir con nosotros”.

México, escenario de diversidad y talento

Salma Hayek subrayó la riqueza natural y cultural de México, destacando la diversidad de locaciones y la calidad técnica del personal detrás de cámaras. “No existe otro país que tenga lo que tenemos”, aseveró, al tiempo que remarcó el potencial de la industria para atraer inversiones y fortalecer el turismo.

La actriz mencionó que la colaboración entre la Secretaría de Turismo y la comunidad cinematográfica permitirá que cada nueva producción funcione también como promoción internacional del país. “Los pocos extranjeros que son pocos se van a estar impresionadísimos de nuestro nivel”, sentenció, al tiempo que resaltó la reputación de los profesionales mexicanos en premios internacionales como el Oscar.

El compromiso de Claudia Sheinbaum
El compromiso de Claudia Sheinbaum y la visión de futuro (Academia artístico y cultural Tulum)

Perspectivas para la industria nacional

Para Salma Hayek, el respaldo institucional representa una oportunidad para consolidar al cine mexicano como referente global. La actriz afirmó: “Esto va a ser una inyección económica inmensa y también artística y también cultural, gastronómica”. Al cierre de su intervención, agradeció el apoyo recibido en Quintana Roo y Veracruz, señalando que la industria audiovisual nacional se encuentra en un momento clave para redefinir su narrativa y fortalecer su presencia internacional.

