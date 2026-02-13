Javier Corral advierte: la reforma judicial necesita ajustes para garantizar independencia y profesionalismo

Corral subraya la necesidad de ajustes para proteger la imparcialidad y la idoneidad de los jueces antes de la elección de 2027.

El senador Javier Corral afirmó que la reforma judicial debe someterse a una evaluación tras su primer año de implementación, con el objetivo de fortalecer la independencia, el profesionalismo y la idoneidad de quienes integran el Poder Judicial.

Sus declaraciones se dan mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió una acción relacionada con los cambios constitucionales y mientras en el Senado se discuten posibles ajustes antes de la elección judicial prevista para 2027.

Javier Corral propone revisión tras el primer año de aplicación

Corral sostuvo que es necesaria una reflexión sobre la primera etapa de la reforma judicial para analizar qué ha ocurrido desde su entrada en vigor. Indicó que el país está obligado a evaluar los resultados y, a partir de esa experiencia, realizar los ajustes que sean necesarios.

El senador plantea reforzar la independencia, profesionalismo y idoneidad de los jueces mediante una revisión integral. (Cuartoscuro)

Señaló que en diversas entidades federativas se han presentado situaciones que evidencian deficiencias en la designación de perfiles, ya que —afirmó— algunos gobiernos estatales nombraron a personas sin apego pleno al estándar constitucional.

Consideró que esta situación ha generado consecuencias que deben corregirse para evitar afectaciones al sistema de justicia.

El senador subrayó que la revisión debe enfocarse en asegurar perfiles adecuados y en obligar a las entidades a cumplir criterios de independencia y profesionalización.

Corte Interamericana admite acción contra la reforma judicial mexicana

En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió un recurso promovido por legisladores y juristas que cuestionan diversos aspectos de la reforma judicial mexicana.

El órgano internacional puede solicitar información al Estado mexicano y emitir recomendaciones sobre la reforma judicial. EFE/Jeffrey Arguedas

Entre los impulsores se encuentra el diputado Germán Martínez Cázares, quien ha señalado que las modificaciones constitucionales deben revisarse a la luz de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.

La admisión del caso no implica una resolución definitiva, pero sí abre la posibilidad de que el órgano internacional solicite información al Estado mexicano y, posteriormente, emita recomendaciones o una determinación.

Senado analiza posibles ajustes antes de la elección judicial de 2027

La decisión del órgano interamericano generó posicionamientos en el Senado de la República.

Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la implementación del nuevo modelo debe revisarse antes de los comicios judiciales programados para 2027.

El Senado analiza posibles ajustes a la reforma judicial antes de la elección de jueces en 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Desde la oposición se señaló que la vía internacional fue utilizada ante la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales en el ámbito interno.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales indicó que México está obligado a cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que cualquier reforma estructural debe alinearse a esos estándares.

En este contexto, Corral reconoció que podrían requerirse ajustes para brindar mayor certeza jurídica y evitar controversias futuras.

Elección judicial 2027: cargos que estarán en juego

La reforma judicial estableció un esquema de renovación escalonada mediante voto popular. En la primera jornada electoral se eligieron cientos de cargos federales y estatales.

La jornada histórica para elegir por primera vez a jueces y magistrados en México estuvo marcada por la abstención, hechos de intimidación, violencia política y protestas ciudadanas. (CUARTOSCURO)

En 2027, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir jueces de distrito y magistrados de circuito, con lo que se completará la implementación del nuevo sistema.

El proceso contempla:

Cómputos distritales a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE)

Publicación de resultados oficiales

Periodo de impugnaciones

Toma de protesta de las personas electas ante el Senado

La discusión sobre estos aspectos continuará tanto en el ámbito legislativo como en el plano internacional, mientras se aproxima la elección judicial de 2027.