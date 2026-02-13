Procesan a hombre en Baja california Sur tras fraude contra el INFONAVIT por usurpación de identidad

Las autoridades señalaron que el supuesto fraude fue realizado en Baja California Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, llevó a cabo una investigación que culminó con la vinculación a proceso de un hombre identificado como Francisco “N”, por un caso de fraude relacionado con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por el representante legal de INFONAVIT en Baja California Sur.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia detalla que una persona empleó documentos falsos y accedió al crédito de un derechohabiente, suplantando su identidad.

Este señalamiento dio origen a la integración de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público Federal (MPF), que se enfocó en esclarecer los hechos y reunir pruebas sobre la supuesta usurpación.

Detalles del supuesto delito

El presunto fraude atribuido a Francisco “N” involucra un monto de 2 millones 320 mil pesos.

Según la carpeta de investigación, esta cantidad corresponde al crédito presuntamente ejercido para la compra de una vivienda ubicada en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La mecánica del delito consistió en el uso de documentos falsos y la usurpación de identidad de un derechohabiente, lo que permitió acceder y utilizar el crédito otorgado por el INFONAVIT para formalizar la adquisición del inmueble.

Proceso judicial en contra de Francisco “N”

Francisco "N" llevará su proceso judicial en libertad.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MPF presentó los elementos de prueba contra Francisco “N”, logrando que el juez federal emitiera una orden de aprehensión.

Tras su cumplimiento, se realizó la audiencia inicial, donde la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso.

Como parte de las medidas cautelares, se estableció la presentación mensual del imputado ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Además, la FGR confirmó que el juez le prohibió a Francisco “N” salir del estado de Sinaloa sin autorización judicial y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

A pesar de la vinculación, las autoridades especificaron que a Francisco “N” se le reconoce la presunción de inocencia durante todo el proceso, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Este principio garantiza que, hasta que concluya el juicio y se determine su responsabilidad penal, el imputado no puede ser considerado culpable.

Datos destacados de la noticia

FGR obtuvo la proceso a Francisco “N” por presunto fraude contra el INFONAVIT en Baja California Sur.

La denuncia fue presentada por el representante legal del INFONAVIT por uso de documentos falsos y suplantación de identidad.

El fraude alcanzó los 2 millones 320 mil pesos para la compra de una vivienda en La Paz, Baja California Sur .

Se dictaron medidas cautelares: presentación mensual en el Centro de Justicia Penal Federal de Los Mochis y prohibición de salir de Sinaloa.

Francisco “N” conserva la presunción de inocencia hasta que exista sentencia condenatoria.