Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa: qué se sabe hoy de la mujer que se dio a la fuga

El caso del motociclista arrastrado por un automóvil en Iztapalapa sigue abierto. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la mujer que huyó tras el hecho y el vehículo implicado.

La noche del 3 de enero, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, falleció tras ser arrollado y arrastrado por un automóvil Honda City azul durante casi dos kilómetros en calles de Iztapalapa. La conductora no detuvo la marcha después del impacto, continuó su trayecto y actualmente permanece prófuga.

Cronología del caso y hallazgo del vehículo

El incidente ocurrió después de las 22:00 horas del 3 de enero en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Testigos y automovilistas capturaron en video cómo el motociclista fue impactado por detrás y arrastrado hasta la calle Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Un tope en la vía permitió que el cuerpo fuera liberado del vehículo.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

La persona fallecida fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años. Tras la difusión de los videos en redes sociales, surgieron diversas versiones sobre las circunstancias del hecho, incluyendo señalamientos infundados hacia la víctima. Posteriormente, familiares y conocidos confirmaron que él se dedicaba a ser repartidor y desmintieron cualquier vínculo con actividades delictivas.

La mañana del 5 de enero, cuando vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron a las autoridades la presencia de un Honda azul abandonado en la calle Lago Zaima, esquina Eje 4.

El automóvil tenía la cajuela abierta, daños en la fascia delantera y no contaba con placas de circulación.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que coordinó el aseguramiento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Revelan nuevo video del atropellamiento de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX. (X/c4jimenez)

¿Qué se sabe de la presunta responsable?

La FGJCDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo.

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Sin embargo, información extraoficial apunta a que la persona presuntamente responsable sería Gaby “N” de 43 años de edad. Y es que de acuerdo con datos revelados por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) familiares de la mujer relataron que la vieron llegar a domicilio (tras el incidente) visiblemente alterada.

En redes circula la imagen de la presunta responsable. Las autoridades aseguran que aún no saben si ella iba al volante cuando ocurrieron los hechos, pero confirmaron que sí es la dueña. (Redes sociales)

Según su testimonio, no presentaba signos de estar bajo los efectos de alcohol o drogas, pero se mostró nerviosa y apresurada al recoger algunas pertenencias. Después de permanecer solo unos minutos en la vivienda, salió nuevamente. Se presume que, tras abandonar el sitio, retiró las placas al automóvil Honda City azul antes de dejarlo estacionado en una calle cercana. Desde ese momento, su paradero es desconocido.

En redes sociales, internautas y reporteros han ventilado datos sobre la persona que aparece en el registro al buscar las placas. Se trataría de una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de México y que cuenta con estudios en Enfermería Obstétrica, así como una maestría en Administración de Hospitales.

El automóvil fue encontrado en primera instancia por elementos municipales de Nezahualcóyotl. Crédito: Redes sociales

La indignación por el caso se reflejó en al menos dos bloqueos realizados el 5 de enero por motociclistas y repartidores de aplicaciones, en puntos como Calzada de Tlalpan a la altura de la estación Viaducto del Metro y en Circuito Interior y Zaragoza.

Durante las protestas, familiares de la víctima y líderes biker señalaron que “arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente”, según declaraciones recogidas por N+.