Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Sol León revela en Instagram su interés por participar en un reality show, desatando rumores sobre su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo. (Instagram: @solleon21)

Sol León sorprendió a sus seguidores al hablar de su posible participación en un reality show durante una transmisión en vivo a través de Instagram.

En medio del auge por la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo, la influencer reveló que luego del impulso de sus seguidoras y las ganas de consolidar su marca está por ingresar a un nuevo proyecto.

Pese a que no confirmó el nombre del reality, semanas atrás se comenzó a especular que la creadora de contenido sería una de las figuras que entrarán a la competencia 24/7, por lo que sus palabras han avivado los rumores.

La influencer busca consolidar su marca personal a través de la exposición en televisión tradicional y plataformas de streaming. credito:@solleon21

Las razones por las que Sol León habría aceptado ingresar a La Casa de los Famosos Telemundo

A través de su transmisión en vivo, la empresaria se sinceró con sus seguidoras y además de hablar sobre las razones que la llevaron al proyecto compartió sus mayores miedos.

“Acepto, obviamente, por muchas razones, una de ellas es poner mi marca, Sol, en las pantallas”, explicó, dejando claro que busca tener notoriedad en la televisión tradicional y las plataformas de streaming.

Sin embargo, reconoce tener algunos miedos, entre ellos la reacción a su manera de hablar, pues suele no tener filtros a la hora de comunicarse: “No voy a decir ninguna palabra, ¿verdad?“.

La creadora de contenido reconoce sus miedos ante la convivencia y las labores domésticas dentro del reality show. Crédito: solleon21

De igual manera, le preocupa la convivencia con el resto de sus compañeros y las labores domésticas, las cuales no son de su agrado: “Hacer desayunos y todo eso, el pin*** horror”.

Ante su incertidumbre, Sol León hizo una petición especial a sus seguidoras para que Samara, una de sus colegas, también sea parte del proyecto.

“Una cadena de oración para que entre conmigo la Samara, por favor”, concluyó.

A pesar de no confirmar el nombre del reality, el público asocia su posible participación con La Casa de los Famosos Telemundo. (Telemundo)

Quién es Sol León, influencer que podría entrar a La Casa de los Famosos México

Sol León, influencer y empresaria mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, destaca por su presencia en Instagram y TikTok, donde comparte contenido enfocado en moda, belleza y aspectos de su vida cotidiana.

Su popularidad creció a partir de 2018, tras el lanzamiento de su marca “Sol Beauty and Care”, dedicada a la venta de fajas modeladoras, productos que rápidamente obtuvieron altos niveles de ventas en el mercado mexicano, especialmente dentro del segmento de creadores de contenido.

Reconocida también por sus publicaciones virales, ha captado la atención en redes sociales por sus ocurrencias y posturas. Uno de los episodios más mencionados ocurrió cuando acudió a tramitar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) acompañada de un equipo profesional de iluminación, acción que generó debate y conversación en distintas plataformas digitales.

Sol León se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a episodios virales y polémicas, como su controvertido trámite de credencial INE con equipo de iluminación. (Sol León)

A lo largo de su trayectoria, ha estado involucrada en diversas polémicas personales y profesionales, lo que contribuye a su constante aparición en medios y redes sociales.