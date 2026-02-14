México

Chilaquiles de corazón: sorprende a tu pareja con este desayuno especial de San Valentín

Dale un giro a la tradición y celebra el amor con chilaquiles en forma de corazón, salsa casera y mucho cariño

Nada dice “te quiero” como un desayuno preparado con detalle y creatividad. En este San Valentín, sorprende a tu pareja con unos chilaquiles de corazón: crujientes, coloridos y con esa forma especial que alegra la mesa y el ánimo desde temprano.

Los chilaquiles son un clásico mexicano, pero al cortar las tortillas en forma de corazón y servirlos con salsa, crema, queso y un toque de amor, se convierten en el platillo estrella para la ocasión.

Imagina empezar el día compartiendo un platón de chilaquiles con forma de corazón, acompañados de café de olla y fruta fresca. Este desayuno no solo es delicioso, sino también un detalle inolvidable.

Receta de chilaquiles de corazón para San Valentín

La base son tortillas de maíz cortadas en forma de corazón, fritas hasta estar doradas y bañadas en salsa roja o verde. Se sirven con queso fresco, crema, cebolla, y puedes agregar pollo desmenuzado, aguacate o huevo estrellado para un desayuno más completo.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 12 tortillas de maíz
  2. 2 tazas de salsa roja o verde (jitomate o tomate, chile, ajo y cebolla)
  3. 1 taza de queso fresco desmoronado
  4. ½ taza de crema
  5. ¼ de cebolla morada en rodajas finas
  6. 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada (opcional)
  7. 1 aguacate en rebanadas (opcional)
  8. 2 cucharadas de aceite vegetal
  9. Sal al gusto
  10. Moldes para galleta en forma de corazón
Cómo hacer chilaquiles de corazón, paso a paso

  1. Corta las tortillas con moldes en forma de corazón. Reserva los recortes para otro uso.
  2. Fríe los corazones de tortilla en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente.
  3. Calienta la salsa roja o verde en una sartén amplia. Añade sal al gusto.
  4. Incorpora los corazones de tortilla fritos a la salsa y mezcla solo unos segundos para que se impregnen pero conserven su textura.
  5. Sirve de inmediato en platos individuales, formando una cama de chilaquiles en forma de corazón.
  6. Decora con queso fresco, crema, cebolla, pollo y aguacate al gusto. Puedes hacer un corazón con los toppers o alinear los chilaquiles en el centro del plato.
  7. Acompaña con café de olla y fruta fresca para un desayuno perfecto.

Consejos técnicos:

  • Corta las tortillas antes de freír para que mantengan bien la forma.
  • Fríe en tandas y no sobrecargues el sartén para que el aceite no pierda temperatura.
  • Sirve inmediatamente para que los chilaquiles estén crujientes y no se humedezcan demasiado.
  • Usa salsa casera para un sabor más fresco y personal.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330
  • Carbohidratos: 36 g
  • Grasas: 15 g
  • Proteínas: 10 g
  • Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda preparar y servir al momento. Las tortillas fritas pueden conservarse hasta 1 día en recipiente hermético y armar los chilaquiles justo antes de servir.

