México

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa: qué se sabe hoy de la mujer que se dio a la fuga

Las autoridades continúan con la investigación del caso del motociclista que fue arrastrado por un automóvil; esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la conductora que se dio a la fuga

Guardar
El caso del motociclista arrastrado
El caso del motociclista arrastrado por un automóvil en Iztapalapa sigue abierto. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la mujer que huyó tras el hecho y el vehículo implicado.

La noche del 3 de enero, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, falleció tras ser arrollado y arrastrado por un automóvil Honda City azul durante casi dos kilómetros en calles de Iztapalapa. La conductora no detuvo la marcha después del impacto, continuó su trayecto y actualmente permanece prófuga.

Cronología del caso y hallazgo del vehículo

El incidente ocurrió después de las 22:00 horas del 3 de enero en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Testigos y automovilistas capturaron en video cómo el motociclista fue impactado por detrás y arrastrado hasta la calle Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Un tope en la vía permitió que el cuerpo fuera liberado del vehículo.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

La persona fallecida fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años. Tras la difusión de los videos en redes sociales, surgieron diversas versiones sobre las circunstancias del hecho, incluyendo señalamientos infundados hacia la víctima. Posteriormente, familiares y conocidos confirmaron que él se dedicaba a ser repartidor y desmintieron cualquier vínculo con actividades delictivas.

La mañana del 5 de enero, cuando vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron a las autoridades la presencia de un Honda azul abandonado en la calle Lago Zaima, esquina Eje 4.

El automóvil tenía la cajuela abierta, daños en la fascia delantera y no contaba con placas de circulación.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que coordinó el aseguramiento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Revelan nuevo video del atropellamiento de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX. (X/c4jimenez)

¿Qué se sabe de la presunta responsable?

La FGJCDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo.

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Sin embargo, información extraoficial apunta a que la persona presuntamente responsable sería Gaby “N” de 43 años de edad. Y es que de acuerdo con datos revelados por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) familiares de la mujer relataron que la vieron llegar a domicilio (tras el incidente) visiblemente alterada.

En redes circula la imagen
En redes circula la imagen de la presunta responsable. Las autoridades aseguran que aún no saben si ella iba al volante cuando ocurrieron los hechos, pero confirmaron que sí es la dueña. (Redes sociales)

Según su testimonio, no presentaba signos de estar bajo los efectos de alcohol o drogas, pero se mostró nerviosa y apresurada al recoger algunas pertenencias. Después de permanecer solo unos minutos en la vivienda, salió nuevamente. Se presume que, tras abandonar el sitio, retiró las placas al automóvil Honda City azul antes de dejarlo estacionado en una calle cercana. Desde ese momento, su paradero es desconocido.

En redes sociales, internautas y reporteros han ventilado datos sobre la persona que aparece en el registro al buscar las placas. Se trataría de una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de México y que cuenta con estudios en Enfermería Obstétrica, así como una maestría en Administración de Hospitales.

El automóvil fue encontrado en
El automóvil fue encontrado en primera instancia por elementos municipales de Nezahualcóyotl. Crédito: Redes sociales

La indignación por el caso se reflejó en al menos dos bloqueos realizados el 5 de enero por motociclistas y repartidores de aplicaciones, en puntos como Calzada de Tlalpan a la altura de la estación Viaducto del Metro y en Circuito Interior y Zaragoza.

Durante las protestas, familiares de la víctima y líderes biker señalaron que “arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente”, según declaraciones recogidas por N+.

Temas Relacionados

Motociclista arrolladoIztapalapaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticia actividad sísmica 6 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticia

Christian Nodal revive su tema dedicado a Belinda en reunión con la familia Aguilar

El tema elegido por Nodal provocó diversas reacciones en redes ya que en su momento se la cantó a Belinda y Cazzu

Christian Nodal revive su tema

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, mantuvo un bajo perfil criminal hasta el año pasado, cuando decomisos y acusaciones lo pusieron en la mira

El corrido oculto de ‘El

INAH actualiza las tarifas de entrada a museos y zonas arqueológicas: así quedan los costos

Estas tarifas aplican a los recintos bajo resguardo del INAH

INAH actualiza las tarifas de

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

El empresario tequilero fue privado de la libertad cuando viajaba con su familia por la carretera Tonaya–Puerto Vallarta

Asesinato de Adrián Corona en
MÁS NOTICIAS

NARCO

El corrido oculto de ‘El

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revive su tema

Christian Nodal revive su tema dedicado a Belinda en reunión con la familia Aguilar

Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026