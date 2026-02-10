Detienen a Gaby “N”, enfermera que atropelló a ciclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) detuvo a Gaby “N”, tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por ser la presunta responsable del delito de homicidio calificado. La medida se deriva de la investigación iniciada tras un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

