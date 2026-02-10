“Creo que ya no voy a ser Shrek”: Alfonso Obregón pone en duda su regreso y fans se preocupan

Éstas son las condiciones de Alfonso Obregón para regresar al doblaje de Shrek 5. (DreamWorks / Facebook)

La continuidad de Alfonso Obregón como la voz de Shrek en la versión latinoamericana de la franquicia sigue dando de qué hablar.

El actor reiteró el pasado 9 de febrero en sus redes sociales que podría dejar el papel, lo que generó una nueva ola de reacciones entre fanáticos y abrió un capítulo en la disputa por el doblaje de la próxima entrega de DreamWorks y Universal Pictures.

“Creo que ya no voy a ser Shrek”: declaración de Obregón y respuesta de los fans

La incertidumbre se disparó después de que Alfonso Obregón publicara la frase: “Creo que ya no voy a ser Shrek…” junto a una imagen del personaje en su cuenta oficial de Facebook.

La reacción del público no tardó en aparecer, con cientos de mensajes en apoyo al actor y llamados directos a las productoras para que atiendan sus demandas.

(Captura de pantalla/FB)

Entre los comentarios más destacados, usuarios pidieron al actor que reduzca sus exigencias para volver al personaje.

“Solo bájale un poquito a tus pretensiones y vuelve a ser el ogro”, escribió uno de los seguidores.

Otro internauta recordó casos recientes en los que actores de doblaje recibieron reconocimiento en los créditos principales, argumentando que la petición de Obregón no es excesiva.

El sentimiento general de la comunidad puede resumirse en mensajes como el de un usuario: “Si usted no es Shrek, la película no tendrá ningún sentido para Latinoamérica”.

Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

También abundaron muestras de admiración por su trayectoria y llamados a boicotear el filme en caso de que Obregón quede fuera del reparto.

¿Qué pide Alfonso Obregón para ser Shrek?

El desarrollo de Shrek 5 en su versión para América Latina ha estado marcado por las condiciones impuestas por Alfonso Obregón para retomar el papel principal. El actor ha exigido anteriormente:

Dirigir el doblaje de la película

Recibir una remuneración mucho mayor a la de entregas anteriores

Obtener un reconocimiento destacado en los créditos y materiales promocionales

En un video difundido en redes sociales, Obregón fue enfático: “Han cobrado millones de dólares… yo merezco una lana”, y puntualizó que no volverá al personaje si no se cumplen sus condiciones.

Reiteró que exige el mismo trato que recibe Mike Myers en Estados Unidos, quien figura en la promoción oficial de la franquicia.

Alfonso Obregón fue acusado de abuso sexual por una de sus alumnas. (Instagram)

Mientras tanto, Universal Pictures logró asegurar el regreso de Eugenio Derbez como “Burro” después de negociaciones extensas, pero la continuidad de la voz de Shrek depende de un acuerdo con Obregón.

El conflicto se complica por el antecedente judicial de Obregón, quien fue arrestado en agosto de 2024 por presunto abuso sexual, aunque más tarde fue absuelto por falta de pruebas.

Durante ese periodo, varias empresas de doblaje detuvieron su colaboración con él, lo que ha pesado en la negociación actual.

En Estados Unidos, DreamWorks y Universal también enfrentan retos con el estreno de Shrek 5, retrasado en varias ocasiones por la respuesta negativa al nuevo estilo de animación y los rediseños de personajes.

El lanzamiento ahora está previsto para el 30 de junio de 2027, con el regreso confirmado de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz.