México

Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

Mientras miles se preparaban para disfrutar el evento deportivo, un inesperado temblor sorprendió a todos; mientras tanto, los memes, el bolillo para el susto y el buen humor reinaron en la red

Guardar
(X)
(X)

Un sismo de magnitud 5.7 se registró este 8 de febrero en México, activando la alerta en teléfonos móviles cuando miles de personas aguardaban el momento de ver el Super Bowl LX y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

(X)
(X)

Pese a que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un epicentro al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, las autoridades descartaron daños materiales o personas lesionadas, y confirmaron el funcionamiento de todos los servicios esenciales en el estado.

(X)
(X)

La alerta presidencial se recibió aproximadamente a las 15:42 horas, acompañada de la instrucción de evacuar y poner en marcha los protocolos de seguridad.

(X)
(X)

La inesperada coincidencia entre el sismo, el evento deportivo y el show musical desató una oleada de humor digital.

(X)
(X)

Usuarios de redes sociales compartieron memes, capturas de pantalla de la alerta sísmica y bromas sobre la “chelita” y el tradicional “bolillo para el susto”.

(X)
(X)

En la Ciudad de México, el temblor prácticamente no se percibió, pero la conversación digital sobre la efusiva notificación y la reacción popular superó a otros temas del día.

(X)
(X)

Manuel Alberto Maza, director de Protección Civil de Oaxaca, aseguró: “No tenemos ningún reporte de daños ni de lesiones. Todos los servicios básicos se encuentran funcionando en el estado”.

(X)
(X)

El partido entre Patriots y Seahawks celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, continuó con normalidad mientras la cultura del meme se apoderaba de la jornada.

Temas Relacionados

SismoTemblorCDMXSuper Bowl XLBad BunnyAlarma Sísmicamexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

En diversas entrevistas ha declarado su amor y lealtad por el padre de sus hijas gemelas

“Enamorada”: el estatus romántico de

México activa visa electrónica para brasileños: ¿desde cuándo aplica y cómo funciona?

Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos para facilitar la movilidad entre los territorios latinoamericanos

México activa visa electrónica para

Alimentos saludables que dañan tu salud si los consumes en exceso

La moderación diaria y la variedad resultan claves para evitar consecuencias negativas en tu dieta

Alimentos saludables que dañan tu

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”

La aficionada a La Máquina lamentó que los vigilantes de la Bombonera la hayan expulsado violentamente de las gradas

Aficionada de Cruz Azul denuncian
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Enamorada”: el estatus romántico de

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Detienen en Baja California a objetivo de alto perfil buscado por EEUU e Interpol

Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

DEPORTES

Aficionada de Cruz Azul denuncian

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”

Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO: Myers vuelve a anotar gol de campo

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América