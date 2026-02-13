México

Javier Corral advierte: la reforma judicial necesita ajustes para garantizar independencia y profesionalismo

El senador alerta que algunos gobiernos estatales han impuesto perfiles que no cumplen con el estándar constitucional

Guardar
Corral subraya la necesidad de
Corral subraya la necesidad de ajustes para proteger la imparcialidad y la idoneidad de los jueces antes de la elección de 2027.

El senador Javier Corral afirmó que la reforma judicial debe someterse a una evaluación tras su primer año de implementación, con el objetivo de fortalecer la independencia, el profesionalismo y la idoneidad de quienes integran el Poder Judicial.

Sus declaraciones se dan mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió una acción relacionada con los cambios constitucionales y mientras en el Senado se discuten posibles ajustes antes de la elección judicial prevista para 2027.

Javier Corral propone revisión tras el primer año de aplicación

Corral sostuvo que es necesaria una reflexión sobre la primera etapa de la reforma judicial para analizar qué ha ocurrido desde su entrada en vigor. Indicó que el país está obligado a evaluar los resultados y, a partir de esa experiencia, realizar los ajustes que sean necesarios.

El senador plantea reforzar la
El senador plantea reforzar la independencia, profesionalismo y idoneidad de los jueces mediante una revisión integral. (Cuartoscuro)

Señaló que en diversas entidades federativas se han presentado situaciones que evidencian deficiencias en la designación de perfiles, ya que —afirmó— algunos gobiernos estatales nombraron a personas sin apego pleno al estándar constitucional.

Consideró que esta situación ha generado consecuencias que deben corregirse para evitar afectaciones al sistema de justicia.

El senador subrayó que la revisión debe enfocarse en asegurar perfiles adecuados y en obligar a las entidades a cumplir criterios de independencia y profesionalización.

Corte Interamericana admite acción contra la reforma judicial mexicana

En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió un recurso promovido por legisladores y juristas que cuestionan diversos aspectos de la reforma judicial mexicana.

El órgano internacional puede solicitar
El órgano internacional puede solicitar información al Estado mexicano y emitir recomendaciones sobre la reforma judicial. EFE/Jeffrey Arguedas

Entre los impulsores se encuentra el diputado Germán Martínez Cázares, quien ha señalado que las modificaciones constitucionales deben revisarse a la luz de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.

La admisión del caso no implica una resolución definitiva, pero sí abre la posibilidad de que el órgano internacional solicite información al Estado mexicano y, posteriormente, emita recomendaciones o una determinación.

Senado analiza posibles ajustes antes de la elección judicial de 2027

La decisión del órgano interamericano generó posicionamientos en el Senado de la República.

Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la implementación del nuevo modelo debe revisarse antes de los comicios judiciales programados para 2027.

El Senado analiza posibles ajustes
El Senado analiza posibles ajustes a la reforma judicial antes de la elección de jueces en 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Desde la oposición se señaló que la vía internacional fue utilizada ante la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales en el ámbito interno.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales indicó que México está obligado a cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que cualquier reforma estructural debe alinearse a esos estándares.

En este contexto, Corral reconoció que podrían requerirse ajustes para brindar mayor certeza jurídica y evitar controversias futuras.

Elección judicial 2027: cargos que estarán en juego

La reforma judicial estableció un esquema de renovación escalonada mediante voto popular. En la primera jornada electoral se eligieron cientos de cargos federales y estatales.

La jornada histórica para elegir
La jornada histórica para elegir por primera vez a jueces y magistrados en México estuvo marcada por la abstención, hechos de intimidación, violencia política y protestas ciudadanas. (CUARTOSCURO)

En 2027, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir jueces de distrito y magistrados de circuito, con lo que se completará la implementación del nuevo sistema.

El proceso contempla:

  • Cómputos distritales a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE)
  • Publicación de resultados oficiales
  • Periodo de impugnaciones
  • Toma de protesta de las personas electas ante el Senado

La discusión sobre estos aspectos continuará tanto en el ámbito legislativo como en el plano internacional, mientras se aproxima la elección judicial de 2027.

Temas Relacionados

Javier CorralSenadorRefroma JudicialCorte InteramericanaAlejandra BarralesPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

SUPERISSSTE incorpora sistema braille en tiendas tras convenio con INFO CDMX para garantizar compras incluyentes

La herramienta permitirá adaptar etiquetas y precios a un formato accesible, facilitando compras informadas para personas con discapacidad visual

SUPERISSSTE incorpora sistema braille en

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

Perros robot en el Estadio de Monterrey: esta sería su función

El Estadio BBVA estrenará perros robot durante la Copa Mundial 2026 buscando proteger a miles de asistentes y reducir riesgos para los agentes policiales

Perros robot en el Estadio

Hígado graso: cómo usar la miel para reducir los niveles de grasa e inflamación en este órgano

Un toque natural puede marcar la diferencia en la manera de proteger el bienestar hepático cuando se incluye la miel pura en la rutina alimenticia diaria

Hígado graso: cómo usar la

IMSS Bienestar afirma que no se niegan las vacunas contra el sarampión en estaciones del Metro

La dependencia aseguró que se habilitaron módulos de vacunación en diferentes horarios para la ciudadanía

IMSS Bienestar afirma que no
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra agentes de seguridad

Ataque contra agentes de seguridad en Nuevo León deriva en desarticulación de célula, revisan presunto abuso policiaco

Asesinan al director de cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos

Dan prisión preventiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de peculado

Embajada de Canadá en México se solidariza con familiares de mineros desaparecidos en Sinaloa y pide justicia

Aseguran 149 vehículos y más 80 mil litros de huachicol tras megaoperativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Televisa habría buscado a la

Televisa habría buscado a la mamá de Poncho de Nigris para “La Casa de los Famosos México”: ¿cuánto dinero le ofrecieron?

Belinda lleva mariachis hasta España para delitar a sus compañeros de la serie “Carlota”

Mía Rubín, hija de Erik y Andrea Legarreta, abrirá concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional: “¿Están listos?”

Alejandro Soberón, CEO de Ocesa y pareja de Sasha Sokol, la apoya en su lucha contra Luis de Llano: “La verdad triunfa”

BTS llega a cines en México: qué día ver sus conciertos en vivo

DEPORTES

Perros robot en el Estadio

Perros robot en el Estadio de Monterrey: esta sería su función

José Urquidy será baja para México en el Clásico Mundial de Béisbol: motivo y quién irá en su lugar

Jorge Sanchéz podría debutar en el PAOK ante el equipo de Orbelin Pineda: Cuándo y dónde ver en México

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU