San Valentín 2026: se casan más de 2 mil parejas en bodas colectivas en CDMX

La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada

En celebración al Día de San Valentín de este 2026, algunas alcaldías de la Ciudad de México anunciaron una convocatoria para que las parejas tengan la oportunidad de festejar esta fecha de una manera muy romántica.

Con el fin de pasar un día rodeado de amor, el gobierno de la CDMX, liderado por Clara Brugada, brindará la oportunidad a los enamorados de casarse de forma diferente, por medio de las Bodas Colectivas 2026 este 14 de febrero, con el objetivo de que los interesados puedan unir lazos por mucho tiempo.

A través del lema “El amor transforma y construye comunidad”, la iniciativa capitalina busca resaltar que este sentimiento entre personas es un derecho digno y todas sus formas deben tener un reconocimiento legal.

La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la cual tomó el papel de testigo principal de los lazos de las parejas presentes. Y contrajeron matrimonio 2 mil 378 parejas durante el evento celebrado este Día del Amor y la Amistad.

Bodas temáticas en la CDMX por San Valentín. (especial)

Durante su mensaje declaró que las uniones heterosexuales y homosexuales merecen igualdad y respeto, así como autonomía y no violencia.

“Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y acompaña, hoy que han dado este gran paso quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. Les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”, expresó la funcionaria.

Agregó que “su fiesta del día de hoy, este gran hecho tan importante, es la fiesta de la Ciudad de México. Que viva el amor en este gran día 14 se febrero, que viva el amor”.

Requisitos para las bodas colectivas

Este evento masivo se encuentra diseñado para 16 alcaldías de la CDMX con la finalidad de que todas las parejas que quieran llegar al altar puedan hacerlo en el día de los enamorados, y lo mejor es que el trámite no tiene ningún costo.

La gente interesada debe reunir la siguiente documentación:

Copia certificada del acta de nacimiento de la pareja

Identificación oficial vigente de ambos

Comprobante de domicilio de la alcaldía donde viven, con una vigencia no mayor a tres meses desde su tramite

Certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (se puede sacar desde el sitio web oficial del Registro Civil)

Constancia de curso prenupcial

Con estas acciones, el Gobierno capitalino reafirmó su compromiso con el reconocimiento de los derechos civiles y la promoción de la igualdad, en una de las fechas más emblemáticas para celebrar el amor.