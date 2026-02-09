¿Quién es Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa interina de Tequila, Jalisco?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada alcaldesa interina de Tequila tras la detención de Diego Rivera Navarro. Su llegada al cargo ocurre en medio de una fuerte división en el Cabildo. (Redes sociales)

Tras la detención de Diego Rivera Navarro, investigado por presuntos actos de extorsión y corrupción, el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina, en un proceso marcado por la división del Cabildo.

El nombramiento de Rodríguez Rivera no fue unánime. La sesión extraordinaria se realizó en un contexto de alta tensión política: la votación fue apenas por mayoría absoluta, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

Regidoras del PRI, MC y una independiente manifestaron su rechazo, y otra edil de Morena se abstuvo. La regidora Evelyn Castañeda expresó ante el Cabildo: “No le vuelvan a fallar a Tequila”, en referencia a la exigencia ciudadana de un verdadero cambio.

Rodríguez Rivera, quien fue designada tras la aprehensión de Diego Rivera Navarro y tres de sus funcionarios más cercanos —Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial; e Isaac C. V., director de Obras Públicas—, asume el cargo en medio de la expectativa de que la renovación administrativa no sea solo un relevo de nombres, sino también de prácticas.

El periodo de su interinato está estipulado en 17 meses, por lo que terminará en julio de 2027.

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera es una política originaria de Palmitos, en la sierra de Tequila, y proviene de una familia dedicada a la agricultura.

Es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, título que obtuvo en 2015. Su carrera en el servicio público comenzó en 2019, cuando se integró a la Secretaría del Bienestar en el área de censos y atención directa a la población, labor que desarrolló hasta 2024.

Ese mismo año, Rodríguez Rivera asumió como regidora en el Cabildo de Tequila, donde participó activamente en comisiones clave como Salud, Higiene, Combate a las Adicciones, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Su perfil político la ubica como una persona cercana a la administración saliente, pues fue la segunda posición propietaria en la planilla que llevó a Diego Rivera Navarro a la alcaldía bajo la coalición Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, y compartió gestión y militancia política en el mismo grupo gobernante.

La alcaldesa interina ha estado bajo el escrutinio público no solo por su cercanía con el grupo político de Rivera Navarro, sino también por polémicas recientes.

Hace ocho meses circuló en redes sociales un video donde aparece en un evento mientras se interpreta el narcocorrido “El del Palenque” de Los Alegres del Barranco, una canción que hace apología del delito a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que presuntamente estaría ligado con el exalcalde Diego Rivera, investigado por extorsión y secuestro.

En su momento, la hoy ya alcaldesa aclaró que no fue ella quien cantó la canción y que asistió al evento como invitada, afirmando que la intención de publicar el clip en donde sólo sale unos segundos era dañar su imagen.

¿Qué dijo al asumir como alcaldesa?

La designación ocurre en un contexto de fuerte exigencia ciudadana por transparencia y justicia, tras un periodo de inestabilidad marcado por denuncias de extorsión, violencia política de género y amenazas.

En su primer mensaje tras rendir protesta, Lorena Marisol Rodríguez destacó :“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar.”

Además, subrayó su origen: “Crecí en la sierra de Tequila, en la localidad de Palmitos, hija de campesinos, mujer de trabajo. Aprendí desde niña que cuando la comunidad se fortalece, todos avanzamos. Y cuando la comunidad se levanta, avanzamos juntos”.

La nueva alcaldesa interina asumió el cargo en uno de los momentos más delicados para el municipio. Ofreció un gobierno honesto, cercano y con principios, y prometió mantener la presencia en colonias, comunidades rurales y delegaciones para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones locales.

Se comprometió a garantizar la estabilidad y la continuidad administrativa mientras la situación jurídica del exalcalde se resuelve en los tribunales. Sostuvo que el ayuntamiento “se encuentra de pie” y que trabajará para fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana y atender a los sectores más necesitados.