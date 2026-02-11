México

Dictan prisión preventiva a la enfermera Gaby “N” por el asesinato del motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa

La presunta asesina permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla hasta que se reanude su proceso

Gabriela ‘N’ en el municipio
Gabriela ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca. (FGJCDMX)

Este miércoles 11 de febrero, un Juez de Control resolvió que Gaby “N” permanezca bajo prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

El juez encargado del caso calificó de legal la detención, la cual se realizó el pasado 10 de febrero en el estado de Oaxaca.

A la enfermera se le acusa por el delito de homicidio calificado, por lo que podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años en caso de que la justicia dicte su culpabilidad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos videos para comprobar la participación en el atropellamiento y muerte de Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero de 2026,

Según reportes, la defensa de Gaby “N” solicitó duplicidad del termino constitucional, por lo que la audiencia donde posiblemente se le vincule a proceso será realizada el siguiente 16 de febrero.

La audiencia inicial fue celebrada en la sede del poder judicial ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Al termino del proceso, Gaby “N” será trasladada de vuelta al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Legalidad de la detención y traslado desde Oaxaca

El juez declaró la legalidad de la detención de Gaby “N”, quien fue arrestada en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Las autoridades lograron ubicar a la acusada en esta localidad, a la que se habría trasladado después de la comisión del homicidio en Iztapalapa.

El reconocimiento judicial de la detención como ajustada a derecho representa un paso determinante en la causa penal.

Ingreso de Gabiela "N" al penal de Santa Martha en la CDMX. Crédito: X - @C4jimenez

Según reportes de medios nacionales como La Jornada, al escuchar la imputación de las autoridades, Gaby “N” optó por no emitir declaración alguna durante la audiencia. La acusada permaneció en silencio ante los señalamientos del Ministerio Público, mientras su equipo de defensa legal solicitó la duplicidad de término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia se reanudaría el próximo 16 de febrero.

Esta petición busca extender el plazo legal para aportar elementos y preparar la estrategia de defensa antes de que se defina la situación jurídica de la procesada.

Así fue el asesinato por el que se le acusa a Gaby “N”

De acuerdo con reportes extraoficial,
De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa. (@@Traviesoeh / X)

La noche del 3 de enero de 2026, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, circulaba en motocicleta por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa.

De acuerdo con reportes previos de este medio, fue impactado por detrás por un automóvil Honda City, color azul, presuntamente conducido por Gaby “N”.

Tras el choque, el cuerpo de la víctima quedó enganchado al chasis del vehículo, que continuó avanzando y lo arrastró durante casi dos kilómetros. La marcha solo se detuvo cuando un tope en la colonia Constitución de 1917 permitió que el cuerpo fuera liberado.

Para cuando arribaron los paramédicos, Roberto Hernández ya no presentaba signos vitales.

Cámaras de seguridad captaron que, minutos después del accidente, Gaby “N” llegó a su domicilio. En los videos se observa como la enfermera presuntamente bajó del automóvil, activó las intermitentes y estacionó el vehículo en el interior de su vivienda.

Al día siguiente, el Honda City fue hallado abandonado, sin placas, sin documentos y con severos daños en la fascia delantera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró estos y otros indicios a la carpeta de investigación, lo que permitió identificar a la conductora.

Después de la difusión de los videos del incidente y de la localización del automóvil, las autoridades solicitaron la colaboración de instancias de Oaxaca, donde finalmente fue detenida la acusada el pasado 10 de febrero.

Temas Relacionados

EnfermeraFiscalía CDMXFGJCDMXDetenidaPrisión preventivaSanta MarthaSSCRoberto HernándezMotociclista asesinadoCDMXOaxacaÚltimas noticiasmexico-noticias

