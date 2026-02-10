Este es el grado de estudios y sueldo de Lorena Rodríguez, nueva alcaldesa de Tequila

Lorena Marisol Rodríguez Rivera asume como presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro por presuntos delitos graves. (Redes sociales)

Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco, tras la detención y vinculación a proceso de Diego “N”.

El nombramiento se produjo en una sesión extraordinaria del cabildo con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, en un ambiente de tensión y demandas de transparencia. El periodo de gestión de Lorena Rodríguez será de 17 meses.

Originaria de la localidad de Palmitos en la sierra de Tequila, Lorena Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, título obtenido en 2015. Comenzó su trayectoria en el servicio público en 2019, integrándose a la Secretaría del Bienestar en áreas de censos y atención social, donde permaneció hasta 2024.

Ese mismo año fue electa regidora, participando en comisiones municipales de Salud, Higiene, Combate a las Adicciones, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Antes de asumir la presidencia interina, formó parte de la planilla encabezada por Diego “N” bajo la coalición conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Hagamos y Futuro. Este antecedente provocó cuestionamientos sobre su grado de cercanía con la administración anterior.

¿Cuánto gana la presidenta municipal de Tequila?

La publicación de la remuneración oficial señala un ingreso mensual de 64,788 pesos para la presidenta, conforme a los tabuladores del municipio. (Redes sociales)

Con relación a su remuneración, los registros públicos de Transparencia del municipio de Tequila indican que la remuneración mensual oficial asociada al cargo es de 64 mil 788 pesos, mientras que las percepciones anuales ascendieron a 77 mil 456 pesos durante el primer trimestre de 2024.

Sin embargo, contando las prestaciones que percibe, el presidente municipal de Tequila tiene ingresos de 1 millón 165 mil 052 pesos. No hay datos más recientes.

Proceso de designación tras la detención del alcalde anterior

El cabildo de Tequila eligió a Rodríguez Rivera en sesión extraordinaria con seis votos a favor y marcadas diferencias partidistas. (X/@michelleriveraa)

El proceso de nombramiento de Lorena Rodríguez como presidenta municipal interina ocurrió en una sesión observada por medios locales. Regidoras de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y una independiente manifestaron su rechazo a la designación.

Evelyn Castañeda, regidora de oposición, resumió la exigencia ciudadana con la frase: “No le vuelvan a fallar a Tequila”.

El contexto inmediato al relevo estuvo marcado por la detención y prisión preventiva de Diego “N” por presunta delincuencia organizada, extorsión y secuestro.

La investigación incluye la operación de una red de extorsión a comerciantes y empresarios para recaudar fondos presuntamente destinados a una deuda con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También fueron aprehendidos el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, todos ellos señalados por actos delictivos.

Controversias y retos en la gestión

La alcaldesa de Tequila fue cuestionada por presuntamente haber cantado un narcocorrido que hace apología a "El Mencho". (Archivo Infobae).

El ambiente político posterior a la designación se tensionó por señalamientos de acuerdos partidistas entre Morena, PVEM y PT para asegurar la sucesión con una figura afín al grupo saliente.

Lorena Rodríguez también estuvo bajo escrutinio por la circulación de un video en redes sociales donde aparece durante la interpretación de un narcocorrido vinculado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La presidenta municipal enfatizó que asistió como invitada y que la difusión buscó dañar su imagen pública.

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Rodríguez Rivera afirmó: “No había ninguna extorsión que yo desconozca”.