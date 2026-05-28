México

Avestruz causa sorpresa al correr por calles en el municipio de Tepotzotlán: logran capturarlo sano

El ejemplar fue visto corriendo por calles de la comunidad de Santiago Cuautlalpan

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Avestruz Tepotzotlán Edomex
Avestruz es captada caminando en calles de Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán Edomex (especial)

La tranquilidad de la comunidad de Santiago Cuautlalpan, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, se vio interrumpida luego de que un enorme avestruz fuera captado corriendo libremente por diversas calles de la localidad, generando sorpresa y curiosidad entre habitantes y automovilistas.

Desde tempranas horas de este miércoles, vecinos comenzaron a compartir fotografías y videos en redes sociales donde se observaba al ave desplazándose rápidamente por la vía pública, mientras varias personas intentaban seguirle el paso. El hecho rápidamente se volvió viral debido a lo inusual de la escena en este Pueblo Mágico mexiquense.

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De acuerdo con testimonios de habitantes, el avestruz recorrió varias calles de Santiago Cuautlalpan, provocando asombro entre quienes caminaban en la zona.

Algunos ciudadanos incluso detuvieron sus vehículos para observar al ejemplar, mientras otros alertaron a las autoridades municipales.

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Autoridades confirmaron localización del ejemplar

Un avestruz fue captado caminando por una calle pavimentada en el poblado de Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán, Estado de México. El animal, se desplaza junto a un autobús blanco. Este avistamiento de un animal exótico en un contexto supera a la IA.

Horas más tarde, autoridades del gobierno municipal de Tepotzotlán informaron que el avestruz había sido localizado y posteriormente capturado por una persona que se identificó como propietaria del animal.

Según la información oficial, elementos de Protección Civil municipal acudieron al sitio para brindar apoyo y evitar riesgos tanto para la población como para el ejemplar; sin embargo, la dueña rechazó la intervención de los cuerpos de emergencia y decidió encargarse personalmente de la captura.

El gobierno local detalló que el ave finalmente quedó bajo resguardo de su propietaria, sin que se reportaran personas lesionadas o daños materiales derivados del incidente.

Videos del avestruz se viralizan en redes sociales

Una avestruz deambula por una calle residencial en Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán, Estado de México. El video de vigilancia muestra al ave caminando cerca de una reja metálica y motocicletas estacionadas. Una persona a bordo de una motocicleta transita por la vía en el mismo momento.

Las imágenes del avestruz corriendo por las calles mexiquenses generaron miles de reacciones en plataformas digitales. Usuarios bromearon sobre la peculiar situación y compararon la escena con una película o documental de vida salvaje.

En algunos videos se aprecia cómo el ave avanzaba a gran velocidad mientras vecinos observaban sorprendidos desde banquetas y negocios cercanos. También hubo quienes expresaron preocupación por las condiciones en las que podría encontrarse el ejemplar y cuestionaron la tenencia de animales exóticos.

Especialistas recuerdan que los avestruces son aves de gran tamaño y fuerza, capaces de alcanzar velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que un escape puede representar riesgos tanto para las personas como para el propio animal.

Tras lo ocurrido, habitantes de Tepotzotlán pidieron a las autoridades reforzar la supervisión sobre la posesión y manejo de animales exóticos dentro del municipio, especialmente en comunidades urbanas o con alta circulación de personas.

Aunque el incidente terminó sin consecuencias graves, vecinos señalaron que la presencia de un animal de estas dimensiones en plena vía pública pudo haber provocado accidentes vehiculares o lesiones.

Hasta el momento, autoridades municipales no han informado si habrá alguna revisión sobre las condiciones en las que era mantenido el avestruz o si la propietaria cuenta con los permisos correspondientes para su resguardo.

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