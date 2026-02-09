México

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin

El ex actor mexicano pidió a los estadounidenses no ver el halftime show de Bad Bunny

Guardar
Sabotaje de Eduardo Verástegui contra
Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin (Fotos: RS)

El activista y político mexicano Eduardo Verástegui enfrentó una ola de burlas y reacciones en redes sociales tras invitar a sus seguidores a apagar la televisión durante el show de medio tiempo del Super Bowl, una acción que derivó en comentarios sobre los rumores de una supuesta relación amorosa con Ricky Martin.

La campaña contra el Halftime Show de Eduardo Verástegui

A través de sus redes sociales, Eduardo Verástegui exhortó a sus seguidores a alejarse del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con el mensaje:

“Los invito a que apaguen la televisión durante el medio tiempo y aprovechen ese momento para rezar y reflexionar”. El ex actor y ahora activista de ultraderecha expresó su inconformidad con la relevancia que ha tomado el show en comparación con el protagonismo de los deportistas.

Verástegui cuestionó: “No entiendo por qué, si las verdaderas estrellas del Super Bowl son los jugadores, ellos no tienen voz ni voto sobre lo que ocurre en el show de medio tiempo”.

La campaña contra el Halftime
La campaña contra el Halftime Show de Eduardo Verástegui

Además, criticó que el evento se haya convertido en un fenómeno mediático que, a su juicio, eclipsa el mérito deportivo: “Hoy muchos saben que el conejito malo hará sus travesuras en el medio tiempo, pero pocos saben qué equipos llegan a la final”, en referencia a la presentación de Bad Bunny.

El activista insistió en que el Super Bowl “debería unir, no imponer” y pidió a sus seguidores aprovechar la pausa para reflexionar, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Respuesta viral y reapertura de rumores

La invitación de Verástegui no tardó en recibir respuestas. El youtuber Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, publicó una imagen de Ricky Martin durante un Halftime Show y comentó: “Qué bueno que la apagaste. Te hubiera dado chorrillo”, aludiendo a rumores sobre un presunto romance entre el político y el cantante boricua.

Esta alusión reavivó antiguos comentarios sobre la orientación sexual de Verástegui, rumores que llevan años circulando en la prensa de espectáculos mexicana. Aunque el activista ha negado categóricamente haber mantenido una relación sentimental con Ricky Martin, el tema volvió a posicionarse entre las tendencias de redes sociales.

En su respuesta, Verástegui replicó en redes: “El león cree que todos son de su condición. ¿Qué no fuiste tú a quien despidieron de una empresa por andar acosando a jovencitos menores de edad? De ser cierto, pues ya no solo eres uno de los paleros del régimen narcocomunista; además, ¿pedófilo?”

Eduardo verástegui reaccionó públicamente a
Eduardo verástegui reaccionó públicamente a rumores que sostienen que tuvo una relación sexoafectiva con Ricky Martin. (Fotos: @eduardoverastegui, Instagram / @jeancarlomagh, X)

El trasfondo de los rumores y las negaciones de ser homosexual por parte de Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui ha hecho frente a los señalamientos sobre su vida privada en más de una ocasión. Ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Ricky Martin, el activista ha asegurado: 

“Mi vida es un libro abierto. He compartido mi testimonio de vida miles de veces y siempre he dejado claro quién fui antes de mi conversión, que ocurrió hace 23 años, gracias a Dios”.

Medios como TVyNovelas y Chisme No Like han retomado la versión de que Verástegui y Martin mantuvieron una relación cuando ambos formaban parte de la industria del entretenimiento en México. El propio Verástegui aclaró en redes sociales que, aunque atravesó una etapa de promiscuidad y excesos, “de ahí a que sean ciertas las calumnias que han inventado sobre mí, eso sí que no”.

Entre los testimonios que han alimentado la polémica se encuentra el de la actriz Aracely Arámbula, expareja de Verástegui, quien durante un concierto de Ricky Martin habría comentado a periodistas: “Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio”, en referencia al político. Además, fue difundida una supuesta carta de Ricky Martin dirigida a Verástegui en 2017, la cual también fue desmentida por el activista.

Temas Relacionados

Eduardo VerásteguiRicky MartinLGBTBad BunnyHalftime showmexico-entretenimientoVicente Serrano

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

El mexicano perdió con el ruso en mayo de 2022 por decisión unánime

Canelo Álvarez deja abierta la

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo de la Vega por remoción de una mesa de concejal: “Fue muy autoritaria”

El funcionario José Emilio Villar González acusó que la alcaldesa de la Cuauhtémoc ordenó el desalojado de su mesa que estaba ubicada en la explanada de alcaldía

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

La actriz amplía su trayectoria artística al asumir un nuevo reto lejos del melodrama televisivo y frente a la pantalla grande

Angelique Boyer anuncia su primer

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

La presidenta destacó el valor simbólico del cierre del show y su lectura en el contexto social actual

Claudia Sheinbaum elogia presentación de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Angelique Boyer anuncia su primer

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

René Franco destroza show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Al viejo estilo mexican curious”

¿Qué significado tiene el ‘niño dormido en la silla’ en el show de Bad Bunny del Super Bowl?

Poncho Herrera respaldó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Yo cantaba peor en RBD”

DEPORTES

Michael Bay, director de Transformers,

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

Definido el orden de salida para la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cruz Azul vs América: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil