Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Parte del despliegue de los agentes (SSC)

Como resultado de un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México fueron detenidas cuatro personas identificadas por las autoridades como posibles integrantes de un grupo criminal que opera en la zona centro de la capital del país.

El titular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó a través de sus redes sociales la detención de un hombre y tres mujeres, personas que fueron identificadas como Carlo Gael “N”, Celem “N”, Karla Verónica “N” y Amparo “N”.

“Compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a Carlo Gael “N”, identificado como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro“, escribió el titular de la policía en su cuenta de X.

Relacionados con varios delitos

La información compartida por la institución de seguridad el 11 de febrero detalla que los ahora detenidos serían integrantes de una estructura criminal que realiza actividades de la extorsión (a través del cobro de piso), venta de mercancía robada, además de despojo de inmuebles, tráfico de armas, homicidio, así como compra, venta y distribución de droga.

Las cuatro personas detenidas (SSC)

Asimismo, el hombre recientemente capturado, quien tiene 21 años, cuenta con antecedentes por el delito de encubrimiento por receptación en el año 2024.

Diversos elementos de seguridad acudieron un inmueble en la calle Francisco Javier Clavijero, de la colonia Paulino Navarro, sitio identificado como un punto de actividades de narcomenudeo, según revelaron las actividades de vigilancia.

Por lo anterior fue solicitada la orden de cateo que derivó en la detención de las cuatro personas y en la incautación de un arma de fuego, un cargador, dos cartuchos, así como:

258 dosis de posible cocaína

52 dosis de presunta metanfetamina

105 bolsas pequeñas con aparente marihuana

Al final, el sitio que fue revisado quedó bajo resguardo de la policía, mientras que las personas e indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades para que se determinada su situación jurídica.

Diversos agentes de la SSC participaron en el cateo (X/@ssccdmx)

Las imágenes compartidas por Vázquez Camacho muestran a las cuatro personas detenidas, así como parte del despliegue de la SSC en la zona de interés.

Cae “El Chino” de la Unión Tepito

Cabe recordar que apenas el 9 de febrero pasado las autoridades capitalinas informaron sobre el arresto de Christian Alan R. L, un sujeto apodado El Chino y quien es identificado como presunto miembro del grupo crimianl la Unión Tepito.

El hombre de 35 años fue capturado en la alcaldía Venustiano Carranza tras presuntamente amenazar a una persona respecto al pago de dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño a él o al negocio ubicado en la Zona Centro.

Las amenazas contra el civil derivaron en la denuncia contra El Chino y en su posterior arresto por parte de elementos de la SSC.