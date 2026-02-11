México

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

El barco fue ubicado al oeste de Isla Clarión derivado del intercambio de información

La Marina informó que fueron
La Marina informó que fueron localizados aproximadamente 188 bultos. Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, localizaron una embarcación en altamar que transportaba toneladas de presunta cocaína.

El aseguramiento se realizó al oeste de Isla Clarión, ubicada a varios kilómetros de la Zona Económica Exclusiva de México, derivado del intercambio de información y ante un despliegue de unidades de la Armada de México, Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos.

La localización de la embarcación se realizó durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, así como de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir las actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

Más de 180 bultos de presunta cocaína localizados

Localización de la embarcación en
Localización de la embarcación en altamar. Foto: Marina

La Secretaría de Marina informó que derivado de la localización de la embarcación fueron asegurados aproximadamente 188 bultos de presunta cocaína, los cuales en su totalidad representarían varias toneladas de droga.

Serán las autoridades correspondientes quienes deberán determinar el peso ministerial de la droga decomisada.

Además, los tripulantes del barco fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

La Marina detalló que esta acción se realizó como parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúan a través de la Armada de México con el objetivo de inhibir la acción delincuencial.

El decomiso representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, destacó la Armada de México.

Foto: Marina
Foto: Marina

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicana”, detalló la Marina.

*Información en desarrollo...

