Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Los detenidos fueron identificados como miembros de la Anti Unión de de Tepito, según fuentes consultadas por este medio. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó este lunes 9 de febrero de 2026 la detención de dos presuntos integrantes de la Anti Unión de Tepito, conocidos como “El Cachetes” y Edson, junto con el aseguramiento de diez kilogramos de marihuana y uno de cristal.

El operativo se realizó en la alcaldía Venustiano Carranza, como resultado de los patrullajes preventivos en la colonia Morelos.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, los detenidos forman parte de la Anti Unión de Tepito, una organización delictiva generadora de violencia y vinculada con la distribución de narcóticos en el área.

Según el reporte de la SSC, los policías observaron a dos sujetos que portaban bolsas de plástico e ingresaban al área común de una vecindad, en la calle Minero, casi esquina con avenida Carpintería.

Tras una revisión preventiva, se encontraron ocho paquetes con aproximadamente diez kilogramos de aparente marihuana y una bolsa con cerca de un kilogramo de cristal.

Los detenidos, identificados como Jonathan Rojas Medina, alias “El Cachetes”, de 18 años, y Edson Joel López Picón, de 27 años, portaban además un teléfono celular de alta gama.

Detalles del decomiso

Según fuentes consultadas por este medio, la marihuana asegurada se encontraba distribuida en ocho paquetes, con los que se podrían elaborar más de 2 mil dosis, alcanzando un valor estimado de 13 mil 700 pesos.

Asimismo, el paquete de cristal localizado permitiría embolsar unas 400 dosis, la cuales tendrían un valor total de alrededor de 10 mil pesos.

Objetos decomisados a los presuntos integrantes de la Anti Unión de Tepito. Crédito: SSC

Los implicados, de acuerdo con fuentes consultadas, se dedicaban a la venta y distribución de narcóticos en la colonia Morelos y mantenían vínculos con la Anti Unión de Tepito, organización antagónica de otros grupos criminales que operan en la zona centro de la capital.

Tanto la droga como los dispositivos confiscados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica de los detenidos.

Perfil de los detenidos y antecedentes criminales

Tanto Jonathan Rojas Medina como Edson Joel López Picón han sido identificados por la SSC como miembros de la Anti Unión de Tepito, organización responsable de generar violencia en el centro de la Ciudad de México.

Las autoridades detallaron para que la organización a la que pertenecen mantiene una rivalidad con otros grupos que operan en la misma zona, lo que ha derivado en hechos violentos y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

El operativo se suma a las acciones recientes implementadas por la SSC en coordinación con otras instituciones, enfocadas en el debilitamiento de la estructura operativa de grupos que, además de la distribución de drogas, también inciden en delitos como la extorsión y el homicidio.

Infobae México ha documentado que, en lo que va del año, se han llevado a cabo diversas acciones que han resultado en la captura de integrantes relevantes de la Anti Unión de Tepito.

Otros golpes recientes a la Anti Unión de Tepito

Crédito: Especial

El 4 de febrero de 2026, autoridades capitalinas detuvieron a Jorge Flores Galicia, conocido como “El Papá del Tortas”, durante un cateo realizado en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La acción se efectuó en un domicilio de la calle Moctezuma, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional aseguraron 100 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas pequeñas con posible marihuana y 100 bolsas más con probable cristal.

El detenido, de 71 años, es padre de Jorge Flores Conchas, alias “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión de Tepito.

Flores Galicia cuenta con antecedentes por homicidio y ha sido vinculado a delitos como extorsión, narcomenudeo y robo.

Reportes de medios nacionales señalaron el pasado 6 de febrero que al detenido le fue dictada prisión preventiva y su situación legal se definiría el próximo 11 de febrero de 2026.