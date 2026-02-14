México

San Valentín 2026: se casan más de 2 mil parejas en bodas colectivas en CDMX

La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada

Guardar
La boda principal se realizó
La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada

En celebración al Día de San Valentín de este 2026, algunas alcaldías de la Ciudad de México anunciaron una convocatoria para que las parejas tengan la oportunidad de festejar esta fecha de una manera muy romántica.

Con el fin de pasar un día rodeado de amor, el gobierno de la CDMX, liderado por Clara Brugada, brindará la oportunidad a los enamorados de casarse de forma diferente, por medio de las Bodas Colectivas 2026 este 14 de febrero, con el objetivo de que los interesados puedan unir lazos por mucho tiempo.

A través del lema “El amor transforma y construye comunidad”, la iniciativa capitalina busca resaltar que este sentimiento entre personas es un derecho digno y todas sus formas deben tener un reconocimiento legal.

La boda principal se realizó en el Auditorio Nacional con la presencia de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la cual tomó el papel de testigo principal de los lazos de las parejas presentes. Y contrajeron matrimonio 2 mil 378 parejas durante el evento celebrado este Día del Amor y la Amistad.

Bodas temáticas en la CDMX
Bodas temáticas en la CDMX por San Valentín. (especial)

Durante su mensaje declaró que las uniones heterosexuales y homosexuales merecen igualdad y respeto, así como autonomía y no violencia.

“Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y acompaña, hoy que han dado este gran paso quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. Les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”, expresó la funcionaria.

Agregó que “su fiesta del día de hoy, este gran hecho tan importante, es la fiesta de la Ciudad de México. Que viva el amor en este gran día 14 se febrero, que viva el amor”.

Requisitos para las bodas colectivas

Este evento masivo se encuentra diseñado para 16 alcaldías de la CDMX con la finalidad de que todas las parejas que quieran llegar al altar puedan hacerlo en el día de los enamorados, y lo mejor es que el trámite no tiene ningún costo.

La gente interesada debe reunir la siguiente documentación:

  • Copia certificada del acta de nacimiento de la pareja
  • Identificación oficial vigente de ambos
  • Comprobante de domicilio de la alcaldía donde viven, con una vigencia no mayor a tres meses desde su tramite
  • Certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (se puede sacar desde el sitio web oficial del Registro Civil)
  • Constancia de curso prenupcial

Con estas acciones, el Gobierno capitalino reafirmó su compromiso con el reconocimiento de los derechos civiles y la promoción de la igualdad, en una de las fechas más emblemáticas para celebrar el amor.

Temas Relacionados

San Valentín 202614 de febreroDía del Amor y la Amistadbodas colectivasmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa-Lechería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Detienen a menor de 15 años por asesinar a su padre y hermano tras discutir por malas calificaciones, en Toluca

Un adolescente de 15 años fue detenido este 13 de febrero en Toluca después de confesar haber disparado contra su padre y su hermano al interior de su casa

Detienen a menor de 15

Motociclista exhibe a pasajera que pidió simular viaje para engañar a su novio y bajar en motel | Video viral

La joven quería que su pareja creyera que llegó al destino marcado, pero no fue así

Motociclista exhibe a pasajera que

Políticos de oposición llaman “parásito” y “detestable” a Marx Arriaga tras su destitución de la SEP

Senadores, dirigentes nacionales y expresidentes criticaron el trabajo del exfuncionario como director general de Materiales Didácticos

Políticos de oposición llaman “parásito”

San Valentín 2026: así celebraron los famosos mexicanos este 14 de febrero

Mientas algunos presumieron sus relaciones de más de 10 años, otros mostraron a su pareja por primera vez ante los ojos del mundo

San Valentín 2026: así celebraron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mataron a una menor de

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

San Valentín 2026: así celebraron

San Valentín 2026: así celebraron los famosos mexicanos este 14 de febrero

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

DEPORTES

Cooperativa La Cruz Azul afirma

Cooperativa La Cruz Azul afirma que recuperación de planta en Hidalgo fue legal

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

Selección mexicana de Natación Artística gana oro y dos platas en la Copa del Mundo en Medellín

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Don Changuito lanza llamado público y denuncia acoso laboral tras dejar el personaje de KeMonito