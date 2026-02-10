Selección mexicana de sóftbol conoce los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México busca repetir lo conseguido en Tokio 2020, donde terminaron en la cuarta posición. (REUTERS/Jorge Silva)

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) dio a conocer este lunes 9 de febrero el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el cual fue previamente aprobado por el Comité Olímpico Internacional.

Cada una de las selecciones podrá acceder a la justa olímpica a través de tres torneos internacionales, donde Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado al ser los anfitriones.

Cómo funciona el sistema de clasificación

Las jugadoras de sóftbol de México se saludan previo a su participación en un partido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

La primera oportunidad de clasificación para el torneo Olímpico de softbol será a través de la Final de la Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC 2027, en la que solamente el equipo campeón obtendrá el boleto a Los Ángeles 2028.

Posteriormente, habrá tres torneos continentales de clasificación con seis equipos cada uno, donde cada uno otorgará un pase a los Juegos Olímpicos.

Los equipos que finalicen en segundo y tercer lugar en los torneos continentales de clasificación participarán en el torneo final clasificatorio, donde el ganador obtendrá la última plaza para el torneo de softbol de Los Ángeles 2028.

A diferencia del béisbol, el tamaño de las plantillas para el sóftbol será solamente de 15 deportistas, las cuales deberán tener al menos 16 años para participar.

Clasificación Olímpica Equitativa

Cada una de las regiones tendrá una oportunidad equitativa de avanzar a Tokio 2020. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, destacó que este esquema clasificatorio demuestra el compromiso con la excelencia, la inclusión global y un campeonato internacional de máxima calidad.

Además, señaló que este formato es justo para que equipos de todas las confederaciones puedan obtener su boleto olímpico y pelear por las medallas.

Respecto al impulso deportivo durante este ciclo, afirmó: “El Camino a Los Ángeles 2028 exhibirá el poderío mundial, la variedad y el arraigo del béisbol y softbol. Colaboraremos de cerca con federaciones miembro, aliados, Comités Olímpicos Nacionales y el COI para garantizar competencias olímpicas excepcionales”.

Crecimiento del sóftbol en México

Desde la creación de la LMS en 2023, el sóftbol dentro del país ha crecido en los últimos años. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

Después de haber hecho historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras terminar en la cuarta posición y quedarse a la orilla de subirse al podio, México busca conseguir una presea.

El crecimiento del deporte desde hace seis años ha sido visible con la creación de la Liga Mexicana de Sóftbol Profesional, torneo que vive su tercera edición, luego de ser creada en 2024.

Con ello, más jugadoras tienen la oportunidad de competir a nivel profesional, por lo que se espera que esto ayude a que México obtenga la plaza olímpica.