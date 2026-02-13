México

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de febrero

El viernes define gran parte de la eliminación de la semana

La atleta Katia participa en
La atleta Katia participa en una prueba de lanzamiento de la semana, este viernes se decide quién gana el Juego de la Salvación (FB/@ExatlonMx)

En esta semana dentro de Exatlón México, el Juego por la Salvación se convierte en el epicentro de la rivalidad entre los equipos rojo y azul.

Así fueron los intensos duelos
Así fueron los intensos duelos entre los participantes de Exatlón México para obtener el Duelo de los Enigmas (FB/@ExatlonMx)

El episodio de este viernes 13 de febrero promete redefinir el rumbo de la competencia, los rumores aseguran que los azules ganan.

Qué es el juego de la Salvación y por qué es tan importante

Los Azules ya descifraron que a Mati le incomoda perder por "culpa" de las novatas

Algunos rumores filtrados durante el día señalan que el equipo azul partiría como favorito.

Sin embargo, otros reportes aseguran que los rojos llegan decididos a revertir la tendencia y arrebatar la ventaja a sus rivales, motivados por la urgencia de salir de una mala racha y recuperar la confianza a pocos días de una nueva eliminación.

Así fueron los intensos duelos
Así fueron los intensos duelos entre los participantes de Exatlón México para obtener el Duelo de los Enigmas (FB/@ExatlonMx)

Hasta el momento de la emisión, no existe una confirmación definitiva sobre el equipo que se impondrá en el circuito del “fin del mundo”.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho
  • Emilio Rodríguez

Equipo Azul

Ella Bucio compite en un
Ella Bucio compite en un circuito de fuerza sosteniendo discos rojos en circuitos de Exatlón México (FB/@ExatlonMx)
  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro
Cada domingo hay un expulsado
Cada domingo hay un expulsado o expulsada en Exatlón México y los equipos se van reduciendo CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

¿Qué tan confiables son los spoilers de Exatlón México?

La comunidad de seguidores de Exatlón México se ha acostumbrado a consultar filtraciones y predicciones antes de cada competencia clave.

Pese a que algunos spoilers suelen anticipar el resultado con precisión, las fuentes consultadas advierten que no existe información 100% confirmada hasta la transmisión oficial.

En ocasiones las coincidencias ocurren porque los fans revisan el porcentaje de efectividad cada semana y hacen estadísticas.

Los viernes son definitorios para
Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo CRÉDITO: fb/exatlonmexico

La única forma de saber quién se lleva el Juego de la Salvación es ver el programa en vivo, el cual comenzará en algunas horas.

Las versiones sobre el posible triunfo azul —al igual que el día anterior— predominan en portales de spoilers, pero la naturaleza impredecible del reality y la edición del programa mantienen la incógnita hasta el último instante.

Dónde ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca UNO, 20:30 h (hora centro de México)
  • Streaming en línea: Sitio oficial de Azteca UNO
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android e iOS
  • YouTube: Canal oficial de Exatlón México

