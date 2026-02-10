Así debes tramitar la Llave CDMX para registrarte en la Beca Rita Cetina aunque seas de otro Estado

La imagen promociona la creación de la Llave MX, esencial para agilizar el registro a las Becas Rita Cetina de Educación Básica y Benito Juárez de Media Superior en México. (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez )

El registro digital para acceder a la Beca Rita Cetina exigirá que madres, padres y tutores cuenten con una cuenta de identidad digital Llave MX, independientemente del Estado de residencia. Este trámite podrá realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet y se activará oficialmente en los próximos días, tras la conclusión de las asambleas informativas anunciadas por las autoridades educativas.

La Llave MX es una herramienta de identidad digital que simplifica trámites, agiliza el acceso a programas sociales y moderniza la interacción entre ciudadanía e instituciones públicas. Es indispensable para quienes deseen inscribir a estudiantes en la Beca Rita Cetina, ya que garantiza un registro más seguro y ordenado.

Para obtener una cuenta Llave MX, el proceso está habilitado para personas de todo México. El trámite se inicia en la plataforma www.llave.gob.mx, donde se debe seleccionar la opción “Crear cuenta”.

¿Cómo crear una cuenta Llave MX?

Para registrar en la Beca Rita Cetina, debe accederse al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx usando la cuenta Llave MX (Archivo)

En el primer paso, se ingresa la CURP y se verifica con el sistema de seguridad. Si la CURP es reconocida por el sistema, aparecerán los datos personales asociados, que deben revisarse cuidadosamente antes de continuar.

A continuación, se pide escribir el código postal, seleccionar la colonia correspondiente y seguir con los siguientes apartados. El sistema solicitará después los datos de contacto, como el número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico. Proporcionar correo electrónico es recomendable para recibir notificaciones importantes sobre el registro y seguimiento de la beca.

El último paso consiste en definir y guardar una contraseña personal en un lugar seguro. Es necesario leer y aceptar el Aviso de Privacidad, completar el Captcha y pulsar en “Finalizar”. Con ello, la cuenta Llave MX queda creada y lista para ser utilizada en cualquier trámite gubernamental que la requiera.

Cómo registrar con Llave MX la Beca Rita Cetina

Uno de los requisitos indispensables para poder registrarse a la beca será tener la cuenta Llave MX (X@BecasBenito)

Para registrar en la Beca Rita Cetina, debe accederse al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx usando la cuenta Llave MX. El sistema mostrará datos precargados asociados con la identidad digital, que deben validarse y completarse con la credencial para votar, comprobante de domicilio y los datos escolares del menor.

Durante el proceso, los tutores deben seleccionar la opción para registrar a un estudiante, ingresar la CURP del menor, validarla y permitir que el sistema complete la información disponible. Luego se solicita aportar la Clave del Centro de Trabajo de la escuela, junto con el turno, grado escolar y el parentesco entre el solicitante y el estudiante.

Documentos clave y recursos de ayuda

Los documentos necesarios para el proceso son la credencial para votar, comprobante de domicilio reciente, CURP del estudiante, Clave del Centro de Trabajo, detalles escolares y la evidencia del parentesco con el menor. Toda la información brindada debe coincidir con los registros oficiales para evitar inconvenientes.

Ante cualquier dificultad técnica al crear o utilizar la Llave MX, se puede solicitar ayuda en el Centro de Atención para el Bienestar, marcando al número 079. Este servicio está disponible todos los días del año, las 24 horas, y ofrece orientación permanente a los usuarios.

El proceso digitalizado busca ofrecer acceso sin barreras a programas educativos para familias de todos los Estados y favorecer la transparencia en la distribución de beneficios sociales.