Beca Benito Juárez 2026: así podrás saber el momento exacto en que depositen en tu tarjeta el pago del mes de febrero

El primer depósito de 2026 de la Beca Benito Juárez cubrirá los pagos correspondiente a enero y febrero para estudiantes de secundarias públicas.

Durante los próximos días, las autoridades federales darán a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a la Beca Benito Juárez para el mes de febrero.

El depósito previsto cubrirá los montos de enero y febrero y llegará directamente a las cuentas del Banco del Bienestar de los beneficiarios que estudian en secundarias públicas de México.

Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este será el primer pago bimestral de 2026 y se solicita a los estudiantes y sus tutores revisar únicamente los medios y canales oficiales para confirmar la fecha exacta.

El objetivo de la Beca Benito Juárez es prevenir la deserción escolar y garantizar el derecho a la educación básica en México.

Beca Benito Juárez: cómo cuando recibirás tu pago de febrero 2026

En los comunicados recientes, las autoridades federales insistieron en que la publicación del calendario aún tomará algunos días y pidieron paciencia a los jóvenes y a sus familias.

Subrayaron: “Próximamente se dará a conocer el calendario de pagos de las becas para el bienestar programados para febrero”. La información fue confirmada por la Coordinación Nacional de Becas.

Cada estudiante inscrito en secundaria pública recibe 1.900 pesos cada dos meses gracias a esta iniciativa respaldada por el Gobierno de México.

En este sentido, si los beneficiarios desean conocer el momento exacto en que reciban su deposito tienes a su disposición los siguientes canales oficiales:

El sitio oficial y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se publica el calendario oficial de pagos.

En la aplicación del Banco del Bienestar, teniendo la tarjeta ya registrada.

En las redes sociales oficiales de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Si estás cerca de un cajero automático de la Secretaría del Bienestar, puedes ingresar la tarjeta y consultarlo.

Es importante recordar que la transferencia de recursos se realiza directamente, de manera gradual, según la primera letra del apellido paterno de los tutores o padres que registraron a los alumnos.

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán 1,900 pesos bimestrales directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Cuál es el objetivo de la Beca Benito Juárez

El objetivo primordial es reducir la deserción escolar y respaldar el ejercicio del derecho a la educación básica hasta la conclusión de la secundaria.

Los recursos entregados están destinados a cubrir los gastos esenciales: libros, alimentación, útiles, materiales, uniformes y desplazamientos entre el hogar y la institución.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, administra el programa dirigido exclusivamente a estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas en el país.

La dispersión de la Beca Benito Juárez se complementa en este periodo con la entrega de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios, todos bajo la coordinación de los mismos organismos.

El proceso de pago de la Beca Rita Cetina coincide con la dispersión de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, bajo coordinación nacional.

De esta manera, quienes esperan el saldo correspondiente al primer bimestre de 2026 deben permanecer atentos a las próximas publicaciones oficiales para conocer el momento preciso en que se acreditará el monto en sus tarjetas.