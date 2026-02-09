Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

Fue detenido "El Chino" de La Unión de Tepito. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron la detención de Christian Alan Rodríguez López, alias “El Chino”, identificado como presunto integrante de “La Unión Tepito” y señalado por su actividad en el cobro de extorsiones en la zona centro de la Ciudad de México.

Según información revelada a Infobae México, el hombre, de 35 años, fue aprehendido en la alcaldía Venustiano Carranza, donde operaba como colaborador en delitos de extorsión.

Las autoridades capitalinas señalan a “El Chino” como un generador de violencia en la región.

Descripción del hecho delictivo y modo de operación

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando un ciudadano de 41 años solicitó auxilio a los uniformados tras ser víctima de una amenaza.

El afectado relató que, momentos antes, “El Chino” llegó a bordo de una motocicleta y lo amenazó con causarle daño a él y a su negocio si no entregaba una suma de dinero en efectivo.

Objetos asegurados a "El Chino" de la Unión de Tepito. Crédito: SSC

El presunto extorsionador exigió el pago bajo la amenaza de atentar contra la integridad personal del ciudadano y el funcionamiento de su establecimiento comercial ubicado en la colonia Zona Centro.

Tras recibir el dinero, Rodríguez huyó del lugar, lo que motivó la intervención inmediata de los elementos policiales.

Este modus operandi, basado en amenazas directas y el uso de una motocicleta para facilitar la huida, ha sido reportado en diversas denuncias ciudadanas en la misma demarcación, de acuerdo con la información recabada por las autoridades.

Detención de “El Chino” de la Unión

La detención se logró cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en la zona, como parte de las acciones para combatir delitos de alto impacto en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante estas labores, los uniformados fueron requeridos por el ciudadano afectado, quien les proporcionó las características físicas, la vestimenta del presunto responsable y describió la motocicleta en la que se desplazaba.

Con la información obtenida, el personal de la SSC implementó un cerco virtual y realizó una búsqueda inmediata en las calles aledañas.

En una acción rápida, localizaron al sospechoso circulando a bordo de la motocicleta referida y le marcaron el alto.

Motocicleta asegurada a "El Chino" de la Unión de Tepito. Crédito: SSC

Tras su detención, las autoridades informaron que llevaron a cabo una revisión preventiva a “El Chino”.

Durante la acción preventiva, los agentes de la SSC le aseguraron un casco color negro con calcomanías café, los billetes de diferentes denominaciones que sumaban el dinero previamente cobrado como extorsión y una motocicleta en la que circulaba.

Según fuentes consultadas por Infobae México, el sujeto es identificado como Christian Alan Rodríguez López, de 35 años, alias “El Chino”, presunto integrante de La Unión de Tepito dedicado a la extorsión y venta de droga en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta información apunta a que el individuo operaba como colaborador dentro de la organización, participando en el cobro de cuotas a comerciantes y en actividades relacionadas con la distribución de