Claudia Sheinbaum anuncia acuerdo para contar con vacunas de última tecnología

La presidenta subraya que el convenio permitirá desarrollar vacunas contra COVID-19, dengue y cáncer con investigación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Palacio Nacional la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, el laboratorio Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer en México la producción de vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero, así como para fortalecer la investigación científica en el desarrollo de nuevos biológicos.

El convenio busca ampliar las capacidades nacionales en salud pública, biotecnología e innovación farmacéutica, además de avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de vacunas.

Acuerdo para producir vacunas de ARN mensajero en México

Durante el acto, la mandataria explicó que la alianza permitirá fabricar en el país vacunas que actualmente se desarrollan con esta tecnología, utilizada de manera amplia durante la pandemia de Covid-19.

Señaló que la producción nacional no se limitará a este virus, sino que abarcará otros padecimientos de interés para el sistema de salud mexicano.

El acuerdo involucra a Birmex como empresa del Estado, a Liomont como socio industrial y a Moderna como proveedor de la tecnología, en coordinación con la Secretaría de Salud.

Impulso a la investigación científica y biotecnológica

Además de la fabricación de vacunas, el convenio contempla el desarrollo de investigación conjunta con participación de investigadoras e investigadores mexicanos, principalmente en áreas como biomedicina, salud pública y biotecnología.

Sheinbaum indicó que este componente permitirá generar conocimiento propio y fortalecer la capacidad nacional para el diseño y desarrollo de nuevas vacunas, con base en las necesidades epidemiológicas del país.

Desarrollo de vacunas contra dengue y cáncer

Entre los proyectos que se busca impulsar a partir de este acuerdo se encuentra la investigación para una vacuna contra el dengue, una enfermedad que representa un problema recurrente de salud pública en distintas regiones del país.

También se mencionó la posibilidad de avanzar en investigaciones relacionadas con vacunas contra el cáncer, aprovechando el potencial del ARN mensajero en tratamientos innovadores.

Estos desarrollos se enmarcan en una estrategia de largo plazo orientada a posicionar a México como un referente regional en investigación y producción farmacéutica.

Qué son las vacunas de ARN mensajero y cómo funcionan

Las vacunas de ARN mensajero utilizan una tecnología distinta a la de los biológicos tradicionales. En lugar de introducir una parte del virus o bacteria, emplean instrucciones genéticas para activar la respuesta inmune.

Principales características de las vacunas de ARN mensajero:

Utilizan una molécula llamada ARNm , que contiene instrucciones para que las células produzcan una proteína del patógeno .

No contienen virus vivos ni inactivados, por lo que no pueden causar la enfermedad.

Activan el sistema inmunológico para que reconozca y combata al patógeno en futuras exposiciones.

Permiten un desarrollo más rápido de nuevas vacunas una vez que se conoce el genoma del virus.

Han sido utilizadas y evaluadas en ensayos clínicos para enfermedades como Covid-19, gripe, VIH y diversos tipos de cáncer.

Especialistas señalan que esta tecnología ha demostrado ser segura y eficaz, aunque requiere condiciones específicas de almacenamiento debido a la inestabilidad del ARN.

Con este acuerdo, el gobierno federal busca fortalecer la capacidad científica y productiva del país, así como reducir la dependencia externa en la fabricación de vacunas estratégicas para la salud pública.