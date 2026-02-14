México

La alcaldesa de Tequila anuncia integración a la estrategia nacional contra la extorsión

La titular del ayuntamiento asumió el cargo prometiendo acciones inmediatas para reforzar la seguridad y combatir la corrupción

Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada alcaldesa interina de Tequila tras la detención de Diego Rivera Navarro. Su llegada al cargo ocurre en medio de una fuerte división en el Cabildo. (Redes sociales)

El gobierno interino de Tequila decidió romper con las prácticas del pasado y alinearse de manera total a la estrategia nacional de pacificación y combate a la extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La nueva alcaldesa, Lorena Marisol Rodríguez, asumió formalmente el cargo con un mensaje directo a la población y el compromiso de cerrar una etapa marcada por delitos como el cobro de derecho de piso y otros delitos que afectaron gravemente la economía y la imagen municipal.

Este viraje político y administrativo fue expresado de forma enfática en su primer mensaje público. “En Tequila se acabó la extorsión. Desde el derecho de piso hasta cualquier presión contra las empresas que generan empleo. Que se oiga fuerte y lejos: no habrá extorsión”, afirmó Rodríguez.

Además, aseguró que no tolerará acciones que pongan en riesgo la seguridad de la población ni la de los principales sectores productivos.

La alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez anunció un viraje político y administrativo en el Ayuntamiento, con el cual se suma al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fin a la extorsión y reposicionamiento institucional

Las declaraciones de la alcaldesa no solo buscan revertir la mala reputación heredada, sino restablecer la confianza ciudadana y atraer nuevamente inversiones.

El Ayuntamiento subrayó que construirá un vínculo directo con la sociedad, prometiendo atención personalizada mediante recorridos casa por casa para recoger demandas y canalizar respuestas inmediatas.

De acuerdo con Rodríguez, los daños provocados por la extorsión y la falta de acción institucional en gobiernos anteriores generaron un deterioro profundo, no solo en la convivencia, sino también en la capacidad competitiva del municipio.

La administración interina aseguró una coordinación estrecha con los gobiernos federal y estatal para proteger a las familias tequilenses y a los sectores productivos.

Este alineamiento institucional acompaña el compromiso de proteger especialmente a quienes recibieron amenazas o sufrieron agresiones.

El enfoque gubernamental, expresado por Rodríguez, será trabajar de la mano con el proyecto nacional y alinearse con su eje: orden, legalidad y bienestar.

Nuevas acciones económicas y sociales

En el plano económico, la alcaldesa reveló gestiones inmediatas para sostener encuentros con el sector tequilero, así como con empresarios hoteleros y gastronómicos, con la finalidad de revisar y resolver asuntos legales que obstaculicen sus operaciones.

La intención es fomentar la estabilidad y el crecimiento económico de Tequila, en sintonía con la agenda nacional.

Junto a estos esfuerzos, se pondrán en marcha programas de pavimentación, ampliación de alumbrado público y modernización de sistemas de videovigilancia.

Estas acciones buscan recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad, con especial énfasis en la protección de mujeres y jóvenes.

Transparencia, austeridad y ruptura con el pasado

La alcaldesa enfatizó que su gobierno será sinónimo de transparencia y rendición de cuentas. “No habrá desvíos, lujos ni escándalos. Estamos aquí para servir, no para servirnos”, declaró Rodríguez.

El anuncio incluyó la promesa de austeridad en salarios, eliminación de privilegios y cero tolerancia a conductas dañinas de los funcionarios.

La administración también dejará en claro que se alineará estrictamente con los principios de la llamada Austeridad Republicana que emanan desde el gobierno federal.

Para la política local en Tequila, la clave será lograr que la narrativa de ruptura y cambio se traduzca en resultados concretos en seguridad, finanzas y confianza social.

El gobierno interino apuesta por reposicionar al municipio como uno de los más visibles a nivel internacional, comprometido abiertamente con el orden y la legalidad, con la expectativa de que el verdadero poder de las palabras se refleje en hechos tangibles.

