México

¿Dónde conviene comprar chocolates? Profeco compara precios antes para el Día del Amor y la Amistad

El análisis reveló diferencias de hasta el doble en el costo de productos de marcas populares y dependiendo de la tienda y la región del país

Chocolates de San Valentín. (Freepik)
Chocolates de San Valentín. (Freepik)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) documentó los precios mínimos y máximos de los chocolates más vendidos en México, en vísperas del Día San Valentín.

La dependencia elaboró un monitoreo nacional para orientar a los consumidores ante la amplia variedad de marcas y presentaciones disponibles en el mercado, con el objetivo de proporcionar información que contribuya a tomar decisiones de compra más responsables.

De acuerdo con datos de la institución, la caja de 120 gramos de Hershey’s Kisses Selección Especial (chocolate con leche y relleno suave sabor café moka) se encontró desde 64 pesos mexicanos en un supermercado de Cuernavaca, Morelos y hasta 129 pesos en una tienda departamental ubicada en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. El precio promedio nacional para este producto se ubicó en 92 pesos.

Variaciones marcadas según la sucursal

El seguimiento incluyó también los chocolates Lindt Lindor con relleno suave, en presentación de 168 gramos. En Chedraui Plaza América, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, el precio fue de 181 pesos. El registro más alto para la misma presentación fue de 329 pesos en Sears León Plaza, Guanajuato, Sears en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Sanborns Los Arquitos Querétaro.

Para la caja de 168 gramos de este producto en su sabor chocolate amargo con relleno suave y 70 por ciento cacao, la sucursal Tangamanga de Sears en San Luis Potosí ofreció el precio más bajo, 179 pesos. En contraste, tanto en Sanborns Vallarta ubicado en Jalisco, como en Los Arquitos, el costo ascendió a $329 pesos.

Precios de chocolates para San
Precios de chocolates para San Valentín. (X - @Profeco)

Chocolate con leche: hasta 359 pesos en tiendas departamentales

En la categoría de chocolate con leche y relleno suave de la misma marca el precio más bajo se localizó en Walmart Campeche por 187 pesos. Por el contrario, Liverpool La Gran Plaza en Zapopan, Jalisco, vendió la misma caja en 359 pesos, marcando la diferencia más alta reportada para ese producto.

Chocolates especiales: relleno de tequila y presentaciones temáticas

Entre las opciones con sabores diferentes, la Profeco también incluyó el tubo de 180 gramos de chocolates semiamargos con relleno de tequila José Cuervo Especial de Turin. Este producto se registró desde 188 pesos en Walmart Plaza Galerías en Aguascalientes, hasta 275 pesos en Sanborns Vallarta, Jalisco.

La institución contempló dentro del monitoreo el estuche en forma de corazón con 89.8 gramos de surtido de especialidades y chocolates de Ferrero Rocher Collection, cuyo precio promedio nacional fue de 139.80 pesos.

Profeco recomienda comparar antes de comprar

Por otro lado, el organismo subrayó la importancia de comparar precios antes de decidir una compra, ya que algunas cadenas pueden ofrecer la misma marca y presentación hasta por el doble de precio. El organismo recomienda consultar el monitoreo completo de 25 productos en distintas regiones del país, disponible en el sitio oficial: Monitoreo de Chocolates Febrero 2026.

Reiteró el llamado a las personas que planean comprar chocolates para el Día del Amor y la Amistad a revisar distintas opciones y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus gustos y presupuesto.

San Valentín 202614 de febreroDía del Amor y la AmistadchocolatesProfecomexico-noticias

