Las 3 frutas con más vitaminas que te pueden ayudar a no enfermarte del estómago

Estos alimentos deben ser parte de tu dieta de todos los días

Las frutas son salud, y a menudo ayudan a prevenir enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades digestivas afectan a millones de personas cada año y, en muchos casos, la alimentación desempeña un papel fundamental en la prevención de cuadros como gastroenteritis, infecciones intestinales o malestares leves.

Entre los alimentos naturales que pueden contribuir a reducir el riesgo de enfermarse del estómago, las frutas destacan por su aporte de vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes.

Los especialistas en nutrición coinciden en que una dieta rica en frutas frescas fortalece el sistema inmunológico y contribuye al equilibrio de la flora intestinal, dos factores clave para mantener la salud digestiva.

Seleccionar las frutas adecuadas puede marcar la diferencia en la protección contra virus y bacterias que afectan el aparato digestivo. La variedad de nutrientes presentes en ciertos frutos es capaz de reforzar las defensas del cuerpo y mejorar la respuesta del intestino frente a agentes patógenos.

Naranja: fuente de vitamina C y fibra

La naranja es uno de los frutos más consumidos en el mundo por su sabor y su riqueza en vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico.

Una naranja mediana aporta hasta 70 miligramos de esta vitamina, lo que representa una parte significativa de la ingesta diaria recomendada. Además, contiene fibra soluble, como la pectina, que ayuda a regular el tránsito intestinal y protege la mucosa gástrica. Consumir naranja fresca, preferentemente entera y no solo en jugo, permite aprovechar tanto la vitamina C como la fibra, lo que contribuye a reducir la incidencia de infecciones y malestares digestivos.

Papaya: enzimas digestivas y vitaminas A y E

La papaya destaca por su contenido en enzimas digestivas como la papaína, que favorecen el proceso de digestión y alivian molestias como la inflamación abdominal. Además, la papaya es rica en vitamina A y vitamina E, antioxidantes que protegen las células del aparato digestivo frente a daños causados por radicales libres.

Una porción de 100 gramos de papaya contiene hasta 950 microgramos de vitamina A y cerca de 0,3 miligramos de vitamina E. Estos nutrientes refuerzan la barrera intestinal y mejoran la respuesta inmunitaria, lo que puede disminuir el riesgo de infecciones estomacales.

Plátano: potasio, vitamina B6 y efecto prebiótico

El plátano es conocido por su alto contenido de potasio, mineral que favorece el equilibrio de los líquidos corporales y previene la deshidratación provocada por episodios de diarrea.

Además, el plátano aporta vitamina B6, fundamental para el metabolismo y la función inmunológica. Este fruto contiene también almidón resistente, un tipo de fibra con efecto prebiótico que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Incorporar plátano en la dieta diaria ayuda a mantener la salud de la flora intestinal y refuerza la protección frente a agentes patógenos que pueden causar trastornos digestivos.

