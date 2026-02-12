México

Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con jefes del ejército de 35 naciones para hablar de seguridad y cooperación

Los militares mantuvieron un encuentro como parte de la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental

Guardar
Foto: Defensa
Foto: Defensa

En el marco de la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) y el General Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se reunieron con los jefes del ejército de 35 naciones.

Dicho encuentro se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero de 2026 en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, en el que los jefes de Defensa abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional para el combate de amenazas.

Durante el evento, el secretario de Guerra de EEUU, Peter Brian Hegseth, participó con un mensaje de bienvenida, mientras que la organización estuvo a cargo del General John Daniel Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país.

En el foro multilateral participaron Ministros y Jefes de Defensa para fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden “en la estabilidad del hemisferio”.

En diciembre se reunieron los
En diciembre se reunieron los mandos de la Marina y la Defensa con militares estadounidenses para consolidar la seguridad en el Mundial 2026. Foto: Marina

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que durante el encuentro se reafirmo que la coordinación operativa con el Comando Norte de los Estados Unidos y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han demostrado su eficacia en la frontera común.

“Han demostrado ser efectivas y han permitido reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México”, se lee en el comunicado.

Tanto la Marina como la Defensa ratificaron su compromiso con la cooperación internacional para contribuir en la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Sheinbaum adelantó la reunión en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Claudia
CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se informó sobre los casos de Sarampión en el país, así cómo la estrategia nacional para su prevención. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Cabe señalar que durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del miércoles 11 de febrero, la mandataria federal adelantó la visita de los mandos militares como parte de la invitación que se les realizó por el Comando Norte de EEUU para participar en el encuentro multinacional.

Además, informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, viajaría este jueves a los Estados Unidos.

“Es una reunión de varios países con el Comando Norte, y también el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas”, detalló.

Omar García Harfuch durante la
Omar García Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. (Presidencia)

Dicho encuentro de Harfuch, aseguró, responde a una agenda previamente acordada dentro de los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene”, comentó Sheinbaum.

Las reuniones se producen en un contexto de cooperación entre México y EEUU para combatir a los cárteles, disminuir el tráfico de fentanilo en la frontera, así como de armas hacia México.

Temas Relacionados

MarinaDefensaEEUUConferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio OccidentalSeguridadRicardo Trevilla TrejoRaymundo Morales ÁngelesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

UNAM designa a tres integrantes de la Junta de Gobierno: hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, entre los nombramientos

También tomaron protesta la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el investigador José María Serna

UNAM designa a tres integrantes

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

El enfrentamiento entre las dos figuras prometía ser el plato fuerte, pero diversos factores personales y supuestos desacuerdos sobre el peso pactado cambiaron radicalmente el panorama del evento

La supuesta razón por la

Embajada de México en EEUU afirma que nuestro país “es un socio sólido y confiable”

Un intercambio de mensajes entre un legislador estadounidense y la representación mexicana impulsó el debate sobre seguridad jurídica y certidumbre empresarial

Embajada de México en EEUU

Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Cuáles son los vehículos que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El ex integrante de One Direction vuelve al país con tres conciertos

Precio de boletos para Zayn
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera canadiense ofrecía 250 mil

Minera canadiense ofrecía 250 mil pesos a narco para dejarlos operar, los culpan de no pagar rescate

Pérdida de peso y riesgo de un infarto: esto reveló la abogada de El Chapo Guzmán sobre la salud del líder del Cártel de Sinaloa en prisión

Revelan que los cinco cuerpos abandonados en camioneta en Navolato eran los hombres secuestrados en carretera Mochis-Ahome

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

ENTRETENIMIENTO

La supuesta razón por la

La supuesta razón por la que Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

Aislinn Derbez y Slobotzky recuerdan polémica de La Cotorrisa con la prensa: “Esa gente vive en el infierno”

Laura Zapata reaparece tras rumores de renuncia a ‘La Casa de los Famosos Telemundo 2026’

Vive Latino 2026: Moby dice adiós, Steve Aoki entra al festival como su reemplazo

DEPORTES

Cuándo y cómo ver a

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Mundial 2026 con programa para incentivar el deporte en los jóvenes