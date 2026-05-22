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Saúl Monreal seguirá en Morena pese a quedar fuera de la contienda por Zacatecas en 2027

El senador aseguró que no impugnará ante el TEPJF y respaldará el proyecto de la 4T

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Primer plano de Saúl Monreal Ávila, un hombre con traje azul, corbata roja y gafas, hablando a un micrófono; un smartphone graba en segundo plano
El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció que no dejará Morena a pesar de no ser candidato para la gubernatura de Zacatecas

El senador de Morena, Saúl Monreal Avila, afirmó que permanecerá dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que la dirigencia nacional del partido le confirmó que no será considerado en la encuesta interna para definir al candidato a la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027.

El legislador sostuvo un encuentro con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien le explicó que las reglas estatutarias del partido impiden su participación debido a las disposiciones contra el nepotismo político, ya que actualmente el gobierno estatal está encabezado por su hermano, David Monreal.

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Tras la reunión, Saúl Monreal dejó claro que no abandonará Morena ni buscará contender bajo otras siglas políticas rumbo a los comicios de 2027 en Zacatecas.

El senador enfatizó que respetará la decisión interna del partido y descartó convertirse en un factor de división dentro del movimiento encabezado por la llamada 4T.

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“No voy a acudir y, como lo he dicho, voy a agotar el proceso interno en el partido”, expresó el legislador al ser cuestionado sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender sus derechos políticos.

Monreal no busca confrontarse con Ariadna

La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades
El diálogo entre Ariadna Montiel y Saúl Monreal apunta al fortalecimiento del movimiento de Morena en Zacatecas. Crédito: X/@A_MontielR

Monreal reconoció que entiende el contexto político que atraviesa Morena y señaló que no tiene intención de confrontarse con la dirigencia nacional.

“No. Sería un suicida político”, respondió al ser cuestionado sobre un eventual choque con la dirigencia morenista.

Saúl Monreal no descarta buscar la gubernatura más adelante

Aunque quedó fuera de la contienda para 2027, el senador morenista dejó abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de Zacatecas en futuros procesos electorales.

Saúl Monreal aseguró que su proyecto político no termina con esta decisión y afirmó que puede esperar otro ciclo electoral para intentar llegar al gobierno estatal.

“No se me va la vida” si no logra ser candidato en 2027, comentó el legislador, quien insistió en que mantendrá la disciplina partidista y continuará trabajando dentro de Morena.

Las declaraciones del senador se producen en medio del debate interno que existe en Morena sobre las candidaturas de familiares de gobernadores y dirigentes, tema que ha generado tensiones en distintas entidades del país.

Morena busca evitar conflictos internos rumbo a 2027

La carrera por la gubernatura de Zacatecas rumbo a 2027 ya comenzó a perfilarse dentro de Morena.
La carrera por la gubernatura de Zacatecas rumbo a 2027 ya comenzó a perfilarse dentro de Morena.

La postura asumida por Saúl Monreal también refleja la estrategia de Morena para evitar fracturas internas rumbo a las elecciones intermedias y estatales de 2027, donde estarán en juego varias gubernaturas.

El partido guinda ha reforzado en los últimos meses su discurso contra el nepotismo y la herencia de cargos públicos entre familiares directos, una medida que busca fortalecer la imagen del movimiento ante la opinión pública.

En el caso de Zacatecas, la posible candidatura de Saúl Monreal generaba cuestionamientos debido a que su hermano, David Monreal, actualmente gobierna la entidad, mientras que otros integrantes de la familia Monreal también han ocupado cargos de relevancia política en el estado y a nivel nacional.

Pese a ello, el senador reiteró que seguirá respaldando a Morena y a la Cuarta Transformación, además de insistir en que su prioridad es mantener la unidad del movimiento político.

Con esta decisión, Morena comienza a perfilar el escenario político rumbo a la sucesión gubernamental en Zacatecas, una de las entidades donde el partido buscará conservar el poder en 2027.

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