México

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Las autoridades informaron que la destrucción fue realizada en cumplimiento con el programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”

Dos de los monstruos destruidos
Dos de los monstruos destruidos por autoridades mexicanas. Crédito: FGR

En una acción coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como “monstruos” en el estado de Tamaulipas.

Estos automotores, frecuentemente asociados con cárteles de la droga, fueron inhabilitados como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

La acción fue informada por la FGR mediante sus canales oficiales este domingo 8 de febrero de 2026.

Detalles del procedimiento y supervisión del evento

Según reportes oficiales, el acto de destrucción de los vehículos blindados estuvo encabezado por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Durante el evento, se contó con la asistencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la supervisión técnica y administrativa fue realizada por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Estas instancias realizaron la verificación durante el proceso, buscando que se cumpliera con las normas aplicables, garantizando la legalidad y transparencia del proceso de destrucción.

Origen y aseguramiento de las unidades

Las unidades destruidas fueron confiscadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Según las autoridades, el decomiso se realizó gracias a la colaboración entre la Guardia Estatal y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Autoridades informaron que la destrucción
Autoridades informaron que la destrucción estuvo enmarcada en el operativo “Destino de Bienes y Objetos del Delito”. Crédito: FGR

En distintas acciones conjuntas, las autoridades lograron asegurar estos vehículos en diferentes operativos.

Los automotores, caracterizados por su blindaje artesanal, fueron localizados y retirados de circulación durante intervenciones coordinadas en el estado de Tamaulipas.

El trabajo conjunto de las instituciones federales y estatales permitió retirar de las calles estos vehículos, que representaban un riesgo por su uso potencial en actividades ilícitas.

Relación de los vehículos con investigaciones de grupos delictivos

Las investigaciones en curso señalan que los vehículos blindados estaban probablemente ligados a la operación de integrantes de grupos delictivos.

La información recabada vincula a estas unidades con un total de 19 carpetas de investigación abiertas por las autoridades.

Estos automotores, conocidos como “monstruos”, habrían sido utilizados en actividades delictivas, según los datos obtenidos por los organismos encargados de la seguridad y la procuración de justicia.

La conexión de los vehículos con casos específicos refuerza la importancia de su decomiso y destrucción.

No es algo nuevo en Tamaulipas

Vehículos destruidos en octubre de 2025. Crédito: FGR

La aparición de vehículos blindados artesanales, conocidos como “monstruos”, se ha repetido en Tamaulipas en distintos momentos.

Según reportes previos de Infobae México, en noviembre de 2025 la FGR destruyó 22 unidades de este tipo empleadas por grupos delictivos.

Un mes antes, en octubre, las autoridades informaron sobre la destrucción de 23 vehículos “monstruo” en el mismo estado.

Las intervenciones frecuentes reflejarían que la capacidad de la delincuencia organizada para fabricar y utilizar este tipo de vehículos no se ha reducido, a pesar de los decomisos y destrucciones realizados por las autoridades en la región.

