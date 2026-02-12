México

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

El tenso momento entre el excolaboradod de “Venga la Alegería” y el empresario quedó registrado en una transmisión en vivo

Guardar
Poncho de Nigris protagoniza polémica
Poncho de Nigris protagoniza polémica tras confrontar a Gabo Cuevas antes de la rueda de prensa de Ring Royale. (YouTube / RS)

Poncho de Nigris se encuentra en el centro de la polémica a pocas semanas del estreno de Ring Royale, evento en el que participarán diversas figuras del Internet.

Como parte de la promoción, el 10 de febrero se realizó una rueda de prensa para presentar a todas las celebridades que subirán al ring; sin embargo, antes de la conferencia, el empresario vivió un tenso momento con el reportero Gabo Cuevas.

Gabo Cuevas advierte demanda contra Poncho de Nigris

En el programa de YouTube Dulce y Picosito, quedó registrado que Gabo Cuevas estaba en una transmisión en vivo cuando de pronto Poncho de Nigris se acerca a él y lo confronta por declaraciones pasadas.

"No, no vas a entrar, dijiste algo de mis hijos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que le deseaste a mis hijos? Dijiste que ¿Cuál va a ser mi karma? Pin** pocos huevos“, se escucha decir al exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Mientras de Nigris hizo el reclamo también jaló el cable de sus audífonos, por lo que el reportero no dudó en pedirle que no dañara su equipo de trabajo; sin embargo, el influencer habría lanzado su celular.

La discusión entre el influencer
La discusión entre el influencer Poncho de Nigris y el reportero Gabo Cuevas surge por comentarios previos sobre los hijos del empresario. (IG: @gabocuevasc)

A través de sus redes sociales, el excolaborador de Venga la Alegria dio a conocer que emprendería acciones legales contra el empresario y mostró cómo quedó su equipo telefónico tras el encontronazo.

"Lo voy a hacer de la manera legal. No sé cómo, no sé cuánto me gaste porque sé que contratar un abogado cuesta“, dijo en una transmisión en vivo.

Y agregó: "No tenía el privilegio, mucho menos el derecho de romperme esta herramienta de trabajo, de jalarme el micrófono, de insultarme”.

Gabo Cuevas anuncia acciones legales
Gabo Cuevas anuncia acciones legales contra Poncho de Nigris por supuestos daños a su equipo de trabajo durante el incidente. (Miriam Estrella/ Infobae)

Poncho de Nigris no teme a la demanda de Gabo Cuevas

En un breve encuentro con los micrófonos de Lo escuché con Alan Dorantes, el regiomontano negó haber agredido al comunicador y recordó el comentario que anteriormente hizo sobre sus hijos.

“Simplemente le reclamé por decir que mi karma lo iba a pagar con alguno de sus hijos, que le iba a pasar algo a alguno de mis hijos, ahí está más que claro, no quieran defender lo indefendible”, explicó.

Asimismo, como lo había mencionado antes, el empresario afirmó que no tolera que se metan con sus hijos y dijo sentirse despreocupado ante una posible demanda de Gabo Cuevas.

“Se metió con mis hijos, eso no se toca. Ya no quiero hablar de él, que haga lo que quiera hacer, no creo que procese porque no le hice nada. A mí díganme lo que quieran, pero a los niños no”, sentenció.

Poncho de Nigris expresa que
Poncho de Nigris expresa que no teme a la demanda anunciada por Gabo Cuevas y asegura no haber causado ningún daño legal. (@gabocuevasc)

Cabe mencionar que será el próximo 15 de marzo de 2026 cuando se lleve a cabo la primera emisión de Ring Royale en la Arena Monterrey.

