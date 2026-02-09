México

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

La referencia hecha por el cantante puertorriqueño podría estar enfocada en alertar sobre sus peligros y evitar su consumo

Guardar
(FOTO: DEA)
(FOTO: DEA)

Durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, mencionó una droga conocida como “Tussi” durante la interpretación de su tema “NUEVAYol”, parte de su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos.

En ese contexto, el artista lanzó la frase: “El perico es blanco, sí, sí. El tussi es rosita, eh-eh. No te confundas, no, no. Mejor evita, ey”; la cual podía interpretarse como una advertencia directa de sobre los peligros asociados a esta sustancia.

La droga fue mencionada durante
La droga fue mencionada durante la interpretación del cantante. REUTERS/Jeenah Moon

Sin embargo, a pesar de que sería una advertencia, la difusión del mensaje durante el show presentado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generó dudas sobre el origen y peligrosidad de la droga rosada.

Qué es la “Tussi” o cocaína rosa

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la “Tussi” o cocaína rosa corresponde a un polvo teñido de color rosa, que destaca por su olor dulce y sus efectos alucinógenos.

Aunque su nombre sugiere una relación con la cocaína, la DEA precisa que la composición actual de la Tussi rara vez incluye cocaína y suele estar formada por una mezcla variable de drogas sintéticas.

El nombre “Tussi” provendría de la pronunciación en inglés de “2C-B” (two-cee-bee), el supuesto compuesto original de la droga, identificado como una sustancia psicoactiva sintética perteneciente a la familia de las feniletilaminas.

Las autoridades han señalado que la “Tussi” prácticamente ha desaparecido en su composición original, ya que las organizaciones del narcotráfico han optado por reemplazarla con mezclas de diversas sustancias, conservando únicamente el color característico.

En realidad qué contendría la “Tussi”

Bad Bunny mencionó la droga
Bad Bunny mencionó la droga durante la interpretación de uno de sus éxitos. Crédito News Nation

Las pruebas de laboratorio realizadas por la DEA han identificado en la cocaína rosa componentes como ketamina, MDMA, metanfetamina, fentanilo y xilacina, entre otros.

La agencia subraya que cada lote puede contener mezclas distintas, por lo que los efectos y los riesgos varían de manera considerable.

Entre los efectos detectados se encuentran alteraciones en la percepción, alucinaciones y reacciones imprevisibles, similares a las provocadas por el MDMA o éxtasis.

La posibilidad de que la droga contenga fentanilo u otras sustancias altamente peligrosas incrementa el riesgo de sobredosis y muerte.

De acuerdo con la DEA, la “Tussi” no es una droga de tráfico masivo, pero sí ha sido detectada en mercados minoristas, especialmente en ciudades estadounidenses con una vida nocturna activa como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Asimismo, en la CDMX y área metropolitana ya se ha documentado la presencia de esta droga, como en el caso de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes habrían sido asesinados por pleitos de narcomenudeo, entre los que destaca la venta de “Tussi”.

Comercialización y atractivo visual

El color rosa de la “Tussi” no responde a una cuestión de composición química, sino a una estrategia para distinguirla de otras drogas en el mercado y atraer a ciertos consumidores.

Según la DEA, esta táctica busca captar la atención de quienes buscan experimentar con sustancias nuevas o diferentes, en particular dentro de la población joven y los asistentes a clubes nocturnos.

Una advertencia implícita en el escenario

La frase “mejor evita”, pronunciada por Bad Bunny durante su actuación, podría leerse como una advertencia ante los riesgos de consumir la “Tussi”.

El propio contexto de la canción y la mención explícita de los colores que identifican a la cocaína y al “Tussi” refuerzan la intención de llamar la atención sobre el peligro que implica el consumo de este tipo de mezclas sintéticas.

Asimismo, la DEA remarca que el consumo de drogas resulta más peligroso hoy que en años anteriores, debido a la proliferación de sustancias como el fentanilo y a la manipulación de cócteles químicos cuya composición resulta incierta.

Mediante informes, el organismo de seguridad ha insistido en diversas ocasiones la importancia de entender que la única característica común de la “Tussi” es su color rosa, mientras que los riesgos y efectos pueden cambiar drásticamente de un lote a otro.

Temas Relacionados

Bad Bunny2-CBTussiTusiSuper BowlDrogasSan FranciscoCaliforniaEEUUNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Beca Rita Cetina 2026: así podrás saber el momento exacto en que depositen en tu tarjeta el pago del mes de febrero

Autoridades federales indicaron que en los siguientes días anunciaran el calendario de pagos de este mes de febrero del programa social

Beca Rita Cetina 2026: así

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

El reconocido analista y locutor falleció, dejando huella en el futbol mexicano y en generaciones de aficionados que siguieron su carrera en la radio, la televisión y los estadios

Muere a los 50 Juan

Las vitaminas que funcionan mejor si las toman juntas

Una sugerencia experta permite aprovechar al máximo los nutrientes y mejorar sus resultados en el organismo

Las vitaminas que funcionan mejor

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

El vacío dejado por el cronista abre un inusual frente de unidad entre colegas, mientras crecen las muestras de ánimo y persisten los interrogantes sobre su estado

Esteban Arce envía mensaje a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Detienen en Baja California a objetivo de alto perfil buscado por EEUU e Interpol

Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 50 Juan

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

Super Bowl LX: mexicanos responden con memes al medio tiempo de Bad Bunny

Danna Paola enaltece el orgullo latino femenino en Harvard y recibe reconocimiento de la prestigiosa universidad

Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

DEPORTES

Super Bowl New England Patriots

Super Bowl New England Patriots vs Seattle Seahawks en vivo: Mack Hollins marca touchdown para los Pats

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl