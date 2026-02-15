Beca Benito Juárez 2026: fechas oficiales de registro para los estudiantes de preparatoria

El primer paso para registrarse a la beca consiste en crear o activar una cuenta personal en el sistema Llave MX.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que abrirá una convocatoria para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 en México.

Este programa está dirigido a jóvenes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, y otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, durante 10 meses del ciclo lectivo, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

El programa busca que cada joven de educación media superior en México cuente con el respaldo necesario para que su situación económica no determine su permanencia en la escuela.

Fechas para registrarse a la Beca Benito Juárez

La solicitud para el ciclo escolar 2025-2026 deberá realizarse en línea del 16 al 27 de febrero de 2026, a través de la página www.becabenitojuarez.gob.mx. Cabe indicar que todo el proceso será digital y gratuito.

El primer paso consiste en crear o activar una cuenta personal en el sistema Llave MX. El o la estudiante debe ingresar su CURP correctamente y proporcionar domicilio, así como un número de celular y correo electrónico válidos, ambos necesarios para la verificación y seguimiento del trámite. También se requiere establecer una contraseña que cumpla los criterios mínimos de seguridad y aceptar el aviso de privacidad para finalizar el registro inicial.

Documentos para registrarse al programa

Una vez completado este paso, es necesario ingresar nuevamente al portal, iniciar sesión y comenzar el registro. El sistema solicitará la Clave de Centro de Trabajo de la escuela, información sobre turno, periodo y grado, y la incorporación electrónica del comprobante de domicilio actualizado en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 3 MB.

Si el solicitante es menor de edad, el registro debe incluir los datos y la CURP certificada de la madre, padre o tutor, además de una copia de su identificación oficial. Este requisito es opcional para quienes ya cumplieron la mayoría de edad. Al concluir, se deben ingresar los medios de contacto del tutor y confirmar toda la información antes de cerrar la solicitud.

Mientras tanto, se recomienda verificar la certificación de la CURP y digitalizar con anticipación todos los documentos requeridos de estudiantes y tutores en los casos necesarios, a fin de agilizar el proceso de inscripción.

Requisitos y aclaraciones sobre el programa

Uno de los requisitos beca es que los aspirantes tengan hasta 25 años cumplidos al inscribirse para el ciclo escolar 2025-2026. El beneficio cubre a estudiantes que iniciarán o continúan la educación media superior en planteles públicos, tanto en modalidad escolarizada como mixta. Quedan excluidas las personas que sobrepasen el límite de edad o no figuren en el registro oficial de una escuela autorizada por la Secretaría de Educación Pública.

Para consultas o asistencia, el organismo dispone del número telefónico 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), así como de un canal institucional de WhatsApp, accesible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde se puede consultar información detallada por entidad.