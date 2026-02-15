México

Beca Benito Juárez 2026: fechas oficiales de registro para los estudiantes de preparatoria

El programa abrirá una nueva convocatoria para los alumnos de educación media superior de planteles públicos

Guardar
El primer paso para registrarse
El primer paso para registrarse a la beca consiste en crear o activar una cuenta personal en el sistema Llave MX.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que abrirá una convocatoria para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 en México.

Este programa está dirigido a jóvenes inscritos en bachilleratos o preparatorias públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, y otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, durante 10 meses del ciclo lectivo, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

El programa busca que cada joven de educación media superior en México cuente con el respaldo necesario para que su situación económica no determine su permanencia en la escuela.

Fechas para registrarse a la Beca Benito Juárez

La solicitud para el ciclo escolar 2025-2026 deberá realizarse en línea del 16 al 27 de febrero de 2026, a través de la página www.becabenitojuarez.gob.mx. Cabe indicar que todo el proceso será digital y gratuito.

El primer paso consiste en crear o activar una cuenta personal en el sistema Llave MX. El o la estudiante debe ingresar su CURP correctamente y proporcionar domicilio, así como un número de celular y correo electrónico válidos, ambos necesarios para la verificación y seguimiento del trámite. También se requiere establecer una contraseña que cumpla los criterios mínimos de seguridad y aceptar el aviso de privacidad para finalizar el registro inicial.

Documentos para registrarse al programa

Una vez completado este paso, es necesario ingresar nuevamente al portal, iniciar sesión y comenzar el registro. El sistema solicitará la Clave de Centro de Trabajo de la escuela, información sobre turno, periodo y grado, y la incorporación electrónica del comprobante de domicilio actualizado en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 3 MB.

Si el solicitante es menor de edad, el registro debe incluir los datos y la CURP certificada de la madre, padre o tutor, además de una copia de su identificación oficial. Este requisito es opcional para quienes ya cumplieron la mayoría de edad. Al concluir, se deben ingresar los medios de contacto del tutor y confirmar toda la información antes de cerrar la solicitud.

Mientras tanto, se recomienda verificar la certificación de la CURP y digitalizar con anticipación todos los documentos requeridos de estudiantes y tutores en los casos necesarios, a fin de agilizar el proceso de inscripción.

Requisitos y aclaraciones sobre el programa

Uno de los requisitos beca es que los aspirantes tengan hasta 25 años cumplidos al inscribirse para el ciclo escolar 2025-2026. El beneficio cubre a estudiantes que iniciarán o continúan la educación media superior en planteles públicos, tanto en modalidad escolarizada como mixta. Quedan excluidas las personas que sobrepasen el límite de edad o no figuren en el registro oficial de una escuela autorizada por la Secretaría de Educación Pública.

Para consultas o asistencia, el organismo dispone del número telefónico 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), así como de un canal institucional de WhatsApp, accesible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde se puede consultar información detallada por entidad.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas del BienestarRegistrosfebrero de 2026Nivel medio superiorpreparatoriaProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum presenta “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual”

Sheinbaum presenta “Incentivos para la

Cómo preparar polvorones: un snack perfecto para llevar a la escuela

Aprende a hacer un snack casero, dulce y crujiente, ideal para la merienda o el desayuno

Cómo preparar polvorones: un snack

Diputados de Morena respaldan a Tania Larios tras denunciar acoso sexual: “No importa el partido”

El Movimiento de Regeneración Nacional subraya la importancia de denunciar y visibilizar el acoso para garantizar la seguridad de las mujeres en espacios públicos

Diputados de Morena respaldan a

Cómo hacer chilaquiles de frijol caseros, paso a paso

Disfruta de un desayuno nutritivo y lleno de sabor con totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos, siguiendo una receta fácil y detallada

Cómo hacer chilaquiles de frijol

Huevos al albañil: receta mexicana fácil y rápida para un desayuno lleno de sabor

Aprende a preparar huevos al albañil con salsa roja picosita, tortillas y frijoles, un desayuno mexicano delicioso y fácil de hacer

Huevos al albañil: receta mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

“La Choco” reacciona a rumores

“La Choco” reacciona a rumores del adiós de Pati Chapoy que sacuden a ‘Ventaneando’

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

“Qué asco”: ‘Maestro Shifu’ revela los desprecios que Samadhi Zendejas le hizo y por qué ya no se hablan

Jesse & Joy celebraron el Día del Amor y la Amistad con una cita doble en el Auditorio Nacional

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026

DEPORTES

Brasil femenil anuncia su convocatoria

Brasil femenil anuncia su convocatoria para el juego amistoso contra México

Bottas pronostica grandes resultados en la F1 junto a Checo Pérez: “Tiene muchísima experiencia”

Cómo llega Brasil, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”

Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol