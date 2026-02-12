Estas son las vacunas que debes de tener según tu grupo de edad: así puedes descargar la cartilla de vacunación

La vacunación es una de las principales medidas de salud pública en México, principalmente en situaciones de emergencia sanitaria como el actual brote de sarampión a nivel nacional.
Este tipo de situaciones no solo generan que se refuercen o se generen campañas de inmunización, sino que en ocasiones hasta se modifica el esquema de vacunación de forma permanente, como ocurrió con la pandemia de covid-19 y la influenza.
Por ello, en ocasiones la población en general podría dudar sobre qué vacunas deben de tener sus hijos o ellos mismos, conforme a la edad.
En México, actualmente hay cinco tipos de Cartilla de Vacunación, las cuales están dividas en grupos de edad y hasta géneros, en las cuales se señala qué vacunas se deben de tener, cuántas dosis y hasta cuándo se deben de aplicar cada una.
Cartillas de Vacunación en México
De acuerdo con el gobierno federal las Cartillas de Vacunación vigentes son:
- Cartilla Nacional de Vacunación de para niñas y niños de 0 a 9 años
- Cartilla Nacional de Vacunación de para adolescentes de 10 a 19 años
- Cartilla Nacional de Vacunación de para la Mujer de 20 a 59 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación de para Hombre de 20 a 59 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación de para adultos mayores.
Los cinco tipos de Cartilla se pueden adquirir en los centros de salud; sin embargo, también se pueden descargar en la página: https://www.gob.mx/salud/documentos/cartillas-nacionales-de-vacunacion-version-2023
¿Qué vacunas debes de tener según tu edad?
De cero a nueve años de edad
- BCG-Tuberculosis meningea y miliar.
- Hepatitis B.
- Hexavalente DPaT+VPI+ Hib+HepB (Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomelitis, Hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis)
- DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos)
- Rotavirus.
- Neumocócica conjugada.
- SRP (Triple Viral): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
- Influenza
- Covid-19.
De 10 a 19 años de edad
- Hepatitis B-Quienes no tengan antecedente vacunal
- TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
- TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.
- Influenza: refuerzo.
- VPH (Infección por el Virus del Papiloma Humano): niñas de 10 a 14 años.
- SR (Sarampión y Rubeola): Quienes no tengan antecedente vacunal o esquema incompleto.
- Covid-19.
Mujeres de 20 a 59 años
- SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.
- TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
- TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.
- Influenza estacional.
- Covid-19.
Hombres de 20 a 59 años
- SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.
- TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
- Influenza estacional.
- Covid-19.
Adultos Mayores
- Neumocócica (Neumonía por neumococo)
- TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
- Influenza estacional.
- Covid-19.