México

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Estarían relacionados con diversos delitos, tales como cobro de piso, tráfico de armas, homicidios y venta de drogas

Guardar
Parte del despliegue de los
Parte del despliegue de los agentes (SSC)

Como resultado de un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México fueron detenidas cuatro personas identificadas por las autoridades como posibles integrantes de un grupo criminal que opera en la zona centro de la capital del país.

El titular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó a través de sus redes sociales la detención de un hombre y tres mujeres, personas que fueron identificadas como Carlo Gael “N”, Celem “N”, Karla Verónica “N” y Amparo “N”.

“Compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a Carlo Gael “N”, identificado como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro“, escribió el titular de la policía en su cuenta de X.

Relacionados con varios delitos

La información compartida por la institución de seguridad el 11 de febrero detalla que los ahora detenidos serían integrantes de una estructura criminal que realiza actividades de la extorsión (a través del cobro de piso), venta de mercancía robada, además de despojo de inmuebles, tráfico de armas, homicidio, así como compra, venta y distribución de droga.

Las cuatro personas detenidas (SSC)
Las cuatro personas detenidas (SSC)

Asimismo, el hombre recientemente capturado, quien tiene 21 años, cuenta con antecedentes por el delito de encubrimiento por receptación en el año 2024.

Diversos elementos de seguridad acudieron un inmueble en la calle Francisco Javier Clavijero, de la colonia Paulino Navarro, sitio identificado como un punto de actividades de narcomenudeo, según revelaron las actividades de vigilancia.

Por lo anterior fue solicitada la orden de cateo que derivó en la detención de las cuatro personas y en la incautación de un arma de fuego, un cargador, dos cartuchos, así como:

  • 258 dosis de posible cocaína
  • 52 dosis de presunta metanfetamina
  • 105 bolsas pequeñas con aparente marihuana

Al final, el sitio que fue revisado quedó bajo resguardo de la policía, mientras que las personas e indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades para que se determinada su situación jurídica.

Diversos agentes de la SSC
Diversos agentes de la SSC participaron en el cateo (X/@ssccdmx)

Las imágenes compartidas por Vázquez Camacho muestran a las cuatro personas detenidas, así como parte del despliegue de la SSC en la zona de interés.

Cae “El Chino” de la Unión Tepito

Cabe recordar que apenas el 9 de febrero pasado las autoridades capitalinas informaron sobre el arresto de Christian Alan R. L, un sujeto apodado El Chino y quien es identificado como presunto miembro del grupo crimianl la Unión Tepito.

El hombre de 35 años fue capturado en la alcaldía Venustiano Carranza tras presuntamente amenazar a una persona respecto al pago de dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño a él o al negocio ubicado en la Zona Centro.

Las amenazas contra el civil derivaron en la denuncia contra El Chino y en su posterior arresto por parte de elementos de la SSC.

Temas Relacionados

CDMXCuauhtémocExtorsiónCocaínaMetanfetaminaMarihuanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

El exjugador de la Selección Mexicana, Chivas y Cruz Azul se casó en una discreta ceremonia civil acompañado por un reducido grupo de allegados

Infobae

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: partido entre América y Olimpia retrasa la circulación cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Jesús Ramírez Cuevas niega los señalamientos de Scherer Ibarra, califica su libro como “pasquín inmundo”

“Ni venganza ni perdón” revela aspectos de la relación en el circulo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Jesús Ramírez Cuevas niega los

CURP biométrica: esta es la edad mínima que debes tener para realizar el trámite

La nueva identificación, al integrar datos únicos y exigir presencia legal de los tutores, buscar reforzar la seguridad y facilitar la localización de niñas y niños

CURP biométrica: esta es la

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

Cada día hay una competencia diferente en el reality televisivo

Exatlón México: quién gana el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al exdirector de Obras

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

Harfuch confirma la detención de nueve personas y un abatido tras agresión a personal de la Marina en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

Karely Ruiz revela las verdaderas razones por las que aceptó subir al ring con Marcela Mistral en Ring Royale

Silvy De Bie, cantante belga, señala que fue acosada por un mexicano

Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

BTS en México: esto se sabe sobre el proceso legal que Profeco iniciaría contra Ticketmaster

DEPORTES

Cuántos años de vida profesional

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League