¿Qué significado tiene el ‘niño dormido en la silla’ en el show de Bad Bunny del Super Bowl? (Foto. infobae México/ Jovani Pérez)

El Super Bowl LX dejó una de sus escenas más comentadas cuando Bad Bunny despertó a un niño dormido sobre unas sillas durante el espectáculo de medio tiempo.

Este gesto, lejos de ser un simple detalle escénico, conectó con millones de espectadores al representar una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana y latinoamericana: permitir que los niños duerman en sillas improvisadas durante bodas, fiestas y reuniones familiares.

El espectáculo que unió amor, música y símbolos culturales: Bad Bunny

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo ofreció un repertorio de éxitos y colaboraciones inesperadas en el Levi’s Stadium de California.

El artista puertorriqueño fue testigo de una boda real celebrada en vivo ante millones de espectadores, firmando el acta matrimonial en el escenario del evento deportivo más visto del año.

Este momento, confirmado por los representantes del cantante, marcó la primera vez que una ceremonia nupcial con validez legal se realiza durante un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El espectáculo que unió amor, música y símbolos culturales: Bad Bunny (Foto. RS)

La escena ganó aún más atención cuando, en medio del festejo, Bad Bunny compartió el escenario con los recién casados y una niña pequeña, para después despertar a un niño dormido entre sillas, recibiendo la ovación del público y generando una ola de comentarios en redes sociales sobre la familiaridad de esa imagen en la experiencia latina.

¿Por qué los niños duermen en sillas en las fiestas latinas?

La costumbre de acostar a los niños en sillas unidas durante celebraciones trasciende generaciones y fronteras dentro de Latinoamérica. Se trata de una práctica que responde a factores sociales y culturales propios de la región:

Integración familiar : Las bodas, fiestas y reuniones son eventos donde se espera la presencia de niños. No se acostumbra dejar a los hijos en casa ni con niñeras, pues la convivencia familiar ocupa un lugar central en la dinámica social.

Duración de las celebraciones : Las fiestas pueden extenderse hasta la madrugada, por lo que los padres improvisan camas con sillas para que los menores descansen sin interrumpir la reunión.

Sentido de comunidad : Existe una confianza en que, dentro de un entorno familiar o comunitario, todos cuidan de los niños. Esta seguridad compartida permite que los adultos continúen celebrando mientras los pequeños duermen cerca.

Adaptabilidad infantil : Se suele decir que los niños mexicanos y latinoamericanos “están hechos diferente” por su capacidad de dormir profundamente sobre sillas, bajo mesas o entre abrigos, incluso con música a alto volumen.

Rito generacional: Dormir en sillas durante una boda, quinceañera o fiesta es un recuerdo universal para muchos adultos latinos y un hito que ahora replican con sus propios hijos.

(REUTERS)

Esta costumbre ha adquirido un carácter simbólico en la cultura popular, siendo objeto de bromas, memes y referencias en redes sociales que la identifican como una experiencia compartida por millones de personas.

El niño dormido, un guiño a la infancia latina

El gesto de Bad Bunny de despertar a un niño dormido en las sillas fue interpretado por el público latino como un homenaje a esa infancia común.

La reacción de los espectadores evidenció la carga emocional y cultural de este símbolo. Muchos usuarios señalaron que la imagen representa “la infancia de todos los latinos” y reconocieron sentirse identificados con esa escena familiar.

Durante el espectáculo, Bad Bunny también entregó uno de sus premios Grammy a un niño que, dentro de la narrativa del show, simbolizaba una versión infantil del propio cantante. Al darle el galardón, el artista pronunció en español: “Para siempre en ti”, resaltando el valor de la herencia y la inspiración para las nuevas generaciones.

Fiesta, unidad y diversidad en el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl LX, realizado en California, incluyó la participación de figuras como Lady Gaga, Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G y Ricky Martin, quienes acompañaron a Bad Bunny en el escenario. La selección musical abarcó éxitos como “Tití me preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “Voy a llevarte pa’ PR” y “NuevaYol”, junto a clásicos del reguetón y la música urbana.

La puesta en escena integró elementos de la cultura puertorriqueña y latina, con la presencia de la banda de salsa Los Sobrinos y la exhibición de banderas de distintos países. Una pantalla mostró la frase:

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, mientras el artista lanzaba un balón de fútbol americano con la inscripción “Juntos somos América”.

La ceremonia y los símbolos elegidos en el espectáculo buscaron enviar un mensaje de unidad y diversidad, celebrando la herencia y la inclusión dentro del contexto más global del deporte y el entretenimiento estadounidense.