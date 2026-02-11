Tras salto con paracaídas desde el Hotel Riu, clausuran el Rooftop Bar 360 en Guadalajara

Paracaidista se lanza en mirador de hotel de Guadalajara, Jalisco (especial)

Lo que comenzó como una escena de incredulidad entre clientes y trabajadores terminó en una movilización de autoridades municipales y en la clausura inmediata de la terraza Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara.

Un joven se lanzó con paracaídas desde el piso 41 del edificio, uno de los más altos de la ciudad, y aterrizó minutos después en las inmediaciones de la Glorieta de los Caballos, conocida popularmente como “Las Jícamas”.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el hombre fue interceptado por personal del hotel cuando se dirigía al borde de la terraza. “Señor, no se puede…”, se escucha decir a un trabajador en un video que se volvió viral. El sujeto respondió con un desafiante “¿por qué no?” y, sin más, se arrojó al vacío ante la mirada atónita de los presentes.

El paracaídas se abrió correctamente y el individuo logró descender sin lesiones visibles, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, el episodio encendió las alertas sobre la falta de controles para impedir conductas de alto riesgo en espacios privados con acceso al público.

Clausura por fallas de seguridad

Sujeto salta en paracaídas desde mirador de hotel Riu, en Guadalajara, Jalisco. Crédito: (@julioastillero/X)

Horas después del incidente, el gobierno municipal de Guadalajara informó que inspectores colocaron sellos de clausura en el Rooftop Bar 360 al detectar deficiencias en sus protocolos y medidas de protección. Las autoridades calificaron el hecho como “un acto irresponsable que puso en peligro real a clientes, peatones y automovilistas”.

“El establecimiento permanecerá cerrado hasta que garantice condiciones de operación seguras y presente un plan integral para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir”, señaló la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante un comunicado.

Entre las observaciones preliminares destacan la ausencia de filtros para identificar objetos o equipos de riesgo, falta de personal capacitado para manejo de crisis y carencia de barreras físicas suficientes en áreas con vista abierta hacia el exterior.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida. Ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades. Desde el Gobierno de Guadalajara reiteramos el llamado a no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Investigación en curso

Autoridades municipales iniciaron una investigación para identificar al paracaidista y determinar quien los apoyó que facilitaron el acceso con el equipo. También se revisan cámaras de videovigilancia del hotel y de la zona aledaña para reconstruir la ruta de escape.

Especialistas en protección civil advirtieron que este tipo de saltos urbanos, conocidos como base jumping, requieren permisos especiales y condiciones técnicas que no existen en un entorno como la zona financiera de la ciudad.

Hasta el momento el Hotel Riu no ha emitido posicionamiento sobre los hechos que ya se hicieron virales.

Mientras continúan las indagatorias, la terraza permanecerá cerrada y el espectacular salto terminó sin víctimas, pero dejó al descubierto la fragilidad de los controles en espacios que, cada noche, congregan a cientos de personas en busca de diversión sobre el cielo tapatío.