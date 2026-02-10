México

Detienen a Gaby “N”, enfermera que atropelló a ciclista en Iztapalapa

La investigación permitió acreditar que la víctima fue impactada y arrastrada por un vehículo, lo que derivó en la reclasificación del delito

Guardar
Detención de Gaby "N". (Fiscalía)
Detención de Gaby "N". (Fiscalía)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Gaby “N”, tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por ser la presunta responsable del delito de homicidio calificado. La medida se deriva de la investigación iniciada tras un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

Temas Relacionados

Fiscalía de la CDMXdetenciónIztapalapamexico-noticiasPolítica mexicana

Más Noticias

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

En la Mañanera, el secretario de Seguridad dio detalles del caso

“Fueron confundidos con integrantes de

Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez

La negociación se resolvió luego de más de un día de conversaciones entre ambos clubes

Esta sería la cifra que

Linet Puente planea demandar a su exesposo tras varios años separados: “No se hace cargo de nada”

Entre contratos televisivos y crianza, la periodista enfrenta obstáculos emocionales en busca de soluciones para el bienestar de su familia

Linet Puente planea demandar a

Selección mexicana de sóftbol conoce los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México busca repetir lo conseguido en Tokio 2020, donde terminaron en la cuarta posición

Selección mexicana de sóftbol conoce

Alejandra Ávalos acusa de bullying a Laura Flores previo a comenzar la gira ‘Con Alma de Mujer’

La cantante recordó un desencuentro con la actriz donde presuntamente Erika Buenfil también la agredió verbalmente

Alejandra Ávalos acusa de bullying
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Fueron confundidos con integrantes de

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

Secuestran a cinco hombres en Ahome, Sinaloa: una mujer fue liberada

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos acusa de bullying

Alejandra Ávalos acusa de bullying a Laura Flores previo a comenzar la gira ‘Con Alma de Mujer’

“¿Jeffrey Epstein sigue vivo?”: Maryfer Centeno lanza controversial hipótesis en redes

José Manuel Figueroa prepara una demanda contra Imelda Tuñón por presunta difamación: “Cree que todo es una pelea mediática”

Pop-up de ATEEZ en CDMX 2026: fechas, ubicación y actividades exclusivas

Maribel Guardia destaca la paternidad y lucha personal de Julián Figueroa antes de su muerte

DEPORTES

Esta sería la cifra que

Esta sería la cifra que Cruz Azul y Tigres habrían acordado por el traspaso de Nico Ibáñez

Pumas vs San Diego FC: horario, fecha y dónde ver en vivo la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026

Selección mexicana de sóftbol conoce los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Clásico Mundial de Béisbol servirá como clasificatorio olímpico: esto necesita México para avanzar a Los Ángeles 2028

Selección mexicana femenil jugará eliminatorias mundialistas en Zacatecas