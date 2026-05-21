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¿Problemas de tiroides? Señales clave para un diagnóstico oportuno y control efectivo en México

El desconocimiento de los síntomas y la falta de monitoreo especializado contribuyen a que solo seis de cada diez personas con trastornos tiroideos reciban diagnóstico

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Problemas de tiroides? Señales clave para un diagnóstico oportuno y control efectivo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico oportuno de problemas tiroideos en México permite un mejor control y tratamiento, ya que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos afectan a una parte significativa de la población femenina adulta, según datos del Centro Médico ABC.

El desconocimiento de los síntomas y la falta de monitoreo especializado contribuyen a que solo seis de cada diez personas con trastornos tiroideos reciban diagnóstico.

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Tres de cada mil mujeres mayores de 50 años presentan trastornos tiroideos

La endocrinóloga Nicole Marie Iñiguez Ariza, del Centro Médico ABC, señala que estos padecimientos son más frecuentes en mujeres que en hombres, sobre todo a partir de los 30 años, aunque la prevalencia aumenta en mayores de 50.

El Día Mundial de la Tiroides, instaurado el 25 de mayo por la Federación Internacional de Tiroides, busca alertar sobre la importancia del diagnóstico temprano, ya que más de 750 millones de personas viven con alguna alteración tiroidea, pero el 40% desconoce su situación.

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La tiroides regula metabolismo, temperatura y funciones vitales

Mujer sentada en una cocina con la tiroides resaltada en rojo en su cuello. Detrás hay utensilios de plástico coloridos y sartenes antiadherentes colgadas.
Una mujer con expresión de fatiga crónica sostiene su cuello, donde se resalta digitalmente la glándula tiroides, sentada en una cocina con utensilios de plástico y sartenes antiadherentes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello, produce hormonas que regulan el metabolismo energético, el consumo de oxígeno y la generación de energía. Estas hormonas también influyen en la temperatura corporal y el desarrollo de tejidos y masa muscular.

La Dra. Iñiguez Ariza afirma que su función impacta directamente al sistema cardiovascular, el intestino, el sistema nervioso central y la salud reproductiva, por lo que cualquier alteración puede tener repercusiones en diversos órganos.

Síntomas de hipotiroidismo y su identificación

El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides produce menos hormonas de las necesarias. Los síntomas incluyen lentitud en el pensamiento, sensibilidad al frío, bradicardia, estreñimiento y retención de líquidos, perceptible como hinchazón en el rostro.

Esta última manifestación puede confundirse con aumento de peso. La detección depende de reconocer estos síntomas y realizar pruebas de laboratorio para confirmar la disminución hormonal.

Manifestaciones de hipertiroidismo y nódulos tiroideos

El hipertiroidismo se caracteriza por una producción excesiva de hormonas tiroideas. Los principales síntomas son fatiga, irritabilidad, intolerancia al calor, insomnio, diarrea, pérdida de peso y agrandamiento visible del cuello, lo que puede dificultar tragar o respirar. Iñiguez Ariza destaca que en mujeres jóvenes también pueden presentarse alteraciones menstruales asociadas a estos desbalances.

Los nódulos tiroideos son otra afección frecuente. Aunque la mayoría no representa riesgo para la salud, existe una tendencia al sobrediagnóstico por el uso indiscriminado de estudios de imagen. La especialista sugiere reservar estos estudios para casos en los que la exploración física o las pruebas hormonales indiquen anomalías específicas.

Mujer con expresión de cansancio extremo sentada en un sillón con una manta, su mano en la frente. Sobre una mesa hay un pastillero de Levothyroxine y un folleto de tiroides.
Una mujer descansa agotada en un sillón, lidiando con el cansancio extremo y los problemas de tiroides, reflejando el impacto de estas condiciones en su vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico favorable en cáncer de tiroides y factores de riesgo

La Sociedad Americana de Cáncer informa que el cáncer de tiroides es poco frecuente y tiene un pronóstico favorable en más del 95% de los casos. Los factores de riesgo principales son antecedentes familiares y exposición a radiación en la infancia. El diagnóstico temprano y la atención especializada son determinantes para incrementar la calidad de vida de los pacientes.

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