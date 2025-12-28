Tren Ligero CDMX: esta es la estación que permanecerá cerrada en 2026 por obras de ampliación

El Tren Ligero CDMX anunció el cierre de estaciones por remodelaciones (X/ @STECDMX)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) continúa con la intervención al Tren Ligero Xochimilco - Tasqueña. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, se encargó de poner en marcha la obra para ampliar y modernizar la terminal Tasqueña del Tren Ligero, por lo que desde mediados de 2025 suspendió servicio.

Pero, no solo la terminal que conecta con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está cerrada, sino que otras estaciones han sido intervenidas a lo largo del año, por lo que han suspendido servicio.

Desde noviembre, la estación Huichapan cerró para recibir mejoras. Ahora, una estación más se sumará a las que no están dando servicio. A través de sus redes sociales informaron que La Noria suspenderá operaciones hasta nuevo aviso, por lo que para 2026 estará cerrada.

¿Qué estaciones del Tren Ligero CDMX permanecerán cerradas en 2026?

Por medio de un comunicado explicaron que a partir del 20 de diciembre se realizarán trabajos de adecuación de techumbre en la estación La Noria, por lo que suspenderá operaciones hasta nuevo aviso.

Estas son las estaciones que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso:

Huichapan

La Noria

Tasqueña

Esta estación del Tren Ligero estará cerrada a inicios de 2026 (X/ @STECDMX)

Terminal Tasqueña del Tren Ligero será reconstruida para ampliar su capacidad operativa

La remodelación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero de Ciudad de México avanza como parte de una estrategia para ampliar la capacidad operativa del sistema, en preparación para la demanda extraordinaria que traerá la Copa Mundial 2026. El cierre de la terminal, vigente desde el primero de septiembre de 2025, responde a un plan de intervención profunda que incluye la demolición total y reconstrucción del espacio, con la finalidad de albergar trenes más largos, modernizar instalaciones y optimizar la conexión con la Línea 2 del Metro CDMX según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse).

De acuerdo con el creador de contenido @SntVTC (SNT Movilidad Urbana), se observa que la terminal contará con una configuración renovada: se construirán dos vías y tres andenes, permitiendo la operación simultánea de trenes en ambas direcciones, además de un andén central dedicado al arribo y salida de convoyes hacia Xochimilco.

Entre los cambios esenciales destaca la posibilidad de recibir trenes dobles acoplados de hasta cuatro vagones, lo que permitirá incrementar de forma sustancial el flujo de pasajeros.La modernización no se limita a Tasqueña. El proyecto, instruido por la jefa de gobierno Clara Brugada, incluye adaptaciones similares en otras estaciones del recorrido del Tren Ligero.