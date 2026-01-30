BTS en México: por qué ARMY asegura que apagar el lightstick es una falta de respeto

Fans de BTS en México proponen guardar un minuto de silencio y apagar las ARMY Bomb durante el concierto en el Estadio GNP, lo cual podría ser una señal perjudicial (Jesús Avilés/Infobae México)

Además de exigir claridad en los precios a Profeco, los fans de BTS también preparan sorpresas conocidas como fan proyects en sus conciertos de México, pero hubo una que desató polémica.

Una propuesta de supuestos fans de BTS sugería guardar un minuto de silencio tras la primer canción y apagar la lighstick conocida como ARMY Bomb para que las fans que no lograron conseguir boleto gritaran desde fuera en el Estadio GNP.

Las bases de fans aconsejan ignorar proyectos que puedan opacar o mostrar desagrado, fomentando solo iniciativas positivas en los conciertos (Captura de pantalla)

Aparentemente, la intención era hacer sentir a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, Jungkook y V la fortaleza del fandom mexicano, pero realmente podría ser un mensaje de falta de apoyo.

Otro de los objetivos era mostrarles que muchas ARMY quedaron fuera por falta de claridad de Ticketmaster.

Apagar la lightstick en un concierto de K-pop es considerado una muestra de protesta conocida como black ocean, asociada a rechazo (Captura de pantalla)

¿Qué es una lighstick y por qué está mal apagarla en un concierto de K-pop?

La lightstick es un dispositivo con luz que caracteriza a cada grupo o solista, tienen decoraciones, tamaños y diseños únicos, se sincronizan durante el concierto y fueron consolidadas por G-Dragon de BIGBANG.

El objetivo de conseguir una lighstick es agitarla o mantenerla en alto como una muestra de apoyo durante todo el concierto. En el caso de BTS, el océano es morado, color característico de los intérpretes de Dynamite.

Muchos fans de BTS piden no hacer minuto de silencio y tampoco apagar la army bomb (Captura de pantalla)

La propuesta viralizada en Facebook sugería crear un black ocean “disfrazado”, de acuerdo con varias páginas de mayor alcance que difunden información sobre BTS.

¿Qué es un black ocean?

Dentro del mundo del K-pop, guardar silencio se reserva sólo para momentos de luto, mientras que apagar las lighsticks de cada grupo es una señal de protesta contra el grupo o cantante, comportamiento conocido como black ocean (océano negro, por la oscuridad entre el público).

La idea de apagar las lighsticks, típica señal de desaprobación en el K-pop, generó preocupación entre las ARMY y abrió la conversación sobre el verdadero apoyo en los conciertos de BTS en México (Reuters)

En ese sentido, si el público logra hacer una marea negra, da la apariencia de ser un estadio o recinto vacío.

En sus inicios, los integrantes de BTS recibieron este rechazo en varios conciertos, se trata de un evento humillante que puede afectar emocionalmente al artista sobre el escenario, en general sucede después de una polémica grave.

Es por esto que muchas ARMY han señalado que intentar seguir esa propuesta sería una falta de respeto a la banda BTS, un mensaje contrario al de apoyo y admiración.

¿Qué pide ARMY en los conciertos de BTS?

La iniciativa parecía tener intenciones aparentemente positivas, pero diversas fan bases —grupos de fans— advirtieron a los admiradores más nuevos de BTS que podría ser un efecto contraproducente realizar tal proyecto en los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo.

Las bases de fans aconsejan ignorar proyectos que puedan opacar o mostrar desagrado, fomentando solo iniciativas positivas en los conciertos (Captura de pantalla)

Cabe señalar que las ARMY, consideradas como una colectividad distribuida de manera internacional, tienen un acuerdo no escrito de que siempre apoyarán con su ARMY Bomb a las bandas que estén en el escenario, independientemente de si se trata de BTS o no.

La mayoría de publicaciones de grupos de Facebook piden hacer caso omiso a dicho proyecto de fans y esperar a que haya iniciativas que no parezcan opacar o mostrar desagrado hacia BTS.