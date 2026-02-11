Jesús Ramírez Cuevas niega los señalamientos de Scherer Ibarra, califica su libro como “pasquín inmundo”

Jesús Ramírez Cuevas dejó el silencio respecto al libro de Julio Scherer, "Ni venganza ni perdón", donde incluye señalamientos en contra del asesor de Sheinbaum. (Foto: REUTERS/Cuartoscuro)

La tarde de este 11 de febrero de 2026, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, ha dado contestación a los señalamientos que se incluyen en el libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, una polémica más en el círculo cercano a la mandataria y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Scherer de aliado a enemigo de la Cuarta Transformación

Ante lo revelado por Scherer Ibrarra, donde menciona que Ramírez Cuevas habría sostenido reuniones con Sergio Carmona, señalado como el “rey del huachicol” y vinculado al financiamiento de campañas políticas de Morena, el exvocero presidencial de AMLO aseguró que “el proyecto de cambio a favor del pueblo ha despertado a los enemigos para atacar y descalificar a los gobiernos de la Cuarta Transformación”.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, Ramírez Cuevas calificó los señalamientos surgidos como una “campaña de ataques y difamación”, además, usó uno de los refranes más concurridos de AMLO: “La calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna”.

Subraya que lo publicado en el libro se trata de “ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas que ciertos medios” y que debido a la relevancia política de cada uno de los señalamientos, la prensa han hecho eco del texto.

Ramírez Cuevas acusa falta de pruebas ante señalamientos

Información en desarrollo...