Jornada laboral se reduce a 40 horas semanales: el Senado aprobó la reforma constitucional

Con votación unánime en lo general, el Senado avala la reforma constitucional que disminuye la jornada laboral de 48 a 40 horas, sin definir dos días obligatorios de descanso. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el Artículo 123 de la Constitución y establece que la disminución se implementará de forma gradual entre 2027 y 2030.

En lo general, la reforma fue avalada por unanimidad con 121 votos a favor. Posteriormente, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano.

Con ello, el proyecto avanzó sin cambios en los puntos más controvertidos y continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Reducción de la jornada laboral: calendario oficial de aplicación

De acuerdo con los artículos transitorios aprobados, la reducción de la jornada se aplicará de manera progresiva a partir de enero de 2027.

El esquema aprobado establece:

2027: jornada de 46 horas semanales.

2028: reducción a 44 horas .

2029: disminución a 42 horas .

2030: entrada en vigor de la jornada de 40 horas semanales.

El dictamen precisa que la reducción no implicará disminución de salarios ni de prestaciones laborales.

Horas extra y días de descanso: puntos sin modificación en el dictamen

Uno de los principales ejes del debate fue la ausencia en el texto constitucional de la obligación explícita de otorgar dos días de descanso por cada cinco laborados.

La legislación vigente establece actualmente un día de descanso por cada seis de trabajo, y diversos legisladores plantearon incorporar el nuevo esquema directamente en la Constitución.

Se aprobó.

Sin embargo, las reservas presentadas en ese sentido no fueron admitidas a discusión. Con 41 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el pleno rechazó modificar el dictamen para incluir esa precisión.

Asimismo, el proyecto aprobado eleva el límite de horas extra permitidas de nueve a 12 horas semanales. Este ajuste también generó posicionamientos encontrados.

Legisladores de oposición señalaron la necesidad de establecer límites más claros, mientras que integrantes de la mayoría indicaron que esos aspectos podrán desarrollarse en la legislación secundaria.

Durante la sesión se informó que los detalles relacionados con los días de descanso y el máximo de horas extraordinarias serán abordados en reformas posteriores a la ley reglamentaria.

Posturas de las bancadas en el Senado

Aunque la votación en lo general fue unánime, el debate incluyó diversas reservas y posicionamientos.

Senadores de Morena y sus aliados defendieron la gradualidad como un mecanismo para permitir la adaptación del sector productivo y subrayaron que la reforma amplía derechos laborales sin afectar ingresos.

Morena y aliados defendieron la gradualidad de la reducción de jornada, subrayando que amplía derechos sin afectar salarios.

Por su parte, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su respaldo a la reducción a 40 horas, pero cuestionaron que no se establezca de manera inmediata ni se garantice expresamente el doble descanso semanal.

También plantearon preocupaciones sobre el aumento en el límite de horas extra.

Movimiento Ciudadano sostuvo que la reducción debía aplicarse sin periodo de transición.

El PRI propuso mantener el tope de nueve horas extraordinarias y establecer con claridad el esquema de descanso. Algunas reservas fueron retiradas y otras no alcanzaron la votación necesaria para modificar el texto.

Contexto de la reforma laboral en México

La iniciativa forma parte de las prioridades laborales del actual gobierno federal y retoma una propuesta que había sido discutida en legislaturas anteriores sin concretarse.

Las reservas presentadas por la oposición no alcanzaron los votos necesarios, mientras que la mayoría defendió la gradualidad como mecanismo de adaptación. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En comisiones, el dictamen fue aprobado por unanimidad antes de pasar al pleno. Durante el proceso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social participó en mesas de diálogo con representantes empresariales, sindicatos y legisladores.

En el debate se citaron datos que indican que en México se laboran en promedio más de 2,100 horas al año, cifra superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, alrededor del 27% de la población ocupada trabaja más de 48 horas semanales.

Siguientes pasos legislativos

Tras su aprobación en el Senado, la reforma constitucional deberá ser discutida y votada en la Cámara de Diputados.

De ser avalada, requerirá la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.

Puntos centrales de la reforma aprobada:

Reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Modifica el Artículo 123 de la Constitución.

Aplicación gradual entre 2027 y 2030.

Mantiene salarios y prestaciones sin reducción.

Amplía el límite de horas extra de nueve a 12 horas semanales.

No establece explícitamente dos días obligatorios de descanso en el texto constitucional.

Con esta aprobación, el Senado dio un paso formal en el proceso de reforma constitucional en materia laboral.

La discusión sobre su implementación específica continuará en las siguientes etapas legislativas.