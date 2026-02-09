Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

(X)

Un sismo de magnitud 5.7 se registró este 8 de febrero en México, activando la alerta en teléfonos móviles cuando miles de personas aguardaban el momento de ver el Super Bowl LX y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

(X)

Pese a que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un epicentro al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, las autoridades descartaron daños materiales o personas lesionadas, y confirmaron el funcionamiento de todos los servicios esenciales en el estado.

(X)

La alerta presidencial se recibió aproximadamente a las 15:42 horas, acompañada de la instrucción de evacuar y poner en marcha los protocolos de seguridad.

(X)

La inesperada coincidencia entre el sismo, el evento deportivo y el show musical desató una oleada de humor digital.

(X)

Usuarios de redes sociales compartieron memes, capturas de pantalla de la alerta sísmica y bromas sobre la “chelita” y el tradicional “bolillo para el susto”.

(X)

En la Ciudad de México, el temblor prácticamente no se percibió, pero la conversación digital sobre la efusiva notificación y la reacción popular superó a otros temas del día.

(X)

Manuel Alberto Maza, director de Protección Civil de Oaxaca, aseguró: “No tenemos ningún reporte de daños ni de lesiones. Todos los servicios básicos se encuentran funcionando en el estado”.

(X)

El partido entre Patriots y Seahawks celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, continuó con normalidad mientras la cultura del meme se apoderaba de la jornada.