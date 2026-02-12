México

Estas son las vacunas que debes de tener según tu grupo de edad: así puedes descargar la cartilla de vacunación

En México hay cinco tipos de Cartilla de Vacunación, dividas en grupos de edad e incluso género

La vacunación es una de las principales medidas de salud pública en México, principalmente en situaciones de emergencia sanitaria como el actual brote de sarampión a nivel nacional.

Este tipo de situaciones no solo generan que se refuercen o se generen campañas de inmunización, sino que en ocasiones hasta se modifica el esquema de vacunación de forma permanente, como ocurrió con la pandemia de covid-19 y la influenza.

Por ello, en ocasiones la población en general podría dudar sobre qué vacunas deben de tener sus hijos o ellos mismos, conforme a la edad.

En México, actualmente hay cinco tipos de Cartilla de Vacunación, las cuales están dividas en grupos de edad y hasta géneros, en las cuales se señala qué vacunas se deben de tener, cuántas dosis y hasta cuándo se deben de aplicar cada una.

Cartillas de Vacunación en México

De acuerdo con el gobierno federal las Cartillas de Vacunación vigentes son:

  • Cartilla Nacional de Vacunación de para niñas y niños de 0 a 9 años
  • Cartilla Nacional de Vacunación de para adolescentes de 10 a 19 años
  • Cartilla Nacional de Vacunación de para la Mujer de 20 a 59 años.
  • Cartilla Nacional de Vacunación de para Hombre de 20 a 59 años.
  • Cartilla Nacional de Vacunación de para adultos mayores.

Los cinco tipos de Cartilla se pueden adquirir en los centros de salud; sin embargo, también se pueden descargar en la página: https://www.gob.mx/salud/documentos/cartillas-nacionales-de-vacunacion-version-2023

¿Qué vacunas debes de tener según tu edad?

De cero a nueve años de edad

  • BCG-Tuberculosis meningea y miliar.
  • Hepatitis B.
  • Hexavalente DPaT+VPI+ Hib+HepB (Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomelitis, Hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis)
  • DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos)
  • Rotavirus.
  • Neumocócica conjugada.
  • SRP (Triple Viral): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
  • Influenza
  • Covid-19.

De 10 a 19 años de edad

  • Hepatitis B-Quienes no tengan antecedente vacunal
  • TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
  • TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.
  • Influenza: refuerzo.
  • VPH (Infección por el Virus del Papiloma Humano): niñas de 10 a 14 años.
  • SR (Sarampión y Rubeola): Quienes no tengan antecedente vacunal o esquema incompleto.
  • Covid-19.

Mujeres de 20 a 59 años

  • SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.
  • TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
  • TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.
  • Influenza estacional.
  • Covid-19.

Hombres de 20 a 59 años

  • SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.
  • TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
  • Influenza estacional.
  • Covid-19.

Adultos Mayores

  • Neumocócica (Neumonía por neumococo)
  • TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.
  • Influenza estacional.
  • Covid-19.

