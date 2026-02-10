México

Vientos CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías por pronóstico de rachas fuertes para hoy martes 10 de febrero

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó recomendaciones a la población y dio a conocer los peligros asociados

Para la tarde y noche
Para la tarde y noche de este martes 10 de febrero se esperan vientos fuertes con rachas en la Ciudad de México.

No solo se trata de las altas temperaturas por la tarde y el ambiente frío por la mañana; también se prevén vientos fuertes con rachas en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 10 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Señaló que los vientos fuertes con rachas se esperan en cinco alcaldías de la Ciudad de México para la tarde y noche de este martes 10 de febrero.

Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.



¿En qué alcaldías será activada la alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde y noche de este martes 10 de febrero?

Se trata de las alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, que registrarán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este martes 10 de febrero.

Ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la alerta amarilla en estas cinco demarcaciones por las rachas de vientos esperadas para la tarde y noche de este martes 10 de febrero.

Debido a este pronóstico de fuertes rachas de vientos y la activación de alerta amarilla, Protección Civil de la capital del país mencionó las recomendaciones que la población debe seguir.

Recomendaciones:

  • Guarda o retira objetos que pueden caer.
  • No subas a andamios, azoteas ni cornisas.
  • Utiliza cubrebocas.



Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de hoy martes 10 de febrero

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este martes 10 de febrero de las 15:55 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde y noche de este martes 10 de febrero:

  • Caída de ramas, arboles y lonas.
  • Objetos caídos en los caminos y carreteras.
  • Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.



Es importante estar al pendiente y seguir las indicaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debido a que pueden existir cambios por este pronóstico en la Ciudad de México.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911o55 5683 22222.



