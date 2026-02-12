Secretarios de Marina y Defensa se reúnen con jefes del ejército de 35 naciones para hablar de seguridad y cooperación

Foto: Defensa

En el marco de la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) y el General Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se reunieron con los jefes del ejército de 35 naciones.

Dicho encuentro se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero de 2026 en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, en el que los jefes de Defensa abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional para el combate de amenazas.

Durante el evento, el secretario de Guerra de EEUU, Peter Brian Hegseth, participó con un mensaje de bienvenida, mientras que la organización estuvo a cargo del General John Daniel Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país.

En el foro multilateral participaron Ministros y Jefes de Defensa para fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden “en la estabilidad del hemisferio”.

En diciembre se reunieron los mandos de la Marina y la Defensa con militares estadounidenses para consolidar la seguridad en el Mundial 2026. Foto: Marina

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que durante el encuentro se reafirmo que la coordinación operativa con el Comando Norte de los Estados Unidos y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han demostrado su eficacia en la frontera común.

“Han demostrado ser efectivas y han permitido reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México”, se lee en el comunicado.

Tanto la Marina como la Defensa ratificaron su compromiso con la cooperación internacional para contribuir en la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Sheinbaum adelantó la reunión en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se informó sobre los casos de Sarampión en el país, así cómo la estrategia nacional para su prevención. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Cabe señalar que durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del miércoles 11 de febrero, la mandataria federal adelantó la visita de los mandos militares como parte de la invitación que se les realizó por el Comando Norte de EEUU para participar en el encuentro multinacional.

Además, informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, viajaría este jueves a los Estados Unidos.

“Es una reunión de varios países con el Comando Norte, y también el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas”, detalló.

Omar García Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. (Presidencia)

Dicho encuentro de Harfuch, aseguró, responde a una agenda previamente acordada dentro de los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene”, comentó Sheinbaum.

Las reuniones se producen en un contexto de cooperación entre México y EEUU para combatir a los cárteles, disminuir el tráfico de fentanilo en la frontera, así como de armas hacia México.