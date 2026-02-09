Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

(FOTO: DEA)

Durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, mencionó una droga conocida como “Tussi” durante la interpretación de su tema “NUEVAYol”, parte de su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos.

En ese contexto, el artista lanzó la frase: “El perico es blanco, sí, sí. El tussi es rosita, eh-eh. No te confundas, no, no. Mejor evita, ey”; la cual podía interpretarse como una advertencia directa de sobre los peligros asociados a esta sustancia.

La droga fue mencionada durante la interpretación del cantante. REUTERS/Jeenah Moon

Sin embargo, a pesar de que sería una advertencia, la difusión del mensaje durante el show presentado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generó dudas sobre el origen y peligrosidad de la droga rosada.

Qué es la “Tussi” o cocaína rosa

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la “Tussi” o cocaína rosa corresponde a un polvo teñido de color rosa, que destaca por su olor dulce y sus efectos alucinógenos.

Aunque su nombre sugiere una relación con la cocaína, la DEA precisa que la composición actual de la Tussi rara vez incluye cocaína y suele estar formada por una mezcla variable de drogas sintéticas.

El nombre “Tussi” provendría de la pronunciación en inglés de “2C-B” (two-cee-bee), el supuesto compuesto original de la droga, identificado como una sustancia psicoactiva sintética perteneciente a la familia de las feniletilaminas.

Las autoridades han señalado que la “Tussi” prácticamente ha desaparecido en su composición original, ya que las organizaciones del narcotráfico han optado por reemplazarla con mezclas de diversas sustancias, conservando únicamente el color característico.

En realidad qué contendría la “Tussi”

Bad Bunny mencionó la droga durante la interpretación de uno de sus éxitos. Crédito News Nation

Las pruebas de laboratorio realizadas por la DEA han identificado en la cocaína rosa componentes como ketamina, MDMA, metanfetamina, fentanilo y xilacina, entre otros.

La agencia subraya que cada lote puede contener mezclas distintas, por lo que los efectos y los riesgos varían de manera considerable.

Entre los efectos detectados se encuentran alteraciones en la percepción, alucinaciones y reacciones imprevisibles, similares a las provocadas por el MDMA o éxtasis.

La posibilidad de que la droga contenga fentanilo u otras sustancias altamente peligrosas incrementa el riesgo de sobredosis y muerte.

De acuerdo con la DEA, la “Tussi” no es una droga de tráfico masivo, pero sí ha sido detectada en mercados minoristas, especialmente en ciudades estadounidenses con una vida nocturna activa como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Asimismo, en la CDMX y área metropolitana ya se ha documentado la presencia de esta droga, como en el caso de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes habrían sido asesinados por pleitos de narcomenudeo, entre los que destaca la venta de “Tussi”.

Comercialización y atractivo visual

El color rosa de la “Tussi” no responde a una cuestión de composición química, sino a una estrategia para distinguirla de otras drogas en el mercado y atraer a ciertos consumidores.

Según la DEA, esta táctica busca captar la atención de quienes buscan experimentar con sustancias nuevas o diferentes, en particular dentro de la población joven y los asistentes a clubes nocturnos.

Una advertencia implícita en el escenario

La frase “mejor evita”, pronunciada por Bad Bunny durante su actuación, podría leerse como una advertencia ante los riesgos de consumir la “Tussi”.

El propio contexto de la canción y la mención explícita de los colores que identifican a la cocaína y al “Tussi” refuerzan la intención de llamar la atención sobre el peligro que implica el consumo de este tipo de mezclas sintéticas.

Asimismo, la DEA remarca que el consumo de drogas resulta más peligroso hoy que en años anteriores, debido a la proliferación de sustancias como el fentanilo y a la manipulación de cócteles químicos cuya composición resulta incierta.

Mediante informes, el organismo de seguridad ha insistido en diversas ocasiones la importancia de entender que la única característica común de la “Tussi” es su color rosa, mientras que los riesgos y efectos pueden cambiar drásticamente de un lote a otro.