Alcaldesa interina de Tequila rechaza señalamientos y respalda a Diego Rivera

Lorena Rodríguez fue designada encargada del municipio jalisciense tres días después de la detención del morenista

La llegada de Lorena Marisol Rodríguez a la Presidencia Municipal de Tequila ocurre en medio de un contexto político y judicial complejo.

Designada como alcaldesa interina tras la detención de Diego Rivera Navarro, la morenista ha salido a defender la actuación de la pasada administración, al asegurar que no existieron extorsiones a empresarios, pese a testimonios, investigaciones en curso y la detención de exfuncionarios municipales ligados al caso.

Lorena Rodríguez niega extorsiones y defiende la gestión de Diego Rivera

En sus primeras declaraciones públicas como alcaldesa interina, Lorena Rodríguez afirmó que durante la administración de Diego Rivera no se cometieron extorsiones contra comerciantes ni empresas tequileras.

“No había ninguna extorsión que yo desconozca”, señaló ante medios de comunicación, al tiempo que aseguró que gobernará de manera independiente y sin obedecer instrucciones de terceros.

Sus declaraciones contrastan con las investigaciones federales que apuntan a la existencia de una presunta red de extorsión operando desde el Ayuntamiento de Tequila.

De acuerdo con los señalamientos, comerciantes y empresarios eran obligados a realizar pagos periódicos bajo amenazas de clausuras, agresiones físicas o privación ilegal de la libertad.

Cercanía política y personal con el exalcalde genera cuestionamientos

La designación de Rodríguez no ha estado exenta de polémica. Diversos actores políticos de oposición han señalado su cercanía con Diego Rivera y con algunos de los funcionarios detenidos como parte de la investigación.

Durante entrevistas, la propia alcaldesa reconoció mantener una relación laboral y de amistad con Toribio “N”, exdirector de Catastro, aunque negó que esto influya en sus decisiones de gobierno.

Regidoras de oposición han advertido que su nombramiento responde a acuerdos políticos al interior del cabildo, respaldados por Morena, PVEM y PT, lo que —afirman— podría permitir que el grupo cercano al exalcalde continúe influyendo en la administración municipal “tras bambalinas”.

¿Quién es Lorena Rodríguez, la alcaldesa interina de Tequila?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina.

Antes de integrarse al cabildo, trabajó en la Secretaría de Bienestar como ejecutiva de programas sociales. En la pasada elección municipal participó como regidora propietaria dentro de la planilla de la coalición encabezada por Morena.

Rodríguez también ha sido figura de controversia desde 2025, cuando se viralizó un video en el que aparece cantando un narcocorrido que hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El episodio reavivó el debate sobre la apología del delito y marcó su imagen pública previo a su llegada a la alcaldía interina.

Detención de Diego Rivera y el relevo en la presidencia municipal

Diego Rivera Navarro fue detenido y actualmente enfrenta prisión preventiva, investigado por presunta delincuencia organizada y secuestro.

Las indagatorias señalan que desde su gobierno se habría operado una red de extorsión para recaudar recursos que, presuntamente, se destinaban al pago de una deuda millonaria con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los casos que detonaron mayor atención pública destaca la clausura de instalaciones de una importante tequilera, presuntamente por negarse a pagar 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial.

Hasta ahora, tres exfuncionarios municipales han sido detenidos:

  • Juan “N”, director de Seguridad Pública
  • Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial
  • Isaac “N”, director de Obras Públicas

Tras la detención de Rivera, el cabildo designó a Lorena Rodríguez como alcaldesa interina por un periodo inicial de dos meses, con la posibilidad de extenderse si el exalcalde es vinculado a proceso.

La nueva presidenta municipal ha prometido revisar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, reunirse con empresarios y solicitar mayor respaldo del Gobierno del Estado para recuperar la estabilidad en Tequila.

