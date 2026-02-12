Estas son las vacunas que debes de tener según tu grupo de edad: así puedes descargar la cartilla de vacunación

26/09/2022 Un enfermero vacuna de la dosis Moderna a una anciana durante el inicio de la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID-19 a los usuarios y trabajadores sociosanitarios de residencias, en la Residencia pública de Mayores de Vallecas, a 26 de septiembre de 2022, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha comenzado a administrar la cuarta dosis contra el Covid-19 a personas ingresadas en 733 centros residenciales de la región y mayores de 80 años, atendiendo a criterios de vulnerabilidad. El Ministerio de Sanidad contará con 44 millones de dosis de vacunas adaptadas a variantes contra la Covid-19 que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La vacunación es una de las principales medidas de salud pública en México, principalmente en situaciones de emergencia sanitaria como el actual brote de sarampión a nivel nacional.

Este tipo de situaciones no solo generan que se refuercen o se generen campañas de inmunización, sino que en ocasiones hasta se modifica el esquema de vacunación de forma permanente, como ocurrió con la pandemia de covid-19 y la influenza.

Por ello, en ocasiones la población en general podría dudar sobre qué vacunas deben de tener sus hijos o ellos mismos, conforme a la edad.

En México, actualmente hay cinco tipos de Cartilla de Vacunación, las cuales están dividas en grupos de edad y hasta géneros, en las cuales se señala qué vacunas se deben de tener, cuántas dosis y hasta cuándo se deben de aplicar cada una.

Cartillas de Vacunación en México

De acuerdo con el gobierno federal las Cartillas de Vacunación vigentes son:

Cartilla Nacional de Vacunación de para niñas y niños de 0 a 9 años

Cartilla Nacional de Vacunación de para adolescentes de 10 a 19 años

Cartilla Nacional de Vacunación de para la Mujer de 20 a 59 años.

Cartilla Nacional de Vacunación de para Hombre de 20 a 59 años.

Cartilla Nacional de Vacunación de para adultos mayores.

Los cinco tipos de Cartilla se pueden adquirir en los centros de salud; sin embargo, también se pueden descargar en la página: https://www.gob.mx/salud/documentos/cartillas-nacionales-de-vacunacion-version-2023

¿Qué vacunas debes de tener según tu edad?

De cero a nueve años de edad

BCG-Tuberculosis meningea y miliar.

Hepatitis B.

Hexavalente DPaT+VPI+ Hib+HepB (Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomelitis, Hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis)

DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos)

Rotavirus.

Neumocócica conjugada.

SRP (Triple Viral): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

Influenza

Covid-19.

De 10 a 19 años de edad

Hepatitis B-Quienes no tengan antecedente vacunal

TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.

TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.

Influenza: refuerzo.

VPH (Infección por el Virus del Papiloma Humano): niñas de 10 a 14 años.

SR (Sarampión y Rubeola): Quienes no tengan antecedente vacunal o esquema incompleto.

Covid-19.

Mujeres de 20 a 59 años

SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.

TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.

TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferin): dosis única.

Influenza estacional.

Covid-19.

Hombres de 20 a 59 años

SR (Sarampión y Rubeola): hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquema incompleto.

TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.

Influenza estacional.

Covid-19.

Adultos Mayores

Neumocócica (Neumonía por neumococo)

TD (Tétanos y Difteria): refuerzo para quienes tengan esquema completo, pero también se puede aplicar la dosis inicial y subsecuentes.

Influenza estacional.

Covid-19.