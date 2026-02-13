Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de febrero

La atleta Katia participa en una prueba de lanzamiento de la semana, este viernes se decide quién gana el Juego de la Salvación (FB/@ExatlonMx)

En esta semana dentro de Exatlón México, el Juego por la Salvación se convierte en el epicentro de la rivalidad entre los equipos rojo y azul.

Así fueron los intensos duelos entre los participantes de Exatlón México para obtener el Duelo de los Enigmas (FB/@ExatlonMx)

El episodio de este viernes 13 de febrero promete redefinir el rumbo de la competencia, los rumores aseguran que los azules ganan.

Qué es el juego de la Salvación y por qué es tan importante

Los Azules ya descifraron que a Mati le incomoda perder por "culpa" de las novatas

Algunos rumores filtrados durante el día señalan que el equipo azul partiría como favorito.

Sin embargo, otros reportes aseguran que los rojos llegan decididos a revertir la tendencia y arrebatar la ventaja a sus rivales, motivados por la urgencia de salir de una mala racha y recuperar la confianza a pocos días de una nueva eliminación.

Hasta el momento de la emisión, no existe una confirmación definitiva sobre el equipo que se impondrá en el circuito del “fin del mundo”.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Emilio Rodríguez

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

¿Qué tan confiables son los spoilers de Exatlón México?

La comunidad de seguidores de Exatlón México se ha acostumbrado a consultar filtraciones y predicciones antes de cada competencia clave.

Pese a que algunos spoilers suelen anticipar el resultado con precisión, las fuentes consultadas advierten que no existe información 100% confirmada hasta la transmisión oficial.

En ocasiones las coincidencias ocurren porque los fans revisan el porcentaje de efectividad cada semana y hacen estadísticas.

Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo CRÉDITO: fb/exatlonmexico

La única forma de saber quién se lleva el Juego de la Salvación es ver el programa en vivo, el cual comenzará en algunas horas.

Las versiones sobre el posible triunfo azul —al igual que el día anterior— predominan en portales de spoilers, pero la naturaleza impredecible del reality y la edición del programa mantienen la incógnita hasta el último instante.

Dónde ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca UNO, 20:30 h (hora centro de México)

Streaming en línea: Sitio oficial de Azteca UNO

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android e iOS

YouTube: Canal oficial de Exatlón México